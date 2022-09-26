У Латвії пропонують оголосити надзвичайну ситуацію у регіонах, що межують з РФ, через російську мобілізацію

Міністерство внутрішніх справ Латвії у зв’язку з мобілізацією, що почалася в Росії, запропонує уряду розглянути можливість оголошення надзвичайної ситуації в окремих регіонах країни, що межують з РФ.

Про це повідомив глава МВС Крістапс Еклонс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Латвійський міністр наголосив, що ситуація на державному кордоні стабільна і знаходиться під контролем. І в цілому ситуація на кордоні Латвії з Росією та Білоруссю краща, ніж на кордоні Естонії та Литви з двома країнами-агресорами.

Однак Еклонс зазначив, що ситуація може швидко змінитися, особливо з урахуванням оголошеної в Росії мобілізації.

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Він сказав, що МВС надасть 27 вересня обґрунтування надзвичайної ситуації, щоб уряд міг оцінити цю пропозицію разом із представниками відповідальних служб. Він додав, що в коаліції пропозицію одностайно підтримали.

За словами Еклонса, основні причини необхідності надзвичайної ситуації – можливість залучення додаткових ресурсів та національних збройних сил для охорони кордонів, а також встановлення процедур перевірки та реєстрації тих, хто перетинає кордон.