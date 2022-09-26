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На ранок 26 вересня до Умані прибуло майже 23 тисячі хасидів, - МВС

хасиди

В Україну продовжують прибувати паломники-хасиди, які прямують на святкування Рош Гашана до Умані. Станом на ранок понеділка, 26 вересня, до Умані прибули 22 800 паломників.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня до міста Умані Черкаської області прибули 22 800 паломників-хасидів. Громадську безпеку та безпеку дорожнього руху гарантують понад 600 українських поліцейських. Хочу зазначити, що цього разу держава Ізраїль утрималася від відправлення своїх поліцейських для допомоги нашим правоохоронцям, але маю наголосити, що наші поліцейські цього року впоралися на відмінно. Поліція здійснювала точно так само супровід територією України автобусів, якими прибували паломники і ще навіть продовжують прибувати. Наприклад, лише за минулу добу прибуло майже 300 осіб", - розповів Єнін в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що поліція отримала низку звернень, пов'язаних із перебуванням паломників на Черкащині, проте ситуація залишається під контролем правоохоронців.

"За час перебування паломників-хасидів до органів поліції надійшло трохи більше ніж 80 звернень про події, пов'язані з їх перебуванням на території області. Загалом було розпочато десять кримінальних проваджень, складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення та майже стільки ж винесено постанов про адмінправопорушення. Загалом ситуація контрольована, і ще раз хочу наголосити, що органи Національної поліції блискуче впоралися з поставленими завданнями щодо гарантування публічної безпеки", - розповів Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 23 тис. хасидів-паломників уже прибули до Умані

Автор: 

МВС (3500) Умань (242) хасиди (176) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+11
Нафіг це все потрібно Україні в військовий час? А ще йти назустріч країні, яка не ввела санкції проти рашки та нам жодної одиниці зброї не надала? А ще закрила сумісне виробництво автоматів на прохання пуйла...
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26.09.2022 20:37
+8
Усіх мобілізувати!
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26.09.2022 20:32
+6
Уманці трохи бабла настрижуть. Якраз перезимувати хватить.
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26.09.2022 20:35
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***** мороз.
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26.09.2022 20:32 Відповісти
Кому не спиться в ночь глухую?!
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26.09.2022 20:47 Відповісти
Будулаю.
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26.09.2022 20:49 Відповісти
Усіх мобілізувати!
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26.09.2022 20:32 Відповісти
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26.09.2022 20:34 Відповісти
Уманці трохи бабла настрижуть. Якраз перезимувати хватить.
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26.09.2022 20:35 Відповісти
Тобто перезимувати зможуть лише уманці...
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26.09.2022 20:42 Відповісти
Зарплати там зовсім не київські...
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26.09.2022 20:44 Відповісти
видатки також..) одна справа в Києві з пару штук долярів а інша в периферійному місті
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26.09.2022 21:15 Відповісти
.......а между тем:
https://www.reuters.com/world/us/us-congress-negotiators-set-12-bln-new-ukraine-aid-2022-09-26/ ".....В Конгрессе согласовали выделение $12 млрд на помощь Украине".....
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26.09.2022 20:35 Відповісти
30 тисяч - це 5 бригад яких особисто підтримає Зеленський,та одразу буде підтримка Ізраілю .
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26.09.2022 20:35 Відповісти
Скажу вам чесно: в Ізраілі їх терпіти не можуть.

Якщо Україна їх мобілізує, євреї нам ще грошей підкинуть, щоб ми їх оділи, взули та озброїли.
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26.09.2022 20:38 Відповісти
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26.09.2022 20:48 Відповісти
Це де вони з такими лозунгами вийшли?
Це явно не Ізраіль і не Сектор Гааза...
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26.09.2022 20:51 Відповісти
Лондон. Тут тоже они подобные акции устраивают, время от времени, в Нью Йорке.
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26.09.2022 20:53 Відповісти
А це точно хасиди?
Не араби переодягнуті?
По звісно, хасиди це ще тізасранці, але ж вийти з такими лозунгами...
В Ізраілі, в 70-80 роки, їх би прибили за такій демарш.
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26.09.2022 20:57 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE

