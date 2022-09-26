Ворог гатив по Криворізькому та Нікопольському районах: є руйнування та постраждалі

Російські окупаційні війська обстріляли два райони – Криворізький та Нікопольський. Є руйнування та поранені. Сьогодні в небі над регіоном українські захисники збили ворожу ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у фейсбук Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, у Нікопольському районі агресор знову атакував Марганець. Попередньо, там поранені 3 людини. Це чоловіки 70, 55 та 25 років. Масштаби руйнувань уточнюються.

"Обстрілювали російські окупаційні війська й Нікополь. Там обійшлося без постраждалих. Дісталося Зеленодольській громаді Криворізького району. Понiвеченi 2 будинки. Люди неушкоджені. Поцілили й по Апостолівській громаді – також без жертв", - ідеться в повідомленні.

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У Нікополі та Червоногригорівській громаді енергетики полагодили лінії електропередач, пошкоджені нічними атаками агресора. Світло повернули в домівки більш ніж 4 тис родин.