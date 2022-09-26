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Новини Мобілізація в РФ
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Росіяни, яких ще не мобілізували, вже дзвонять в Україну та запитують, як здатися, - ГУР

росія,мобілізація

Після оголошення мобілізації в РФ на гарячу лінію центру прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити" дзвонять навіть ті росіяни, яких ще не мобілізували.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: "У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися?". Є така тенденція, коли справді мотивація, психоемоційний стан серед цієї мобілізаційної хвилі переважно вкрай низькі", – сказав Юсов.

Також, за його словами, активно дзвонять кримчани. Раніше держпроєкт "Хочу жити" публікував для них алгоритм дій у разі мобілізації.

Коментуючи ситуацію з російською мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України, представник ГУР сказав, що в Донецькій та Луганській областях мобілізація "почалася і одразу закінчилася", бо там уже нема кого мобілізувати – з чоловіків залишилися тільки ті, хто працює на якихось підприємствах, а також хворі.

Однак, за його словами, ГУР має інформацію про плани росіян щодо мобілізації на новоокупованих територіях – зокрема, на півдні. Вже зараз, за його словами, там створюються "добровольчі підрозділи", за якими насправді криється примус, тиск та тортури.

Він не виключив, що після псевдореферендумів та насильницької паспортизації окупанти можуть почати мобілізувати чоловіків і на інших тимчасово окупованих територіях України.

Автор: 

розвідка (3856) росія (64958) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+29
Вы для начала доедьте. А то пару сотен парашников уже соскребают в пакеты в Луганской области прямо с поезда.
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26.09.2022 20:13
+20
Берите оружие и берите власть на расии,,,
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26.09.2022 20:16
+15
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26.09.2022 20:53
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26.09.2022 20:12 Відповісти
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26.09.2022 20:25 Відповісти
качньоцца купал нєба......... каг здорава, чьта фсе ми сдєзь, сіводня сабраліс.....!!
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26.09.2022 20:33 Відповісти
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26.09.2022 20:53 Відповісти
Боюсь що погидують.
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26.09.2022 23:01 Відповісти
Вы для начала доедьте. А то пару сотен парашников уже соскребают в пакеты в Луганской области прямо с поезда.
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26.09.2022 20:13 Відповісти
ну поперше вбити *****.
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26.09.2022 20:14 Відповісти
А що від того зміниться ? Вони всі за війну , і Раша - це колективний Путін . Себе не вб'ють.
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26.09.2022 20:41 Відповісти
та все зрозуміло за русню.
але по перше - ****** менше, а по друге - ви ще не чули по друге...
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26.09.2022 20:49 Відповісти
Поменяется ВСЕ. Начнется развал-сходжение полное у них. Кадыркин будет эмират Кавказ лепить, если не зажмурят сходу, силовики - пытаться власть взять и удержать, либерасты их - будут выть что Крым их, но они хорошие. Короче будет расклад однозначно лучше для нас.
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26.09.2022 21:23 Відповісти
З Кадирова такий мусульманин як із тебе вояка.
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27.09.2022 00:29 Відповісти
О чем ты, клоун? Это задачи Кадыркина, не более того.
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27.09.2022 00:34 Відповісти
Берите оружие и берите власть на расии,,,
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26.09.2022 20:16 Відповісти
Постановка вопроса в корне неверная.
Берите власть в субъектах федерации и проводите рехверендумы - так будет правильно.
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26.09.2022 20:38 Відповісти
сорокаградусную настойку белладонны любопытствующим от новой почты...
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26.09.2022 20:16 Відповісти
Как-как,на голову два 60л черных пакета,сверху типа белую наволочку и вуаля,как карта ляжет...
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26.09.2022 20:20 Відповісти
А потім їм зелені дадуть медаль « за заслуги» та громодянство України . Т
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26.09.2022 20:22 Відповісти
вони уточнюють тарифи СБУ щоб порівняти з тарифами рашанських воєнкомів?

та приїздіть на танку або прилітайте на літаку.

здасте техніку - отримаєте бонус.
візу до Нідерландів, ті біглим візи ще видають)))
наші СБУшники, думаю, про перетин польського кордону для транзиту до Нідерландів домоаляться))
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26.09.2022 20:24 Відповісти
руки вверх, жопу вниз - признаешься, что фашист. може и не убьют.
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26.09.2022 20:25 Відповісти
Там німці і ще деякі країни говорять, що будуть приймати до себе тих кацапів, хто ,,втікає від режиму''. Так от, є пропозиція: мобілізовані заходять на територію України, тут же здаються, здають зброю, техніку, всю інформацію - а потім нехай уже німці їх забирають. А чому б і не варіант?
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26.09.2022 20:29 Відповісти
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26.09.2022 20:30 Відповісти
Что-то их родственникам уже не смешно

https://twitter.com/i/status/1574446874697793538
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26.09.2022 20:30 Відповісти
Кожному по пляшці метілової горілки.
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26.09.2022 20:33 Відповісти
Проблематично им будет сдаться. Скорее их всех еще накроют на стадии выгрузки.
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26.09.2022 20:34 Відповісти
Сдаемсу!

