Євросоюз спостерігає за війною в Україні через супутникові знімки з надзвичайною деталізацією, - Боррель

Супутниковий центр Євросоюзу дозволяє спостерігати за подіями в Україні "із надзвичайною деталізацією" та надавати нашій державі велику кількість супутникових знімків, що є необхідними для прийняття рішень.

Про це сьогодні у Мадриді під час виступу на церемонії відзначення 30-ї річниці SatCen – Супутникового центру ЄС, та з нагоди презентації нової штаб-квартири цієї установи заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Повний запис виступу Високого представника ЄС оприлюднений на мультимедійному порталі Євросоюзу.

"Важливий вимір (діяльності Центру. – Ред.), - це розвиток глобального партнерства, зокрема, з ООН, з ОБСЄ, з Організацією із заборони хімічної зброї - для всіх них Супутниковий центр надає інформацію. Наразі Україна, переважно, перемагає, і ми бачимо, що там відбувається, з надзвичайним рівнем деталізації. Це також підтримує дії української влади, які можуть скористатися цими знімками. Ми надаємо їм такі знімки - не скажу, наскільки багато, але багато", - сказав Боррель.

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Він наголосив, що Супутниковий центр надає допомогу у впровадженні європейської політики у багатьох напрямках, включаючи охорону кордонів, контроль за екосистемою, конкурентоспроможність та розвиток Європейської космічної промисловості та багато інших. При цьому SatCen відіграватиме дедалі більшу роль у забезпеченні безпеки й оборони ЄС.

"Стратегічний Компас ЄС має окрему главу щодо нової космічної стратегії для безпеки та оборони, яка є незамінною для захисту Євросоюзу, та для надання космічних послуг для нашої економіки та для суспільства. Важливою складовою є стійкість космічної інфраструктури, щоб ЄС міг відповідати на космічні загрози... Супутниковий центр поєднує комерційний доступ до космічних знімків, а також надання країнам-членам знімків спостереження. Це має гарантувати нашу європейську автономію. Тому, що протилежністю до автономії є залежність" – підкреслив Боррель.

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"Ми знаємо про нашу залежність від російської енергії. Ми хочемо позбавитися цієї залежності, але при цьому прагнемо не потрапляти в іншу залежність, яка також може підірвати нашу автономію. Супутниковий центр має надати потужні спроможності для забезпечення нашої ланки командування", - додав Високий представник ЄС.