Росіяни, яких ще не мобілізували, вже дзвонять в Україну та запитують, як здатися, - ГУР

Після оголошення мобілізації в РФ на гарячу лінію центру прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити" дзвонять навіть ті росіяни, яких ще не мобілізували.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: "У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися?". Є така тенденція, коли справді мотивація, психоемоційний стан серед цієї мобілізаційної хвилі переважно вкрай низькі", – сказав Юсов.

Також, за його словами, активно дзвонять кримчани. Раніше держпроєкт "Хочу жити" публікував для них алгоритм дій у разі мобілізації.

Коментуючи ситуацію з російською мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України, представник ГУР сказав, що в Донецькій та Луганській областях мобілізація "почалася і одразу закінчилася", бо там уже нема кого мобілізувати – з чоловіків залишилися тільки ті, хто працює на якихось підприємствах, а також хворі.

Однак, за його словами, ГУР має інформацію про плани росіян щодо мобілізації на новоокупованих територіях – зокрема, на півдні. Вже зараз, за його словами, там створюються "добровольчі підрозділи", за якими насправді криється примус, тиск та тортури.

Він не виключив, що після псевдореферендумів та насильницької паспортизації окупанти можуть почати мобілізувати чоловіків і на інших тимчасово окупованих територіях України.