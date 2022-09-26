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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Не сумніваюсь - трибунал буде, - Зеленський про створення міжнародного суду над Росією

зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений у створенні Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочини проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні в понеділок увечері.

"В Офісі президента сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам 30 держав – наших партнерів – був представлений проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави", - сказав президент.

За його словами, "складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал".

"І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюсь – трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розв’язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) росія (64958) трибунал (259)


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Топ коментарі
+19
Ти теж готуйся до трибуналу за здачу півдня без бою.
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26.09.2022 23:09
+14
Володя, а вбивців Майдану вже посадили? Ти обіцяв. І правда посадили, деяких прямо в офіс президента. Трибунал Володя, краще без тебе, там США, Англія і ЄС без татарових і портнових краще знають що робити.
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26.09.2022 23:10
+10
верещучка пойдет пособником вместе с ларечником
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26.09.2022 23:17
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Ти теж готуйся до трибуналу за здачу півдня без бою.
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26.09.2022 23:09 Відповісти
верещучка пойдет пособником вместе с ларечником
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26.09.2022 23:17 Відповісти
Щось підкащує, що слуга так в крісло вчепиться, що і Янукович с Путіним позаздрять
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27.09.2022 06:51 Відповісти
Володя, а вбивців Майдану вже посадили? Ти обіцяв. І правда посадили, деяких прямо в офіс президента. Трибунал Володя, краще без тебе, там США, Англія і ЄС без татарових і портнових краще знають що робити.
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26.09.2022 23:10 Відповісти
В гарні крісла посадили
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27.09.2022 07:38 Відповісти
Вбивці Героїв Майдану посадити можна, але вони всі у Мацкві...як і замовники вбивства Гонгадзе..... Розстріл активістів мав мати подібність до подій у мацкві ГКЧП, щоб вкрасти в України Крим і ще все що получиться.. хкуйло мав оправдання своїм діям - а чим відрізнються події розвалу сссрАки від розвалу України??
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27.09.2022 08:29 Відповісти
В Омані??
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26.09.2022 23:11 Відповісти
шиють в китайських цехах..мабуть там де ї кацапську...
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26.09.2022 23:19 Відповісти
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26.09.2022 23:21 Відповісти
де зимова форма, "верховний" балабол, мля !!!!
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26.09.2022 23:22 Відповісти
На трибунал надо притащить подсудимых. Кому нужны заочные осуждения?
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26.09.2022 23:33 Відповісти
Що це взагалі за структура - Офіс президента?
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26.09.2022 23:34 Відповісти
Кооператив.
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27.09.2022 09:19 Відповісти
Можливо і буде.Питання тільки над ким як і коли.Над Путіним трибуналу не буде.Його або вб'ють в обмін на захист або він зам подохне
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26.09.2022 23:37 Відповісти
На на місці преЗедента, ОП, партії слуг урода та жопоблоківцям хвилювався, суд буде, тільки людський, навіщо нам якась Гаага.
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26.09.2022 23:53 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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27.09.2022 01:43 Відповісти
за МН17 теж надіялись на трибунал...з усіма доказами... Кого посадили?
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27.09.2022 01:46 Відповісти
а хто головного свідка цемаха віддав кацам?
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27.09.2022 08:57 Відповісти
А трибунал судити тебе Вова Зе коли буде ?

ЗСУ знищував
Вагнерівців видав
Електрику у кацапів закуповував
В Омані мутки з кацапами проводив
Міни на Чонгарі познімав, артилерію з Чонгару вивів
Пороха переслудував, хотів засадити
ТРИ РОКИ РОБИВ ВСІЛЯКІ ПОСТУПКИ КРЕМЛЮ ЩОБ РОСІЯ НЕ НАПАЛА НА УКРАЇНУ
Послав Азов і ЗСУ у Маріупіль який оточували кацапи
Видав Азов і ЗСУ кацапам коли Маріупіль вбили
Визнав що мовчав про неминучий напад росії бо боявся "свої"бабки втратити - 7 млрд

Коли трибунал над Зе Вовою ?
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27.09.2022 02:24 Відповісти
Все вірно
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27.09.2022 07:42 Відповісти


НАГАДУВАННЯ ТАНЕЮ

​​Президенту Зеленському і всьому Офісу президента знову крупно прилетіло від американських ЗМІ. Там вийшов матеріал один з героїв якого - журналістка, колишній народний депутат, а нині офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол. Матеріал не тільки про неї, але ім'я "міссіс Чорновол" згадується там десяток разів.

Ілюстрований матеріал, як на мене, шикарним фото, де Таня зі "Стугною" на плечі виглядає як ******* українська валькірія, що боронить свою землю від орди. І не просто боронить - танки спалює! Західний глядач має просто заверещати від такого сюжету. А враховуючи що у Тані Чорновол все життя - готовий сюжет для голівудського фільму, цей репортаж має неабиякі перспективи для розвитку.

І ризикує стати неабияким гемороєм для Офіса Зеленського. Бо достатньо запустити ім'я Тетяни Чорновол на Гугл, як нам зразу видає що? Правильно, судові справи проти Тетяни Чорновол. Про Майдан. Та про передачу комплексів "Стугна" ЗСУ - під час війни. Коли Таню на допит викликати намагалися прямо з позицій.

Уявіть що західні ЗМІ напишут про ТАКЕ! А ще уявіть, що вони візьмуть інтерв'ю у самої Тані, і вона цілком спокійно розповість їм як за президента Зеленського їй ледь не зламали ногу у ДБР. Або як командування по вказівці зверху блокує всі подання на нагороди на її підрозділ. І ще багато цікавого.

І все це, розумієте, не збіг. Бо матеріал з Танею Чорновол опублікувало видання Wall Street Journal. Так-так. Те саме. Те саме яке повідомило, що Зеленського про вторгнення Росії за півтора місяці попереджав особисто керівник ЦРУ Вільям Бьорнс. А Зеленський так само просторікував нам про травневі шашлики. Те саме видання розповіло як Зеленський особисто просив Байдена не накладати санкції на путінського олігарха Абрамовича. І ще багато цікавого. Звідки видання дізнається про все це? Та очевидно. З Білого дому.

Задача Wall Street Journal - регулярно нагадувати "боневтіку" що його популярність просто зараз потрібна для діла, а обвалена може бути дуже швидко. Достатньо просто оприлюднити деяку інформацію, яку дуже гарно знає Держдеп.

Наприклад, уявіть собі як кипітиме Зеленський, якщо в кожному інтерв'ю іноземним ЗМІ його питатимуть: "Mr. President, what happened to Ms. Chornovol?"
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27.09.2022 05:53 Відповісти
За словами Лани Зеркаль, у вересні 2021 року Україна відмовилася від позову до Рашки за окупацію Крима на суму до 120 млрд.дол.. І далі ця інформація не пішла чомусь..мабуть опісля війни оприлюднять причини такого помилування окупанта.... Так що і зараз ці погрози пусті слова... Мало довіри, коли татаров та Єрмак працюють в уряді України...
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27.09.2022 08:24 Відповісти
Вони вже набагато вище Уряду.
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27.09.2022 10:32 Відповісти
ти вже не сумнівався що війни небуде, члєнограй
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27.09.2022 08:56 Відповісти
Якщо Зеля піде на домовленності, то неякого суду не буде !
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27.09.2022 09:17 Відповісти
 
 