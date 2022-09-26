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Україна може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу в поточному сезоні, - Лапій

карантин,коронавірус,ковід

У поточному епідсезоні Україна може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 і грипу, прогнозує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Є підстави вважати, що грип цього сезону до нас повернеться, і ми зустрінемося з так званою твіндемією, тобто одночасними епідеміями COVID-19 та грипу", - сказав Лапій в інтерв'ю агентству.

Голова НТГЕІ пояснив, що передумовою для твіндемії зараз може стати факт стримування грипу раніше за рахунок карантинних заходів, які діяли в Україні до військового вторгнення РФ для боротьби з пандемією COVID-19.

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"У минулі два роки ті заходи, які були впроваджені для запобігання COVID-19: маски, карантинні заходи, дистанційне навчання тощо, дуже добре стримували грип. Тому в сезоні 2020-2021 і 2021-2022 року фактично грипу у нас не було. Втім, довго так продовжуватися не може, бо рано чи пізно ми все одно повернемося до звичного життя, до спілкування, до школи. Вірус грипу нікуди не зник, ми фактично два сезони грипу "прогуляли", тож очевидно, що накопичився неімунний прошарок, який сприятиме його епідемії. І зараз може бути реалізований сценарій твіндемії", - сказав він.

Лапій зазначив, що якщо людина одночасно хворіє на ці два захворювання, це значно погіршує прогноз, а ризик смерті збільшується вдвічі.

Автор: 

грип (309) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
ПНХ
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26.09.2022 19:34
+10
Цовідники!
Ваш поїзд пішов, ані копійки більше не отримаєте.
Плачте та ридайте!
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26.09.2022 19:34
+9
Неадекват брехливий. Хоч би статистику захворювання подивився. Ваші срані заходи нічого не стримували. Чи все-таки цифри були роздуті, щоб загнати людей на шмурдяковацію? Чи то шмурдяк посприяв росту захворюванності?, бо коли перестали ширяти людей через війну, то й " епідемія " десь розчинилась. А наразі бажання підзаробити знову примушує вигадувати страшилки.
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26.09.2022 20:22
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Николаевцам на зимний период посоветовали найти жилье за пределами города, поскольку город в какое-то время может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии. Об этом в интервью телеканалу "МАРТ" заявил заместитель мэра
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26.09.2022 19:31 Відповісти
ПНХ
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26.09.2022 19:34 Відповісти
Цовідники!
Ваш поїзд пішов, ані копійки більше не отримаєте.
Плачте та ридайте!
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26.09.2022 19:34 Відповісти
З одної сторони то так. А з іншої коли валяєшся з температурою і тебе вивертає на виворіт то відчуття не дуже класні. Але я лише за те, щоб на рожі була маска в громадських місцях, а в кармані антисептик. А от вакцина то діло кожного.
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26.09.2022 19:40 Відповісти
Врятує тільки та маска яку на руці носять
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26.09.2022 20:11 Відповісти
Количество умерших в Украине в 2022 году:

COVID-19 - 4332
цереброваскулярные болезни - 7110
ишемическая болезнь сердца - 25618
Болезни системы кровообращения - 36724

А теперь вопрос: вы наблюдали планетарную панику по поводу приведенной ниже ковида (куда более высокой!!!) смертности?
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26.09.2022 20:18 Відповісти
валятсья з температурою в сезон гри було завжди багато людей, панікерів було менше і держава їх не підтримувала
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26.09.2022 20:23 Відповісти
Купи протигаз, на свою рожу натяни і радуйся. Ти "захищен". Зараз ковідпридурковатих одиниці залишились, війна вилікувала.
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26.09.2022 21:40 Відповісти
Я такий же розумний був два тижні тому. Провалявся дома з температурою полудохлий. Сина 5 рочків виписали з інфекційки тільки сьогодні. Попав туди на руках вирублений і з температурою 39.5. Кашель не проходить досі. Нюх відбило, засовував носа в пляшку з гелем для прання, запаху нуль. Я болів грипом не раз, але це лайно значно гірше. Так шо йдіть на йух всі антиковідні дибіли що ходять з температурою по магазинах і розвішують свої соплі.
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27.09.2022 00:30 Відповісти
карочє +12 в хате для лапия десяте питання..
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26.09.2022 19:35 Відповісти
"Зелені Лапії " будуть стригти гроші з українців і в часі рашистського геноциду.
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26.09.2022 19:36 Відповісти
хто про що, а лапій про курточки
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26.09.2022 19:40 Відповісти
Термін твіндемія,спеціально видумали, під ковід.
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26.09.2022 19:40 Відповісти
І це все відбувається під час війни на винищення українців.
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26.09.2022 19:42 Відповісти
******* со своим ковидлом
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26.09.2022 19:51 Відповісти
ПНХ

