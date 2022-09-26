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Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН, - Зеленський провів перемовини з Рютте

марк,рютте

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН", - написав Зеленський.

Президент України назвав розмову з прем'єром Нідерландів продуктивною.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) ООН (3342) Рютте Марк (384)


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26.09.2022 22:22 Відповісти
 
 