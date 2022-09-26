Путін збирає нову орду. Але мільйон людей поки що одягнути та озброїти не зможе, - ГУР

Російський президент Володимир Путін "збирає нову орду", проте прямо зараз озброїти, одягнути та прогодувати 1 млн або 1,2 млн мобілізованих він не зможе.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що мобілізація в РФ проходитиме у кілька етапів. Частину мобілізованих відправлять на фронт, щоб заповнити втрати армії РФ, а частину залишать в Росії, щоб створювати нові підрозділи та формування.

"Про 300 000 можемо говорити, тобто це в плани вкладається. Станом на зараз 1 млн або 1,2 млн у короткостроковій перспективі виглядають дещо фантастичними цифрами, тому що ні одягнути, ні озброїти таку кількість Путін не зможе. Але можемо стверджувати, що Путін збирає нову орду. Попередню орду Україна розбила та утилізувала – і ось тепер нова орда суне на Україну", – сказав Юсов.

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Він наголосив, що це "вагомий фактор", незважаючи на те, що у мобілізованих в РФ будуть проблеми з озброєнням і постачанням.

"Але це виклик, до якого Україна готується. І новітні ординці також будуть розбиті", – додав представник ГУР.