доки снаряди над головою літали і потяги битком як банки з тюлькою їхали - ніяких твандемій не було, а тепер вилізло гниле падло грошенят покосить, мудило їб..не
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26.09.2022 20:05 Відповісти
Нахер уже посылали?
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26.09.2022 20:09 Відповісти
Прогноз погоды на завтра...
Зе и Кучма строят асфальтобетон для НЛО...🤣но дЕрмак упорно сопротивляется..хочет закупить у НАТО дизель - генераторы...вместо дураков и дорог...нужное дело для ГЕТьманцевых...и прочих Марьян Безмозглых...🤣
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26.09.2022 20:12 Відповісти
Никакого ковида и не было.Всё выдумки с целью сбить деньжат.Почему сейчас никто не болеет,ведь все без масок?
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26.09.2022 20:13 Відповісти
Так, то була іспанка )
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27.09.2022 01:52 Відповісти
Неадекват брехливий. Хоч би статистику захворювання подивився. Ваші срані заходи нічого не стримували. Чи все-таки цифри були роздуті, щоб загнати людей на шмурдяковацію? Чи то шмурдяк посприяв росту захворюванності?, бо коли перестали ширяти людей через війну, то й " епідемія " десь розчинилась. А наразі бажання підзаробити знову примушує вигадувати страшилки.
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26.09.2022 20:22 Відповісти
треба відбивати 12 трільйонів які ніби то потрачені виробниками
от і весь куй до копійки
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26.09.2022 20:28 Відповісти
Прогноз Лапия,это что прогноз Зе...войны не будет...готовим сашлыки на 9 мая

..
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26.09.2022 20:30 Відповісти
Зробить привівки і все буде гаразд
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26.09.2022 20:44 Відповісти
ну правильно, "модний грип" за два роки став же "не модним" і перетворився на звичайний, щойно люди адаптувалися до цього нового штаму.

Те що нові штами, на котрі люди спочатку хворіють більш гостро, приходять кожні 10-20-30 років - цього ж, звичайно, "ніхто не знаэ", ага. Згадати хоча б "свинячий грип" 2009 року (і як фарма пробувала вже тоді розгойдати ситуацію й наваритися на цьому), або якийсь "гонконзький грип" чи "пташиний" тощо.

і спеціалісти, як і розумні люди взагалі - від самого початку говорили про це. В тій же таки Швеціі. Де і "лохдаунів" жодних особливо не вводили, а проте обмежилися самими рекомендаціями - там було і захворівших найменше, і "тяжких", і померлих. А загалом, і це знову статистика, смертність від ковидла цілком збігалася зі звичайним щорічним профілем смертності.
Эдине що - смертність дуже різко підскочила, коли масово почали колоти людей. Через що, власне, багато урядів тихесенько й згорнули цю "програму" та оголосили про чергову "перемогу" над "найстрашнішою епідеміэю". Бо дуже важко пояснювати своім виборцям, чому у іхніх молодих здорових дітей після "вколювання" міокардити полізли з ішеміэю. Або чому у молодих футболістів-спортсменів смертність зросла на 500%.
А зараз, та ж таки Швеція разом зі Штатами люб`язно "даруэ" нам по пів-мільнона "доз", котрі самим не знадобилися (а утилізація коштуэ грошей )
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26.09.2022 20:59 Відповісти
Сімейні лікарі вже отримали Molnupiravir ( при вчасному застосуванні полегшує перебіг хвороби- перевіроно на собі,працює).Але ,щоб отримати його,потрібен позитивний тест на ковід,а він проявляється тільки на п"яті сутки,коли хвороба бушує на всю і ці ліки вже і нахер не потрібні.Замкнуте коло.Наперед ,суки, ліки не дають.Тож ,комусь треба переболіти стандартно,отримати ліки і передати слідуючому хворому для прийому при перших симтомах.Перші симтоми - серед ночі починається сухість глибоко у горлі.Головний симтом - змінюється голос,аж до шепоту.Спочатку негайно пийте нові пігулки (4 капсули) і починайте боротьбу,бо таблетки почнуть діяти тільки через 6 годин.Зразу з марлі зробив томпон на ніс і рот і змочив горілкою,придавив маскою і так ходив дихав через це . Зробив швиденько інгалятор,нагрів води і вкинув туди трохи Зірочки.Подихав через інгалятор.Потім зробив кашку з цибулі,наклав на марлю і теж придавив маскою.Кожні дві години повторював ці процедури.Через 6 годин почали діяти нові пігулки і зразу полегшало.Тож на якому єтапі ви ввійдите в хворобу,така вона і буде наступні 5 днів( було без великої температури і без вивертаючого кашлю).
Якщо не робити ніяких процедур,у вас буде температура під 39 ,бронхіт з соплями і від кашлю ригати будете.
Після 5 днів здайте тест на ковід і заберіть у сімейного ліки,щоб віддати слідуючому хворому. І не забудьте прибити лікаря(нахер він здався з таким лікуванням).
Для профілактики полощіть горло содовим або сольовим розчином вранці,ввечері і як прийшли з вулиці.
Я все сказав !!
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26.09.2022 20:59 Відповісти
Накопичилось хіба, що трохи більше вільного місця для чергової порції лапші. Організм завжди буде реагувати соплями та ознобом на переохолодження та виснаження організму. А тут вирішили лейбу приклеїти.
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26.09.2022 20:59 Відповісти
Мо згоёбы.е.бучие.
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26.09.2022 21:32 Відповісти
Щось не видно виділених коштів на ковід.
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26.09.2022 21:47 Відповісти
Даааааа, як згадаю 20 рік..))))
Коли позакривали усі галантерейні магазини, в тому числі й канцелярські, бо саме в цих магазинах стовідсоткове зараження ковідом.
Як в супермаркетах огородили відділи з зошитами, лампочками, батарейками, трусами і носками )))) ЧОМУ!!!??? Бо в цих відділах завжди велике скупчення покупців!!!! А поруч в ковбасних, молочних, хлібних відділах скільки?
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27.09.2022 02:02 Відповісти
 
 