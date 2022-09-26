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Новини Мобілізація в РФ
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Путін збирає нову орду. Але мільйон людей поки що одягнути та озброїти не зможе, - ГУР

мобілізація

Російський президент Володимир Путін "збирає нову орду", проте прямо зараз озброїти, одягнути та прогодувати 1 млн або 1,2 млн мобілізованих він не зможе.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що мобілізація в РФ проходитиме у кілька етапів. Частину мобілізованих відправлять на фронт, щоб заповнити втрати армії РФ, а частину залишать в Росії, щоб створювати нові підрозділи та формування.

"Про 300 000 можемо говорити, тобто це в плани вкладається. Станом на зараз 1 млн або 1,2 млн у короткостроковій перспективі виглядають дещо фантастичними цифрами, тому що ні одягнути, ні озброїти таку кількість Путін не зможе. Але можемо стверджувати, що Путін збирає нову орду. Попередню орду Україна розбила та утилізувала – і ось тепер нова орда суне на Україну", – сказав Юсов.

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Він наголосив, що це "вагомий фактор", незважаючи на те, що у мобілізованих в РФ будуть проблеми з озброєнням і постачанням.

"Але це виклик, до якого Україна готується. І новітні ординці також будуть розбиті", – додав представник ГУР.

Автор: 

армія рф (17236) розвідка (3856) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
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26.09.2022 21:07
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26.09.2022 21:10
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26.09.2022 21:09
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головне їхні зажарені фото кинути кацапам
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26.09.2022 21:02 Відповісти
Камнями и копьями кидаться будут...
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26.09.2022 21:02 Відповісти
і смисл їх озброювати і одягати? - цім виродкам життя 0 сек.
це саме те мясо яким ***** буде намагатися закидати Україну в надії,
що в хлопців скiнчяться набої...
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26.09.2022 21:03 Відповісти
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26.09.2022 21:10 Відповісти
Їм і каремати не дають, тільки по мішку....
І команда зразу пакуватися, там можна поспати ... вічно.
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26.09.2022 21:52 Відповісти
ЗСУ теж зимову форму не видають, і навіть не закупили.... теж ні до чого? А про ТрО взагалі промовчу.
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26.09.2022 22:55 Відповісти
а тут бельгійці з кулеметами...
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27.09.2022 07:54 Відповісти
рано чи пізно великі числа спрацюють, якщо Україні не дадуть нарешті танки, літаки та далекобійні ракети. у ***** нескінченна, порівняно з Україною, кількість м'яса.
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26.09.2022 21:03 Відповісти
Так. Недооцінювати орду не можна.
Але ж надіємося, що наше командування та прогресивний захід
також щось думають.
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
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26.09.2022 21:54 Відповісти
прогресивний захід, у особі шольца, вже показав, що він думає.
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26.09.2022 21:56 Відповісти
Это не Орда. Это - сброд. Успех орды был в том, что у них не было тыла. Здесь всьо наоборот
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26.09.2022 21:03 Відповісти
это даже не 2-я армия 3-го мира....., это в принципе не армия.....
https://twitter.com/i/status/1574456276397932545
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26.09.2022 21:04 Відповісти
дерев'яні костюми стануть їхнім одягом!
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26.09.2022 21:05 Відповісти
то тільки в офіцерів.Рядові чмобіки будуть зжерті собаками або прикопані в українську землю.
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26.09.2022 22:40 Відповісти
Перший потяг з ЧМобіками був розйобаний нашими ракетами під Красним Ліманом під час вивантаження, не встигли вигукнути «Товарищь комісар»
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26.09.2022 21:05 Відповісти
