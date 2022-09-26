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Новини Війна
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Голова ОБСЄ Рау - послідовникам "русского міра": Ваш "мір" нелюдський і жорстокий. Ви відповідатимете за злочини, які скоїли

рау

"Русскій мір" є тоталітарною ідеологією, нелюдським і жорстоким, і він не може перемогти в Україні. Росія повинна нести міжнародну відповідальність за свої злочини в Україні.

Про це під час відкриття у Варшаві двотижневої конференції ОБСЄ щодо реалізації заходів із дотримання прав людини, яку організовує Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Рау, жорстока і нічим не обґрунтована агресія Росії проти України підірвала поняття про мирне співіснування держав у європейському регіоні. Він наголосив, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право, права людини, і це призвело до найбільшої гуманітарної кризи в Європі від завершення Другої світової війни.

Глава польської дипломатії наголосив, що архітектуру безпеки в Європі було зруйновано, "підірвано оптимістичну, але наївну надію, що XXI століття є початком мирного співробітництва і співіснування між суспільствами й державами".

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"Буча, Маріуполь, Ізюм свідчать про сліди страшних злочинів. Це злочини, пов’язані із застосуванням катувань, ґвалтувань, вбивств людей, які перебували у своїх будинках, на вулицях міст своєї країни. Те, що називається фільтраційними таборами – це місця, де порушуються права людини. Ми повинні пам’ятати про це і розповідати про ці злочини", - заявив Рау.

Він висловив переконання: порушення прав людини, вбивства, які скоюються представниками армії однієї з держав-членів ОБСЄ проти населення іншої, означають, що "така країна не може бути серед цивілізованих держав".

"Призвані до армії кримінальні злочинці, які не дотримуються дисципліни, над якими немає жодного контролю, не заслуговують на жодну повагу з нашої сторони. Як це можливо для нації, яка породила Пушкіна, Лермонтова і Чайковського, щоб вона так сильно деградувала і повернулася до традицій агресії царизму і більшовизму?", - підкреслив Рау.

Голова ОБСЄ зазначив, що такого роду неповага до свободи людини, свободи власного вибору, який зараз демонструє Росія, є "основним принципом тоталітарного режиму".

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"Тоталітарна ідеологія – це те, що мається на увазі, коли ми говоримо про "русскій мір". Послідовники "русского міра", хочу вам сказати: ваш "мір" нелюдський і жорстокий. Жодна політична акція не призведе до того, що ми погодимося з цими підходами. Ми не хочемо, щоб цей "мір" переміг, Україна цього також не хоче. За злочини, які ви скоїли, ви відповідатимете",- наголосив глава польської дипломатії.

Автор: 

ОБСЄ (3501) росія (64958) русский мир (448) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+9
Що зробили ви, ваші попередникі, та обсє в цілому?
Рахували постріли та закликали усі сторони конфлікту?
От ціх слів: оон, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія, за кілометр тхне гнилятиною.
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26.09.2022 21:39
+7
Взагалі-то цей Рау - Міністр ЗС Польщі, який є одним з ідеологів масованої допомоги Польщі Україні після 24.02.
За принципом черговості він є наразі є Головою ОБСЄ.
Щодо ОБСЄ, то вона виконала свою історичну функцію - забезпечення співіснування країн Європи у тій конфігурації, що сформувалась після ІІ Світової війни.
ОБСЄ має бути розпущена. Тим більше, що половина Секретаріату ОБСЄ - агентура фсб рф.
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26.09.2022 21:58
+6
Ох, сонечко, де ж ти був всі ці 8 років??
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26.09.2022 21:40
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Що зробили ви, ваші попередникі, та обсє в цілому?
Рахували постріли та закликали усі сторони конфлікту?
От ціх слів: оон, обсє, магате, червоний хрест, міжнародна амністія, за кілометр тхне гнилятиною.
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26.09.2022 21:39 Відповісти
Ох, сонечко, де ж ти був всі ці 8 років??
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26.09.2022 21:40 Відповісти
Взагалі-то цей Рау - Міністр ЗС Польщі, який є одним з ідеологів масованої допомоги Польщі Україні після 24.02.
За принципом черговості він є наразі є Головою ОБСЄ.
Щодо ОБСЄ, то вона виконала свою історичну функцію - забезпечення співіснування країн Європи у тій конфігурації, що сформувалась після ІІ Світової війни.
ОБСЄ має бути розпущена. Тим більше, що половина Секретаріату ОБСЄ - агентура фсб рф.
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26.09.2022 21:58 Відповісти
8 лет "дамбили бамбас" а в ОБСЕ руссофашистские наблюдатели это подтверждали
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26.09.2022 21:44 Відповісти
РФ это сокращённо от Руский Фашизм.
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26.09.2022 22:25 Відповісти
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26.09.2022 21:45 Відповісти
Он еще и очень подлый и лжывый. Отвернешся от "братушки", а он тебе топор в спину засадит!
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26.09.2022 21:45 Відповісти
Проснулись - в 14 - му як забрали Крим - тільки глибокі озабочення.
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26.09.2022 21:46 Відповісти
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26.09.2022 21:46 Відповісти
дуже гарні слова...
тепер би діждатися дуже гарних справ...
і головне - як покарати...хто це буде робити ...і головне - коли????
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26.09.2022 21:49 Відповісти
От, таки приплів у кінці Пушкіна, лєрмонтова і Чайковського... - "Плив, плив, а на березі всрався".
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26.09.2022 21:56 Відповісти
Німецька нація народила Гете, Шилера і Канта. Але клеймо нацизм 30-40-х років минулого сторіччя німці носять і досі.
Ті, хто чинив злочини тоді і ті, хто чинять іх зараз є невігласами, що не знайомі з твочістю геніїв власного народу.
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26.09.2022 22:11 Відповісти
шо ж до вас хлопці так мєєдленно? - жирафи в Африці сміються..
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26.09.2022 21:57 Відповісти
Дуже багато балачок а по факту ОБСЕ це збіговисько таке ж як і в цілому ООН.
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26.09.2022 22:31 Відповісти
волиньский рецепт:
береш цеберку, накладаеш туди буряк, траву, муку і даеш теляткові,
а як телятко не доїло, заливаєш водою і виливаеш в рашку (це таке корито для помиїв) - поросє доїсть...
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26.09.2022 22:36 Відповісти
Взагалі в останні роки головуючими в ОБСЄ і багато "наглядачів" були якимось чином "просунуті-засунуті" про-росіянські "Члени".

Напевно, як і всюди і завжди (олімпіади-чемпіонати) і т.д., московія шляхом підкупу і коррупції приготувалась у всіх міжнародних організаціях до того, щоб вони стали або про-росіянськими або хоча-б "імпотентними".

Але коли весь світ застив від жаху війни московитів проти України пішли процеси "очищення".
Тепер бути про-росіянським - це як у гівно вляпатись, причому з ніг до голови.

Тому напевно тепер ми побачим катарсіс (очищення) організацій, або вони зникнуть з суспільної світової сцени. Перші звіночки уже пішли (ЄС, ООН і т.д.)
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26.09.2022 22:39 Відповісти
" "Русскій мір" є тоталітарною ідеологією, нелюдським і жорстоким " - влучно, як ніколи... по троху в Світі починають розуміти той "руССкій мір"
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27.09.2022 06:53 Відповісти
 
 