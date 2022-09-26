Голова ОБСЄ Рау - послідовникам "русского міра": Ваш "мір" нелюдський і жорстокий. Ви відповідатимете за злочини, які скоїли

"Русскій мір" є тоталітарною ідеологією, нелюдським і жорстоким, і він не може перемогти в Україні. Росія повинна нести міжнародну відповідальність за свої злочини в Україні.

Про це під час відкриття у Варшаві двотижневої конференції ОБСЄ щодо реалізації заходів із дотримання прав людини, яку організовує Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Рау, жорстока і нічим не обґрунтована агресія Росії проти України підірвала поняття про мирне співіснування держав у європейському регіоні. Він наголосив, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право, права людини, і це призвело до найбільшої гуманітарної кризи в Європі від завершення Другої світової війни.

Глава польської дипломатії наголосив, що архітектуру безпеки в Європі було зруйновано, "підірвано оптимістичну, але наївну надію, що XXI століття є початком мирного співробітництва і співіснування між суспільствами й державами".

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"Буча, Маріуполь, Ізюм свідчать про сліди страшних злочинів. Це злочини, пов’язані із застосуванням катувань, ґвалтувань, вбивств людей, які перебували у своїх будинках, на вулицях міст своєї країни. Те, що називається фільтраційними таборами – це місця, де порушуються права людини. Ми повинні пам’ятати про це і розповідати про ці злочини", - заявив Рау.

Він висловив переконання: порушення прав людини, вбивства, які скоюються представниками армії однієї з держав-членів ОБСЄ проти населення іншої, означають, що "така країна не може бути серед цивілізованих держав".

"Призвані до армії кримінальні злочинці, які не дотримуються дисципліни, над якими немає жодного контролю, не заслуговують на жодну повагу з нашої сторони. Як це можливо для нації, яка породила Пушкіна, Лермонтова і Чайковського, щоб вона так сильно деградувала і повернулася до традицій агресії царизму і більшовизму?", - підкреслив Рау.

Голова ОБСЄ зазначив, що такого роду неповага до свободи людини, свободи власного вибору, який зараз демонструє Росія, є "основним принципом тоталітарного режиму".

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"Тоталітарна ідеологія – це те, що мається на увазі, коли ми говоримо про "русскій мір". Послідовники "русского міра", хочу вам сказати: ваш "мір" нелюдський і жорстокий. Жодна політична акція не призведе до того, що ми погодимося з цими підходами. Ми не хочемо, щоб цей "мір" переміг, Україна цього також не хоче. За злочини, які ви скоїли, ви відповідатимете",- наголосив глава польської дипломатії.