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26.09.2022 20:37 Відповісти
ми здайомсоооо
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26.09.2022 22:20 Відповісти
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26.09.2022 20:37 Відповісти
😯😄
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26.09.2022 20:41 Відповісти
Главное - правильно вставить.
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26.09.2022 21:06 Відповісти
А как правильно? Они фитилем вверх вставляют или внутрь?
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26.09.2022 21:42 Відповісти
Не знаю. Я без свечей от российской армии закосил. Может, поперёк?
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26.09.2022 21:47 Відповісти
Свічка ректальна, інакше не спрацює. Треба вставляти кожному працівнику війскомата - забудуть все.
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26.09.2022 21:11 Відповісти
Не понимаю в чем проблема сломать руку или ногу или подхватить коронавирус и откосить от мобилизации. Или уйти в поход в лес на месяц-другой кто там будет бегать искать мобиков. Как они сдадутся на войне где 90% работает только артиллерия. Да еще свои пристрелят в спину.
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26.09.2022 20:40 Відповісти
Правильно сдаваться - с исправной техникой, полным боекомплектом и связанным особистом.
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26.09.2022 20:43 Відповісти
И с портретом Бандеры.
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26.09.2022 21:05 Відповісти
Інструкцію в ЗМІ давайте
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26.09.2022 20:43 Відповісти
Навіщо ГУР, як і бункерні ОП розхолажують людей? Нічого тут доброго немає для українців, бо кацапський бункерний терорист офіційно сказав цифру 300 тисяч, а неофіційно призве мільйони і вони полізуть зо всіх щілин на нашу Україну і відбиватися підуть знову наші прості і найкращі пацани і дівчата, а бункерні будуть з глибого бункера розповідати, які вони хоробрі, знімати відоси за народні гроші і розповідати, як "перемелюють" орків, нічого не кажучи, що орки гинуть найгірші, а наші найкращі. "Квартальці" і "риги" як сиділи, так і будуть сидіти по санаторіях в західній частині України і позакордонах. Чи я щось не так написав?
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26.09.2022 20:45 Відповісти
все вірно, але вас зараз звинуватять у зрадофільстві, а то і взагалі - у роботі на пуйла.
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26.09.2022 20:53 Відповісти
я це розумію, а ще більше розумію чого нам чекати, коли полізе нова орда і вже по нових правилах і нікого не лякаю, а попереджаю, що легко не буде і потрібно готуватися до запеклих боїв, бо кацапня вся зомбована і вона думає, що йде когось спасати від злих бандерівців, яких ще у 1939 році придумали самі ж кацапи. Всі кацапи без виключення бажають українцям смерті і ніякої свободи. Цей бій за наше життя, за життя України і тільки разом ми переможемо цього ворога і ні в якому разі не варто його недооцінювати і сміятися, що вони нічого не можуть і їх не зберуть. Це відверта неправда. Тільки на окупованих територіях зберуть десятки тисяч. Ось і порахуйте - це Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізька і Херсонська область.
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26.09.2022 21:21 Відповісти
Зі всім згоден, за винятком того, що в окупованих Донецьку й Луганську вже набирати особливо немає кого, всіх боєздатних сєпарів там вже давно забрали на фронт. Щодо Запорізької чи Херсонської областей - більшість проукраїнських чоловіків звідти евакуювались, ті що там зостались, всіми силами будуть ухилятися від призову або ж здаватимуться в полон до ЗСУ відразу ж. А зрадників, які стрілятимуть в українців там не настільки багато.
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26.09.2022 23:04 Відповісти
Хочу добавити,що тепер ця Київська всячина"какаяразница" яка в лютому 22 р. дерла з Києва тепер показує "пазурі влади"і дальше спілкується з тобою зверхньо на "расейськом язіке",сволота кацапська.
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26.09.2022 20:56 Відповісти
Висказалися, добре. Так і що ви пропонуєте?
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26.09.2022 22:13 Відповісти
"Квартальці" і "риги" як сиділи, так і будуть сидіти по санаторіях в західній частині України і позакордонах. Чи я щось не так написав?

Напевне, не так! Вони країну боронять краще за ЗСУ! Он Кошовий та Пікалов - вже орденоносці.

Цікаво, тому хлопчині, що три танки підбив, хоч медалько дали?
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27.09.2022 08:08 Відповісти
Чули які халявщики? Квиток до Тбілісі мільйон рублів коштує, а вони на шару звалити з рашки хочуть! 😆
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26.09.2022 21:48 Відповісти
Інтеллектуали ...
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26.09.2022 22:42 Відповісти
Так а ви представте,що скільки ще там по кацапії вештається "українців",які раніше або чухнули,або робили.Так їх також зараз через воєнкомати мобілізовують.
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26.09.2022 23:01 Відповісти
Увидел что https://charter97.org/ru/news/2022/9/26/517378/ Сноуден теперь тоже гражданин РФ . Интересно, получит ли он повесточку? А следовало бы.
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26.09.2022 23:56 Відповісти
Ничего себе, думал, что он уже давно получил гражданство. Оказывается, он имел лишь ВНЖ.
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27.09.2022 01:20 Відповісти
Так а заявить о пацифистских убеждениях не поможет?
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27.09.2022 01:15 Відповісти
Якщо досі треба дзвонити, то це означає, що центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити" НЕДОПРАЦЬОВУЄ !

Чому ці інструкції (як безпечно здатися) досі не транслюються із кожного телевізора, кожного холодильника, кожної праски?
Чому їх не передає сарафанне радіо і армянське радіо?
Чому їх досі не розмістили наші хакери на сайтах кремля, міноборони і в ефірі російських федеральних каналів у прайм-тайм?

Чому люди в Україні на окупованих територіях не знають про ці інструкції?
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27.09.2022 02:37 Відповісти
І ще цю інформацію можна розсилати SMS та на e-mail.
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27.09.2022 02:38 Відповісти
 
 