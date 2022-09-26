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Новини
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ВАКС уп’яте не зміг розпочати розгляд "плівок ОАСК", - Центр протидії корупції

оаск

П’ята за рахунком спроба Вищого антикорупційного суду розпочати розгляд так званих "плівок ОАСК", на яких зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва, виявилася невдалою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Центр протидії корупції".

"Чергова серія фільму про те, як втекти від розгляду справи "плівок ОАСК". Уже п'ять засідань поспіль ВАКС не може розпочати підготовче засідання. На цей раз причиною невдачі став відвід судді Тетяни Гавриленко", - зазначили в організації.

За даними ЦПК, причиною для відводу було те, що інший суддя ВАКС на прізвище Крикливий, який є чоловіком Гавриленко, раніше розглядав у цьому провадженні відвід слідчому судді.

"Колегія суддів вирішила, що цього достатньо для відводу", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Плівки Вовка": НАБУ скерувало до суду справу щодо керівників і суддів ОАСК

Водночас захист заявив відвід не тільки судді Гавриленко, але й знову намагався відвести двох інших суддів із колегії - Ногачевського і Галабалу. Однак у цій частині відвід залишили без розгляду, оскільки раніше адвокат вже заявляв аналогічний відвід, проте теж отримав відмову.

Відтак справу передадуть на авторозподіл, щоб визначити нового члена колегії.

"У цій справі це відбувається вже не вперше: раніше самовідвід брали судді Широка і Воронько, а також колегія суддів Федорак, Маслова та Строгого. Ще одного разу колегія задовольнила відвід судді Строгого, оскільки на нього повторно розподілили справу, в якій він уже заявив самовідвід", - пояснили в ЦПК.

До того ж засідання вкотре проігнорували усі обвинувачені судді ОАСК — Вовк, Санін, Аблов, Келеберда, Огурцов, Качур й Погрібніченко, а також ексчлени ВККС Остапець та Сірош.

Читайте: Шабунін про ліквідацію ОАСК: "Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки"

"Схоже на те, що більшість суддів ВАКС просто бояться розглядати цю справу", - підсумували в організації.

Нагадаємо 17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екс-керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.

Автор: 

плівки (26) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1941) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+12
Суддівська мафія не здається. Виявляється, навіть у ВАКСі ще треба пошукати чесних і сміливих
суддів.
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26.09.2022 22:27
+8
МЛЯТЬ,пока у власти ермаки ,татаровы,зеленые подстилки и т.д---НИКАКОГО правосудия НЕ будет,от слова ВООБЩЕ !! эта судебная система прогнила от дебила -министра юстиции до судьи с деревни сучье-вымя !
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26.09.2022 22:21
+7
Тут не тільки "Червоний Хрест", тут ООН, НАТО і навіть "Спортлото". Всі заважають Найвєлічайшєму зібрати мізки портнова, татарова і єлдака докупи.Тож донєцькіє пацани, ну точно такі як в ОПі.
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26.09.2022 22:20
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26.09.2022 22:16 Відповісти
Клятый Красный крест виновен. Это его козни.
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26.09.2022 22:16 Відповісти
Тут не тільки "Червоний Хрест", тут ООН, НАТО і навіть "Спортлото". Всі заважають Найвєлічайшєму зібрати мізки портнова, татарова і єлдака докупи.Тож донєцькіє пацани, ну точно такі як в ОПі.
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26.09.2022 22:20 Відповісти
МЛЯТЬ,пока у власти ермаки ,татаровы,зеленые подстилки и т.д---НИКАКОГО правосудия НЕ будет,от слова ВООБЩЕ !! эта судебная система прогнила от дебила -министра юстиции до судьи с деревни сучье-вымя !
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26.09.2022 22:21 Відповісти
В Україні немає "деревень".
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27.09.2022 08:30 Відповісти
нехай спробують оце, бо інакше доведеться РІЗАТИ !!!!