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26.09.2022 20:59 Відповісти
Нічого собі.
Навіть не чув про таке ніколи.
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26.09.2022 21:00 Відповісти
звичайно, до речі ця течія зародилася в Україні виступає як опонент до ортодоксального іудаїзму
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26.09.2022 21:08 Відповісти
Їх там не за релігійні уподобання не *******.
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26.09.2022 21:16 Відповісти
...а перед тим сказати їм, що насправді Нахман похований десь у районі Чонгару, а не в Умані
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26.09.2022 21:19 Відповісти
А євреї сефариди прямо так і говорять про євреїв -ашкеназів, що це бидло
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27.09.2022 00:37 Відповісти
Нафіг це все потрібно Україні в військовий час? А ще йти назустріч країні, яка не ввела санкції проти рашки та нам жодної одиниці зброї не надала? А ще закрила сумісне виробництво автоматів на прохання пуйла...
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26.09.2022 20:37 Відповісти
Вони приїдуть з грошима, а це вже чудово.
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26.09.2022 20:42 Відповісти
От коли поїдуть додому без грошей - тоді це буде чудово )
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26.09.2022 20:46 Відповісти
с каждого хасида по томагавку.....
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26.09.2022 20:45 Відповісти
Максимум - крайня плоть )))
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26.09.2022 20:47 Відповісти
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26.09.2022 20:56 Відповісти
вартість ракети Tomahawk: від 607 тис. до $1,4 млн доларів;дальність ракети - до 2,5 тис. км;на підльоті до цілі ракета знижує висоту й огинає рельєф місцевості;пускова вага: 1 315 кг;декілька систем наведення та управління: за рельєфом місцевості (TERCOM), електронно-оптична (DSMAC) та GPS;перше бойове застосування ракети "Томагавк" - 1991 рік під час війни в Перській Затоці.
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26.09.2022 21:16 Відповісти
Ой вэй кокакола
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26.09.2022 20:48 Відповісти
Першим указом Найвжлічайшого було виплати пенсій тим категоріям, які поїхали в Ізраїль і ще там не можуть за віком отримувати пенсію і їм виплачує наш пенсійний фонд. Пам'ятники по всій Україні, особливо у "Бабиному Яру", деякі з них на козацьких похованнях (цвинтарях)..Не забуває Володя про своїх, а як попросив ППО, то вони показали велику дулю. Я не помилився 73%? Ви цього бажали, багатіли думками, як Володя домовиться з ними про зброю і підпримку?
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26.09.2022 20:50 Відповісти
Щоб Володю сприйняли за рідного він у всьому повинен слухатися діаспори в США та Ізраїлі. Він єв-ашкеназ і повинен слухатися мудростей від євреїв сефаридів із США та Ізраїлю
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27.09.2022 00:41 Відповісти
а він слухається Беню, боголюбова,петровського, габіновича і кацапських пейсатиї олігархів, яких навіть не вніс в санкційний список.
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27.09.2022 08:21 Відповісти
🤮 )))
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26.09.2022 20:52 Відповісти
Ого! Семь мотострелковых бригад.
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26.09.2022 20:54 Відповісти
"Найомники"
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26.09.2022 20:58 Відповісти
Ой
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26.09.2022 21:02 Відповісти
було діло, летів у Нь'юЙорк, і сидів в центральному ряді літака посередині, а навкруги сто хасидів з дітьми. Гвалт і сморід неперевершені, нон стоп. Добре що колега був продвинутий харизматичний єврей, і матюкав їх час від часу на івриті чи ідиші чи хз на чому, затихали не на довго
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26.09.2022 21:23 Відповісти
А хто знає що таке МІКВА і як в ній часто міняють воду?
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27.09.2022 00:42 Відповісти
По карабіну та на Донецьк.
А потім:
-Ваня, а жовта кров буває?
- так
- То винось мене я вже поранений.
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26.09.2022 21:47 Відповісти
Держава Ізраїль непродає нам ППО, а отже відмовляє в захисті і своїм громадянам також які перебувають в Україні..
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26.09.2022 22:00 Відповісти
Це не паломники, це майбутні загарбники, шукають землю обітовану в Україні
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26.09.2022 23:21 Відповісти
Правильно. Всех мобилизовать. Хватит на 3 бригады. Командирами назначить народных депутатов. Ибо они выучили державну мову и мають право командовать всеми любыми
подразделениями ВСУ. Эти бригады бросить на защиту хабадо-хасидской власти. Они обязательно добудут победу Залужному, который обещал её в интервью американскому Time.
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26.09.2022 23:36 Відповісти
Как там воздушные тривоги ?
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27.09.2022 04:58 Відповісти
...хава нагила
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27.09.2022 05:21 Відповісти
І як це? У нас війна а пейсаті будуть гопки скакати !?
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27.09.2022 14:15 Відповісти
23 тисячі!!! А сількох біженців з України прийняли?
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27.09.2022 14:16 Відповісти
 
 