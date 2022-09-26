Україна може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу в поточному сезоні, - Лапій
У поточному епідсезоні Україна може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 і грипу, прогнозує голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Є підстави вважати, що грип цього сезону до нас повернеться, і ми зустрінемося з так званою твіндемією, тобто одночасними епідеміями COVID-19 та грипу", - сказав Лапій в інтерв'ю агентству.
Голова НТГЕІ пояснив, що передумовою для твіндемії зараз може стати факт стримування грипу раніше за рахунок карантинних заходів, які діяли в Україні до військового вторгнення РФ для боротьби з пандемією COVID-19.
"У минулі два роки ті заходи, які були впроваджені для запобігання COVID-19: маски, карантинні заходи, дистанційне навчання тощо, дуже добре стримували грип. Тому в сезоні 2020-2021 і 2021-2022 року фактично грипу у нас не було. Втім, довго так продовжуватися не може, бо рано чи пізно ми все одно повернемося до звичного життя, до спілкування, до школи. Вірус грипу нікуди не зник, ми фактично два сезони грипу "прогуляли", тож очевидно, що накопичився неімунний прошарок, який сприятиме його епідемії. І зараз може бути реалізований сценарій твіндемії", - сказав він.
Лапій зазначив, що якщо людина одночасно хворіє на ці два захворювання, це значно погіршує прогноз, а ризик смерті збільшується вдвічі.
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А теперь вопрос: вы наблюдали планетарную панику по поводу приведенной ниже ковида (куда более высокой!!!) смертности?
доки снаряди над головою літали і потяги битком як банки з тюлькою їхали - ніяких твандемій не було, а тепер вилізло гниле падло грошенят покосить, мудило їб..не
Зе и Кучма строят асфальтобетон для НЛО...🤣но дЕрмак упорно сопротивляется..хочет закупить у НАТО дизель - генераторы...вместо дураков и дорог...нужное дело для ГЕТьманцевых...и прочих Марьян Безмозглых...🤣
от і весь куй до копійки
..
Те що нові штами, на котрі люди спочатку хворіють більш гостро, приходять кожні 10-20-30 років - цього ж, звичайно, "ніхто не знаэ", ага. Згадати хоча б "свинячий грип" 2009 року (і як фарма пробувала вже тоді розгойдати ситуацію й наваритися на цьому), або якийсь "гонконзький грип" чи "пташиний" тощо.
і спеціалісти, як і розумні люди взагалі - від самого початку говорили про це. В тій же таки Швеціі. Де і "лохдаунів" жодних особливо не вводили, а проте обмежилися самими рекомендаціями - там було і захворівших найменше, і "тяжких", і померлих. А загалом, і це знову статистика, смертність від ковидла цілком збігалася зі звичайним щорічним профілем смертності.
Эдине що - смертність дуже різко підскочила, коли масово почали колоти людей. Через що, власне, багато урядів тихесенько й згорнули цю "програму" та оголосили про чергову "перемогу" над "найстрашнішою епідеміэю". Бо дуже важко пояснювати своім виборцям, чому у іхніх молодих здорових дітей після "вколювання" міокардити полізли з ішеміэю. Або чому у молодих футболістів-спортсменів смертність зросла на 500%.
А зараз, та ж таки Швеція разом зі Штатами люб`язно "даруэ" нам по пів-мільнона "доз", котрі самим не знадобилися (а утилізація коштуэ грошей )
Якщо не робити ніяких процедур,у вас буде температура під 39 ,бронхіт з соплями і від кашлю ригати будете.
Після 5 днів здайте тест на ковід і заберіть у сімейного ліки,щоб віддати слідуючому хворому. І не забудьте прибити лікаря(нахер він здався з таким лікуванням).
Для профілактики полощіть горло содовим або сольовим розчином вранці,ввечері і як прийшли з вулиці.
Я все сказав !!
Коли позакривали усі галантерейні магазини, в тому числі й канцелярські, бо саме в цих магазинах стовідсоткове зараження ковідом.
Як в супермаркетах огородили відділи з зошитами, лампочками, батарейками, трусами і носками )))) ЧОМУ!!!??? Бо в цих відділах завжди велике скупчення покупців!!!! А поруч в ковбасних, молочних, хлібних відділах скільки?