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26.09.2022 22:21 Відповісти
Лучше смесь слабительного со снотворным
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26.09.2022 23:29 Відповісти
а мона ці 5 серій долучити до серіалу "слуга народу2 - до і після"?
ну це робоча назва, але зьомки вжe йдуть.
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26.09.2022 22:21 Відповісти
Может, им, как Вию, надо поднять веки?
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26.09.2022 22:25 Відповісти
копняка!
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26.09.2022 23:37 Відповісти
Треба іх збодрити -- очірідю з калаша.
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26.09.2022 22:25 Відповісти
Суддівська мафія не здається. Виявляється, навіть у ВАКСі ще треба пошукати чесних і сміливих
суддів.
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26.09.2022 22:27 Відповісти
зробіть батальон в мантіях.. і розстріляйте його...
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26.09.2022 22:32 Відповісти
Їбані тварі за жопу гниль взяти і привести вони думають мозги ковирчти як і раніше ні хватить
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26.09.2022 22:33 Відповісти
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26.09.2022 22:34 Відповісти
Шкуру з цих виродків здирати, як так розумію, ніяк ніхто не наважиться. А європейці цю справу таки довели до лінчування і тепер там усі рівні перед законом.
Ну раз так, то і сподіватись на справедливе правосуддя знову, уже при зеленій плісняві, не приходиться. Всякі срані та нікчемні вовки і надалі почуваються в країні ніби в кошарі. Навіть під час кривавої бійні...

, хоча, це їх аж ніяк не стосується.
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26.09.2022 22:36 Відповісти
Может русские паспорта большинства судей тут решают?
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26.09.2022 22:41 Відповісти
Ні.
Тут виключно корпоративна солідарність
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26.09.2022 23:36 Відповісти
Ой, та какие нах "паспорта" !?!?.....
В 13м году место судьи райсуда стоило 100к долл. отбивалась єта сумма за 3-4 месяца, вот только не у каждого єти 100к брали - тут еще надо бьіть "своим"....
Так что - єто смачная кормушка, там попросту рубят БАБЛИЩЕ..
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27.09.2022 00:07 Відповісти
Суцільна квартальна гидота
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26.09.2022 22:44 Відповісти
це ті перці які Віті Ростовському мали дать булаву. Ну як їх судити, вони ж рішення ще не винесли. А так чиста срамота. Не зявились до суду і попробуй привід застосувати.
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26.09.2022 22:58 Відповісти
До речі, в совіцькі часи робота подружжя суддями в одному суді була неможливою.
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26.09.2022 23:00 Відповісти
І це ше мова йде про "Вищий АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ""суд"""... Уявіть собі ше хоч у якісь більш-менш цивілізованій країні(Молдову, Арменію чи якийсь інший бантустан не беремо до уваги!) такий дивний поділ судів: якщо один суд має назву " Вищий Антикорупційний", то за усіма законами логіки усі інші - нижчі корупційні!!! Тобто якшо вже антикорупційний "суд" дає задню(чи може дає взадню, а мо й бере в передню) - то шо тоді може коїтись у інших "неантикорупційних" """"судах""" - можете собі тільки уявити!
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26.09.2022 23:26 Відповісти
Потрнов-татаров і "судова реформа вазеленського" рулять.
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26.09.2022 23:28 Відповісти
Отого вовка і усю йому подібну кривосуддю камаріль'ю ніхто не чіпатиме до тих пір - поки дєрьмак іже з татаровим-портновим будуть при владі.. Якщо у тій казці про кащея його смерть була у голці, то смерть невмирущої(навіть під час війни) української корупції - у зламі системи "вовчого кривосуддя". І для цього є тільки два варіанти: 1-ий: їх фізичне знищення, 2-ий: РЕАЛЬНА РЕФОРМА суддівської системи. Варіант номер 2 мені зараз бачиться утопічною маячнею..😏
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26.09.2022 23:37 Відповісти
"А судді ХТО?.... "
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26.09.2022 23:55 Відповісти
Суддям ОАСК краще сісти зараз, бо потім може статись народний самосуд.
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27.09.2022 05:21 Відповісти
ПОКИ ВІВЦІ З ГЕБЕЛЬС-ТБ ХАВАЮТЬ СИЛОС ПРО ПЕРЕМОГИ ЗЕ-ГНІДИ, КРАЇНУ ЗАСМОКТУЄ В БОЛОТА ПРОДАЖНА Ж2 З ОПи.
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27.09.2022 11:25 Відповісти
 
 