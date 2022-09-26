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Новини Війна
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Євросоюз спостерігає за війною в Україні через супутникові знімки з надзвичайною деталізацією, - Боррель

боррель

Супутниковий центр Євросоюзу дозволяє спостерігати за подіями в Україні "із надзвичайною деталізацією" та надавати нашій державі велику кількість супутникових знімків, що є необхідними для прийняття рішень.

Про це сьогодні у Мадриді під час виступу на церемонії відзначення 30-ї річниці SatCen – Супутникового центру ЄС, та з нагоди презентації нової штаб-квартири цієї установи заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Повний запис виступу Високого представника ЄС оприлюднений на мультимедійному порталі Євросоюзу.

"Важливий вимір (діяльності Центру. – Ред.), - це розвиток глобального партнерства, зокрема, з ООН, з ОБСЄ, з Організацією із заборони хімічної зброї - для всіх них Супутниковий центр надає інформацію. Наразі Україна, переважно, перемагає, і ми бачимо, що там відбувається, з надзвичайним рівнем деталізації. Це також підтримує дії української влади, які можуть скористатися цими знімками. Ми надаємо їм такі знімки - не скажу, наскільки багато, але багато", - сказав Боррель.

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Він наголосив, що Супутниковий центр надає допомогу у впровадженні європейської політики у багатьох напрямках, включаючи охорону кордонів, контроль за екосистемою, конкурентоспроможність та розвиток Європейської космічної промисловості та багато інших. При цьому SatCen відіграватиме дедалі більшу роль у забезпеченні безпеки й оборони ЄС.

"Стратегічний Компас ЄС має окрему главу щодо нової космічної стратегії для безпеки та оборони, яка є незамінною для захисту Євросоюзу, та для надання космічних послуг для нашої економіки та для суспільства. Важливою складовою є стійкість космічної інфраструктури, щоб ЄС міг відповідати на космічні загрози... Супутниковий центр поєднує комерційний доступ до космічних знімків, а також надання країнам-членам знімків спостереження. Це має гарантувати нашу європейську автономію. Тому, що протилежністю до автономії є залежність" – підкреслив Боррель.

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"Ми знаємо про нашу залежність від російської енергії. Ми хочемо позбавитися цієї залежності, але при цьому прагнемо не потрапляти в іншу залежність, яка також може підірвати нашу автономію. Супутниковий центр має надати потужні спроможності для забезпечення нашої ланки командування", - додав Високий представник ЄС.

Автор: 

супутник (294) Євросоюз (13327) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+16
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26.09.2022 20:00
+8
Якщо кацапи полізуть на вас, побачите в живу.
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26.09.2022 20:02
+4
вуайеристы кароче...
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26.09.2022 20:05
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26.09.2022 20:00 Відповісти
Якщо кацапи полізуть на вас, побачите в живу.
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26.09.2022 20:02 Відповісти
вуайеристы кароче...
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26.09.2022 20:05 Відповісти
майстри заголовку.
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26.09.2022 20:07 Відповісти
то шо вам футбольний матч? наблюдатєлі хрєнови
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26.09.2022 20:08 Відповісти
Компютерні ігри.
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26.09.2022 20:08 Відповісти
Ще одні статисти
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26.09.2022 20:09 Відповісти
А на передовій,чи в розбомблених містах спостерігати не пробували?Де кров,кишки,відірвані кінцівки.Чи для інфантильних толерантних "спостерігачів" це неможливо?Краще картинки з супутника.Чистоплюї
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26.09.2022 20:10 Відповісти
І що,добре видно Харків і може Мииколаїв.
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26.09.2022 20:12 Відповісти
Хочу спостерігати за війною в германії.
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26.09.2022 20:16 Відповісти
а стісняюсь спрасіть, як там супутник сірожі притуленого, ісчєз????
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26.09.2022 20:20 Відповісти
Добре,що детально бачите.Головне,вчасно робіть правильні висновки.
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26.09.2022 20:24 Відповісти
У них этореалити шоу.. в удобном кресле, с кофе, каждый день новая серия..
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26.09.2022 20:32 Відповісти
Ілля Харламов ,28 лютого:
"Компании Maxar (80 спутников), Planet Labs (130 спутников) бесплатно передают все фотографии в военное ведомство Украины с разрешением до 30см на пиксель Спутниковый центр в Мадриде предоставляет данные космической разведки о перемещениях российских войск в реальном времени."
Але донаторам Притули про це невідомо...🥳
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26.09.2022 20:53 Відповісти
Випередили ... Це ж нах ... нащо було 600 млн євро коту під хвіст ...
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26.09.2022 22:38 Відповісти
Кіно собі дивляться. Ну ну.
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26.09.2022 21:41 Відповісти
супутник-раша тудей???
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26.09.2022 22:33 Відповісти
ах7єть ***. Може вам ще інтерактивне телебачення провести, і голосувалку смсами?

Спостерігають вони.
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26.09.2022 23:31 Відповісти
Нове реаліти шоу для багатих бюргерів.
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27.09.2022 00:00 Відповісти
 
 