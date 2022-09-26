Не сумніваюсь - трибунал буде, - Зеленський про створення міжнародного суду над Росією
Президент України Володимир Зеленський упевнений у створенні Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочини проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні в понеділок увечері.
"В Офісі президента сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам 30 держав – наших партнерів – був представлений проєкт щодо заснування Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави", - сказав президент.
За його словами, "складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме Спеціальний міжнародний трибунал".
"І ми дуже детально і дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проєкт. Не сумніваюсь – трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розв’язав цю злочинну війну проти України і свободи в Європі", - заявив Зеленський.
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ЗСУ знищував
Вагнерівців видав
Електрику у кацапів закуповував
В Омані мутки з кацапами проводив
Міни на Чонгарі познімав, артилерію з Чонгару вивів
Пороха переслудував, хотів засадити
ТРИ РОКИ РОБИВ ВСІЛЯКІ ПОСТУПКИ КРЕМЛЮ ЩОБ РОСІЯ НЕ НАПАЛА НА УКРАЇНУ
Послав Азов і ЗСУ у Маріупіль який оточували кацапи
Видав Азов і ЗСУ кацапам коли Маріупіль вбили
Визнав що мовчав про неминучий напад росії бо боявся "свої"бабки втратити - 7 млрд
Коли трибунал над Зе Вовою ?
НАГАДУВАННЯ ТАНЕЮ
Президенту Зеленському і всьому Офісу президента знову крупно прилетіло від американських ЗМІ. Там вийшов матеріал один з героїв якого - журналістка, колишній народний депутат, а нині офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол. Матеріал не тільки про неї, але ім'я "міссіс Чорновол" згадується там десяток разів.
Ілюстрований матеріал, як на мене, шикарним фото, де Таня зі "Стугною" на плечі виглядає як ******* українська валькірія, що боронить свою землю від орди. І не просто боронить - танки спалює! Західний глядач має просто заверещати від такого сюжету. А враховуючи що у Тані Чорновол все життя - готовий сюжет для голівудського фільму, цей репортаж має неабиякі перспективи для розвитку.
І ризикує стати неабияким гемороєм для Офіса Зеленського. Бо достатньо запустити ім'я Тетяни Чорновол на Гугл, як нам зразу видає що? Правильно, судові справи проти Тетяни Чорновол. Про Майдан. Та про передачу комплексів "Стугна" ЗСУ - під час війни. Коли Таню на допит викликати намагалися прямо з позицій.
Уявіть що західні ЗМІ напишут про ТАКЕ! А ще уявіть, що вони візьмуть інтерв'ю у самої Тані, і вона цілком спокійно розповість їм як за президента Зеленського їй ледь не зламали ногу у ДБР. Або як командування по вказівці зверху блокує всі подання на нагороди на її підрозділ. І ще багато цікавого.
І все це, розумієте, не збіг. Бо матеріал з Танею Чорновол опублікувало видання Wall Street Journal. Так-так. Те саме. Те саме яке повідомило, що Зеленського про вторгнення Росії за півтора місяці попереджав особисто керівник ЦРУ Вільям Бьорнс. А Зеленський так само просторікував нам про травневі шашлики. Те саме видання розповіло як Зеленський особисто просив Байдена не накладати санкції на путінського олігарха Абрамовича. І ще багато цікавого. Звідки видання дізнається про все це? Та очевидно. З Білого дому.
Задача Wall Street Journal - регулярно нагадувати "боневтіку" що його популярність просто зараз потрібна для діла, а обвалена може бути дуже швидко. Достатньо просто оприлюднити деяку інформацію, яку дуже гарно знає Держдеп.
Наприклад, уявіть собі як кипітиме Зеленський, якщо в кожному інтерв'ю іноземним ЗМІ його питатимуть: "Mr. President, what happened to Ms. Chornovol?"