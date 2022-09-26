ВАКС уп’яте не зміг розпочати розгляд "плівок ОАСК", - Центр протидії корупції

П’ята за рахунком спроба Вищого антикорупційного суду розпочати розгляд так званих "плівок ОАСК", на яких зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва, виявилася невдалою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Центр протидії корупції".

"Чергова серія фільму про те, як втекти від розгляду справи "плівок ОАСК". Уже п'ять засідань поспіль ВАКС не може розпочати підготовче засідання. На цей раз причиною невдачі став відвід судді Тетяни Гавриленко", - зазначили в організації.

За даними ЦПК, причиною для відводу було те, що інший суддя ВАКС на прізвище Крикливий, який є чоловіком Гавриленко, раніше розглядав у цьому провадженні відвід слідчому судді.

"Колегія суддів вирішила, що цього достатньо для відводу", - ідеться у повідомленні.

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Водночас захист заявив відвід не тільки судді Гавриленко, але й знову намагався відвести двох інших суддів із колегії - Ногачевського і Галабалу. Однак у цій частині відвід залишили без розгляду, оскільки раніше адвокат вже заявляв аналогічний відвід, проте теж отримав відмову.

Відтак справу передадуть на авторозподіл, щоб визначити нового члена колегії.

"У цій справі це відбувається вже не вперше: раніше самовідвід брали судді Широка і Воронько, а також колегія суддів Федорак, Маслова та Строгого. Ще одного разу колегія задовольнила відвід судді Строгого, оскільки на нього повторно розподілили справу, в якій він уже заявив самовідвід", - пояснили в ЦПК.

До того ж засідання вкотре проігнорували усі обвинувачені судді ОАСК — Вовк, Санін, Аблов, Келеберда, Огурцов, Качур й Погрібніченко, а також ексчлени ВККС Остапець та Сірош.

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"Схоже на те, що більшість суддів ВАКС просто бояться розглядати цю справу", - підсумували в організації.

Нагадаємо 17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб. У цій справі "плівок Вовка" фігурують окрім голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка ще десять осіб, зокрема, заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екс-керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Так, обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.