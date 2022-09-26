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Новини Мобілізація в РФ
2 006 11

У Латвії пропонують оголосити надзвичайну ситуацію у регіонах, що межують з РФ, через російську мобілізацію

латвія

Міністерство внутрішніх справ Латвії у зв’язку з мобілізацією, що почалася в Росії, запропонує уряду розглянути можливість оголошення надзвичайної ситуації в окремих регіонах країни, що межують з РФ.

Про це повідомив глава МВС Крістапс Еклонс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Латвійський міністр наголосив, що ситуація на державному кордоні стабільна і знаходиться під контролем. І в цілому ситуація на кордоні Латвії з Росією та Білоруссю краща, ніж на кордоні Естонії та Литви з двома країнами-агресорами.

Однак Еклонс зазначив, що ситуація може швидко змінитися, особливо з урахуванням оголошеної в Росії мобілізації.

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Він сказав, що МВС надасть 27 вересня обґрунтування надзвичайної ситуації, щоб уряд міг оцінити цю пропозицію разом із представниками відповідальних служб. Він додав, що в коаліції пропозицію одностайно підтримали.

За словами Еклонса, основні причини необхідності надзвичайної ситуації – можливість залучення додаткових ресурсів та національних збройних сил для охорони кордонів, а також встановлення процедур перевірки та реєстрації тих, хто перетинає кордон.

Автор: 

Латвія (1343) росія (64958) мобілізація (3025) надзвичайна ситуація (49)


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Топ коментарі
+9
абсолютно логічно підготуватися до захисту просто про всяк випадок
некерована армія у числі якої мобілізовані зеки за важкими статтями, та ще з пришелепкуватим фюрером це не просто мавпа з гранатою, це величезна зграя мавп озброєних гранатами без чеки.
одна надія - що граната іржава...
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26.09.2022 19:57
+6
Правильно делают ‼️Это, не то ,что Зе с дерьмаком , зная о готовящейся ВОЙНЕ в Гуту летали погульванить ,на ВЕРТОЛЕТАХ МЧС , потом в Буковеле с Каламойшей и Демченко в одном отеле БУХАЛИ , договариваясь , как подороже и безнаказанно капитулировать , а украинцев призывали не смотреть вверх не закупать спички с гречкой ‼️
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26.09.2022 20:40
+4
Це вірне рішення, бо країни ЄС, навіть не задумуються, що орда яку збирають кацапи, несе загрозу і для Європи!
І не "після України", а саме зараз.
Вони можуть поперти на Литву, мотивуючи це тим, що вона влаштувала "блокаду" калінінградської області.
А потім, перерізавши сухопутний коридор між країнами Балтії та Європою, почнуть з ними "розбиратися".
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26.09.2022 20:00
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абсолютно логічно підготуватися до захисту просто про всяк випадок
некерована армія у числі якої мобілізовані зеки за важкими статтями, та ще з пришелепкуватим фюрером це не просто мавпа з гранатою, це величезна зграя мавп озброєних гранатами без чеки.
одна надія - що граната іржава...
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26.09.2022 19:57 Відповісти
А наше чмо даже после 28 предупреждений от США не смогло это сделать. Сколько бы жизней было спасено!
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26.09.2022 21:15 Відповісти
Виправте назву статті.
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26.09.2022 19:59 Відповісти
Це вірне рішення, бо країни ЄС, навіть не задумуються, що орда яку збирають кацапи, несе загрозу і для Європи!
І не "після України", а саме зараз.
Вони можуть поперти на Литву, мотивуючи це тим, що вона влаштувала "блокаду" калінінградської області.
А потім, перерізавши сухопутний коридор між країнами Балтії та Європою, почнуть з ними "розбиратися".
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26.09.2022 20:00 Відповісти
Та там самих дезертиров кацапских будет расползаться во все стороны,як тараканы. Так шо всё правильно латыши делают. Главное, вовремя отстреливать шоб не задавили численностью
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26.09.2022 22:08 Відповісти
По факту это тихий захват Монголии,Грузии, Казахстана и т.д. рюZZkим быдлом...,потом скажут проводим рехверендум для защиты баранов РАБzeи типа в Финляндии или Монголии...они рюZZkaязычные дебилы...🦍🦍🦍Шариковы...
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26.09.2022 20:26 Відповісти
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26.09.2022 20:37 Відповісти
Правильно делают ‼️Это, не то ,что Зе с дерьмаком , зная о готовящейся ВОЙНЕ в Гуту летали погульванить ,на ВЕРТОЛЕТАХ МЧС , потом в Буковеле с Каламойшей и Демченко в одном отеле БУХАЛИ , договариваясь , как подороже и безнаказанно капитулировать , а украинцев призывали не смотреть вверх не закупать спички с гречкой ‼️
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26.09.2022 20:40 Відповісти
У прибалтийских государств хороший шанс воспользоваться упущенной 30 лет назад возможностью полной деокупации от руzzких захватчиков. Собрать вражескую 5 колонну кацапсинового поголовья и пинками загнать обратно в Орду.
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26.09.2022 20:45 Відповісти
Ждём повода. Повод для сноса ордынских идолов эпохи СССР уже нашёлся. Местные ымперские консервы из банки оффицеров и служб Прибалтийского военного округа СССР и ихние личинки уже с мая что то мутит. Вылезет - пойдёт в удобрение. И выжившие - с чемоданами в матушку.
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26.09.2022 22:52 Відповісти
 
 