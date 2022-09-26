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Новини Допомога Україні
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У Конгресі США попередньо погодили виділення Україні додаткової допомоги на $12 млрд

доллар,долар

Представники партій Конгресу США під час переговорів у понеділок домовилися передбачити в бюджеті на наступний, 2023-ий фінансовий рік (починається з 1 жовтня) майже 12 мільярдів доларів допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами співрозмовника агенції, члени Конгресу домовилися також виділити фінансування для переселення біженців із Афганістану.

Зазначимо, що Конгрес має час до опівночі п'ятниці, щоб ухвалити новий бюджет, інакше в країні оголошується шатдаун – державні установи припиняють роботу до ухвалення закону про бюджет.

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Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні 11,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Білий дім стверджував, що кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 року фінансового року, який починається на початку жовтня.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько 17 млрд доларів допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них майже 16 млрд доларів з початку вторгнення Росії 24 лютого.

Автор: 

Конгрес США (1223) допомога (8300) США (22568)


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Топ коментарі
+10
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26.09.2022 20:43
+9
авіаносець типу "німіц" коштує з повном комплектом 10 млрд.доларів
невже американці авіаносець хочуть передати?
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26.09.2022 20:46
+9
Дядько Сем порожняк не жене
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26.09.2022 21:01
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26.09.2022 20:40 Відповісти
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26.09.2022 20:43 Відповісти
авіаносець типу "німіц" коштує з повном комплектом 10 млрд.доларів
невже американці авіаносець хочуть передати?
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26.09.2022 20:46 Відповісти
авіаносець...хоча б "томагавків" кілька сотень, та куди там, навіть ATACMS - ні.
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26.09.2022 21:12 Відповісти
ATACMS успішно по криму в серпні відпрацювали
інфа від Залужного
погугліть
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26.09.2022 23:13 Відповісти
Помагаите -- на нас брати напали.
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26.09.2022 20:46 Відповісти
Які нах брати? Касаби.
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26.09.2022 20:54 Відповісти
Кубаь - це ж Запорожські козаки --- вовкулаки.
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26.09.2022 21:01 Відповісти
кончай бред писать про братов
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26.09.2022 21:13 Відповісти
Половина Сибіру походженням з Украіни .
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26.09.2022 21:18 Відповісти
ну и что это уже не украинцы - если летчик с Крыма бомбит Полтаву в котором живет его мать - какой в песду он укаринец?
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26.09.2022 21:20 Відповісти
Отакии украінець -- урод.
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26.09.2022 21:23 Відповісти
кацапы !
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26.09.2022 21:14 Відповісти
Прошлый раз вроде было 40 миллиардов?
Почему сейчас только 12?
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26.09.2022 20:56 Відповісти
Можливо, тому що з жовтня вже починається ленд-ліз, 12млрд це так, на перехідний період, далі Байден ні в кого нічого просити не буде...
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26.09.2022 21:34 Відповісти
ой-вей, це ж скільки мобіків можна зажмурити.... аж душа радіє....
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26.09.2022 20:57 Відповісти
Дядько Сем порожняк не жене
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26.09.2022 21:01 Відповісти
Может на 12млрд. купить всех касапов?? Купить и нах выкинуть..
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26.09.2022 21:05 Відповісти
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26.09.2022 21:35 Відповісти
Спасибо США!
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26.09.2022 21:13 Відповісти
У Конгресі США попередньо погодили виділення Україні додаткової допомоги на $12 млрд Джерело:

НАСКІЛЬКИ БУЛО Б ДЕШЕВШЕ Зе ВЛАДІ ФІНАНСУВАТИ ЗСУ 2019 - 2022
а не асфальт
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26.09.2022 21:26 Відповісти
Це б було б збитково для офшорів зЕ- влади.
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26.09.2022 21:29 Відповісти
Дякуємо. І пані Спартц, для контролю.
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26.09.2022 21:30 Відповісти
Спасибо нашим друзьям , спасибо Джо Байдену . Пусть здохнет поскорее кремлевский кровавый карлик
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26.09.2022 21:37 Відповісти
Конгресс це вам не Байден..Або Салливан моцкаль..сьoгодні ввечері пан Юрий Швец расскажет кому сколько и зачем Конгрес виділив баблосів...типа Зеле 10 ярдів..остальним один ярд на шкарпетки від ЗеКодломойскіих чуваков...
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26.09.2022 21:39 Відповісти
 
 