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26.09.2022 21:09 Відповісти
А превратились в белых жигулей...
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26.09.2022 21:33 Відповісти
пля... нафіга нам їхні проблеми? свою армію підготували вже до зими, генералісімуси?
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26.09.2022 21:06 Відповісти
Зима на носі, - перегнивати довго будуть.
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26.09.2022 21:06 Відповісти
На весну будуть майже в доброму для добрива стані.
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26.09.2022 21:56 Відповісти
Больше корма для животных.
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26.09.2022 23:04 Відповісти
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26.09.2022 21:06 Відповісти
І все це в літній формі.
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26.09.2022 23:14 Відповісти
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26.09.2022 21:07 Відповісти
Не собираетесь поджигать военкомат или стрелять в военкома - не подходите к военкомату.
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26.09.2022 21:13 Відповісти
Звиздежь какой-то. Врядли за умышленное 6 или 8 лет на свинособакии дают, скорей как у нас до 15 или пыжы.
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26.09.2022 21:18 Відповісти
Специально посмотрел. У них действительно есть варианты на 6-8 лет.
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27.09.2022 01:09 Відповісти
Сейчас военкомы на расхват будут. Где на каждого желающего столько военкомов набрать?
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26.09.2022 21:23 Відповісти
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26.09.2022 21:28 Відповісти
Якщо воєнкома на авто переїхати і зробити як невмисно -
ще менший термін вийде.
3-5 років на поселенні, рік-два і УДО.
Тєма також нормальна.
От тільки всім воєнкомів дійсно може не вистачити.....
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26.09.2022 21:59 Відповісти
Не йдіть на поводу в окремих бункерних ОП і не розхолоджуйте людей, не дуріть, що там всі голі босі і немає кому воювати. Там є окремі, які добровільно йдуть і таких немало. Краще навчіть воювати і не боятися орди. Якось вже завіряли, що нападу не буде і кликали на шашлики, то можливо пора і зупинитися? Ворог піде і його багато і потрібно бути готовими його гідно зустріти.
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26.09.2022 21:08 Відповісти
Есть версия что специально саботируют ВСУ и успокаивают народ, чтобы когда те к нам припрутся - поднять лапки и сдать пол-Украины.
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26.09.2022 22:38 Відповісти
Пусть одевает в лапти и косоворотки и одна трехлинейка на десятерых. Вторая ***** в мире.
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26.09.2022 21:09 Відповісти
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26.09.2022 21:10 Відповісти
Они и заявленные 300 тысяч не обеспечат. Уже показывают в сети насквозь проржавевшие автоматы
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26.09.2022 21:10 Відповісти
А їм насрати на обєспєчіть.
Але таку орду недооцінювати не можна.
Готуємося зустрічати.
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26.09.2022 22:00 Відповісти
Пару дней мониторю кацапские паблики. А вчера деток встречали с Украины, у нас тут работает программа по реабилитации и как раз приземлился летак с москвы. Поверьте, с армией мордора вы уже справились, а тот сброд (по словам самих дезертдиров) будет просто пушечным мясом.
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26.09.2022 22:09 Відповісти
меня только это и утешает. Регулярной армии почти уже нет... Едет кто попало. Может с ними будет легче....
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27.09.2022 00:28 Відповісти
даю подсказку вновьмобилизованим кацапам - зимой в мороз можна строить из замерзших тел собратьев брустверьі и дотьі, а лучший броник если такового нет ето труп товарища, так что ищите товарищей поплотнее.....
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26.09.2022 21:12 Відповісти
мясник, не гони мобилей...
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26.09.2022 21:13 Відповісти
радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених, оскільки лікарні вже забиті. Хлань зазначив, що через це ще живих солдатів окупанти теж ховають.

