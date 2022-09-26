Путін збирає нову орду. Але мільйон людей поки що одягнути та озброїти не зможе, - ГУР
Російський президент Володимир Путін "збирає нову орду", проте прямо зараз озброїти, одягнути та прогодувати 1 млн або 1,2 млн мобілізованих він не зможе.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він наголосив, що мобілізація в РФ проходитиме у кілька етапів. Частину мобілізованих відправлять на фронт, щоб заповнити втрати армії РФ, а частину залишать в Росії, щоб створювати нові підрозділи та формування.
"Про 300 000 можемо говорити, тобто це в плани вкладається. Станом на зараз 1 млн або 1,2 млн у короткостроковій перспективі виглядають дещо фантастичними цифрами, тому що ні одягнути, ні озброїти таку кількість Путін не зможе. Але можемо стверджувати, що Путін збирає нову орду. Попередню орду Україна розбила та утилізувала – і ось тепер нова орда суне на Україну", – сказав Юсов.
Він наголосив, що це "вагомий фактор", незважаючи на те, що у мобілізованих в РФ будуть проблеми з озброєнням і постачанням.
"Але це виклик, до якого Україна готується. І новітні ординці також будуть розбиті", – додав представник ГУР.
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це саме те мясо яким ***** буде намагатися закидати Україну в надії,
що в хлопців скiнчяться набої...
І команда зразу пакуватися, там можна поспати ... вічно.
Але ж надіємося, що наше командування та прогресивний захід
також щось думають.
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
https://twitter.com/i/status/1574456276397932545
ще менший термін вийде.
3-5 років на поселенні, рік-два і УДО.
Тєма також нормальна.
От тільки всім воєнкомів дійсно може не вистачити.....
Але таку орду недооцінювати не можна.
Готуємося зустрічати.
За його словами, загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених, оскільки лікарні вже забиті. Хлань зазначив, що через це ще живих солдатів окупанти теж ховають.
«Вони привозять камазами трупи своїх, закопують їх масово. Разом з ними з'являються і поранені військові. Вони їх теж закопують... Вони нелюди і до своїх, і до всіх інших», - підсумував радник голови ОВА.
https://vgolos.ua/news/okupanti-hovayut-svoyih-soldativ-shche-zhivimi---hlan_1427714.html
По іншому хз.....
- Нi синку.
- А сусiд каже що лiтають.
- Ну якщо лiтають, то низенько низенько =)
Все одно не довго.
А кабіна з дерева - тепла, та й горить за милу душу.
...какое-то время, пока не пропьют компенсацию.
https://twitter.com/i/status/1574462081193185298
Це не тільки одягти це стадо яке будуть намагатися реально підготувати.Саме перші будуть м'ясом і типу дадуть час виграти, але це не так.Вони всі помруть в перші два тижні на нулі.Попереду зима.Все що є с техніки там плюс їхній ВПК воєнний видасть за пару місяців це те що буде перти після нового року аби втримати територію або якось зупинити ЗСУ.Тут по різному до цього можна відноситься.
Втримати ЗСУ і наповнити армію яку знищили.По факту в рашки на разі проблема кадрова.І вона не вирішиться швидко.Основну кадрову вмотивовану і з умінням бойових дій перебили.Кадрова армія готувалася роками.Зараз вже немає чим рашці боронити кордони це вже очевидно.І це стадо що вони набрали не вийде щось навчити через психологію не бажання і зиму.А тисячі трупів зіграють свою роль.І це, притому що не зрозуміло як ця могилізація може вплинути в регіонах і взагалі через місяць.Страх і невдоволення будуть наростати.Та й всі ми розуміємо що ми не будемо сидіти чогось чекати і динаміка на фронті йде дуже швидко.Прогнозувати марна справа.Але те що все це стадо будемо могилізувати факт.Іншого виходу немає.
@AndreySmetanen7
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https://twitter.com/AndreySmetanen7/status/1574363261654470657 6 ч
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если пришедшему к вам с повесткой военкому дать пи@дюлей и забрать его кошелёк - то срок вам дадут меньше, чем уклонение от мобилизации.
Хроники Маразма
Всегда удивляли такие "новости". Вообще поухй что там у кацапов. Наши ребята-то одеты будут ? Или все опять на плечи волонтеров ?