«Вони привозять камазами трупи своїх, закопують їх масово. Разом з ними з'являються і поранені військові. Вони їх теж закопують... Вони нелюди і до своїх, і до всіх інших», - підсумував радник голови ОВА.

https://vgolos.ua/news/okupanti-hovayut-svoyih-soldativ-shche-zhivimi---hlan_1427714.html
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26.09.2022 21:14 Відповісти
Источник в Кремле: Это полный ******. Народ с горем пополам набрали, чем кормить, одевать и вооружать, никто не знает. Папа на Валдае, докладывать о бардаке страшно, все в полном ****..
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26.09.2022 21:14 Відповісти
БМП прилетела..... хз откуда......
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26.09.2022 21:15 Відповісти
якийсь десептікон кацапський.....
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26.09.2022 21:23 Відповісти
Це мабуть космічні війська.
По іншому хз.....
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26.09.2022 22:02 Відповісти
- Тату, а БМП лiтають ?
- Нi синку.
- А сусiд каже що лiтають.
- Ну якщо лiтають, то низенько низенько =)
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26.09.2022 22:39 Відповісти
Ото нехай один одному в рот дають - і зігріються і з голоду не пропадуть )))
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26.09.2022 21:16 Відповісти
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26.09.2022 21:18 Відповісти
замасковані "армати".
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26.09.2022 21:46 Відповісти
Якщо вони заведуться, то на жаль свою роботу виконають.
Все одно не довго.
А кабіна з дерева - тепла, та й горить за милу душу.
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26.09.2022 22:15 Відповісти
не выконают - не успеют - эти эшелоны до разгрузки зажарят как сейчас в Луганске
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26.09.2022 22:22 Відповісти
"Бедные ребята, которые сгорят заживо..." - зато жёнки их будут богатые...
...какое-то время, пока не пропьют компенсацию.
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27.09.2022 01:40 Відповісти
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26.09.2022 21:19 Відповісти
Мы оденем , не вопрос.
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26.09.2022 21:19 Відповісти
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26.09.2022 22:13 Відповісти
чмобик сдох прямо на плацу...... аминь!
https://twitter.com/i/status/1574462081193185298
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26.09.2022 21:22 Відповісти
Красивое.
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26.09.2022 21:32 Відповісти
Першу хвилю вже будуть відправляти.Перша хвиля це буде десь 50 тис.Це ті хто буде закривати дірки в їх підрозділах на фронті.Далі друга хвиля теж саме.А от інші хвилі будуть вже під новий рік або після нового року.
Це не тільки одягти це стадо яке будуть намагатися реально підготувати.Саме перші будуть м'ясом і типу дадуть час виграти, але це не так.Вони всі помруть в перші два тижні на нулі.Попереду зима.Все що є с техніки там плюс їхній ВПК воєнний видасть за пару місяців це те що буде перти після нового року аби втримати територію або якось зупинити ЗСУ.Тут по різному до цього можна відноситься.
Втримати ЗСУ і наповнити армію яку знищили.По факту в рашки на разі проблема кадрова.І вона не вирішиться швидко.Основну кадрову вмотивовану і з умінням бойових дій перебили.Кадрова армія готувалася роками.Зараз вже немає чим рашці боронити кордони це вже очевидно.І це стадо що вони набрали не вийде щось навчити через психологію не бажання і зиму.А тисячі трупів зіграють свою роль.І це, притому що не зрозуміло як ця могилізація може вплинути в регіонах і взагалі через місяць.Страх і невдоволення будуть наростати.Та й всі ми розуміємо що ми не будемо сидіти чогось чекати і динаміка на фронті йде дуже швидко.Прогнозувати марна справа.Але те що все це стадо будемо могилізувати факт.Іншого виходу немає.
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26.09.2022 21:24 Відповісти
Так им уже приказали со всем своим являться. Кацапы воют
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26.09.2022 21:31 Відповісти
І пакет свій також....
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26.09.2022 22:13 Відповісти
Іх треба перебити -- неважно в якому виді.
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26.09.2022 21:31 Відповісти
AndreySmetanenko

@AndreySmetanen7

·

https://twitter.com/AndreySmetanen7/status/1574363261654470657 6 ч

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если пришедшему к вам с повесткой военкому дать пи@дюлей и забрать его кошелёк - то срок вам дадут меньше, чем уклонение от мобилизации.

Хроники Маразма
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26.09.2022 21:33 Відповісти
Так даже УК РФ Статья 105. Убийство: "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -наказывается лишением свободы на срок от шести... лет" , а не 10.
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27.09.2022 01:50 Відповісти
***** сейчас напоминает завсклада, который он разворовал, и чтобы скрыть это, решил его сжечь.
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26.09.2022 21:38 Відповісти
За это его потом будут обожать - да что там, обожествлять.
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26.09.2022 22:22 Відповісти
Військовий одяг на зонах пошиють ті хто закосять включно, зброї радянського зразка 60-80 років там валом... не треба недооцінювати ворога. Єдине що може зупинити це військові поразки.
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26.09.2022 21:53 Відповісти
хаймарсам ***** сколько ворога 100 или 500 чел на квадратном гектаре - все одно фарш
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26.09.2022 22:26 Відповісти
Орду зупинить ЗСУ , у мене єдине побпжання , щоб у підсумку вдалося повернути ще і нашу Кубань
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26.09.2022 22:23 Відповісти
Не на всіх ще лапті сплели.
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26.09.2022 22:27 Відповісти
А мы зможем ?

Всегда удивляли такие "новости". Вообще поухй что там у кацапов. Наши ребята-то одеты будут ? Или все опять на плечи волонтеров ?
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26.09.2022 22:42 Відповісти
главное управление разведки превратилось в информбюро... то булданов речь задвинет о корейском ссынарии, то скибицкий фигню врежет, по "полковник" абдрыстович ересь какаю-нибудь залудит...
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27.09.2022 07:49 Відповісти
 
 