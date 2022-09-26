Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів, - Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр надала коментар щодо ситуації із зимовою формою для бійців ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Зараз тема забезпечення зимовим одягом дуже схоже розвивається у соцмережах, як було свого часу із бронежилетами. Їх вже у запасі є 135 тис. Тобто не просто забезпечення, а ще й запас. Така сама ситуація із зимовим одягом", - зазначила Маляр.
За словами чиновниці, наразі вже поступають великі партії зимового одягу для українських бійців. "Декілька тижнів - і ця тема зникне з обговорення. Її буде вирішено", - заявила Маляр.
Вона додала, що до вторгення РФ професійна армія України становила 215 тис. бійців, мобілізовано було сотні тисяч.
"У жодного виробника: ні в українського, ні в західного немає в такій кількості одягу в стоці, щоб просто купити і привезти. Тобто всі ці замовлення відшиваються. Щойно на складі фізично оформлюється кількість, ми викладаємо ці цифри. Повністю контракти, які необхідні для забезпечення зимовим одягом, укладено. Зараз тривають питання логістики і відшивання цієї форми", - зазначила заступниця міністра оборони.
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треба гнати сраним віником а потім судити за шкоду від їх діяльності
ну не було, млять, нормальних людей.....
безугла, маляр та верещук
три писди вирішують всі питання оборони. забезпечення та переселенців
а що до запасу броніків
поки ці суки "робилизамовлення" волонтери та родини забезпечили військових всім небхідним
от Вам і запас появився
з зимовим одягом буде те ж саме 100%
Зелена гидота, є вороги української нації
декілько тижнів - це жовтень чи вже листопад??
Так, звичайно буде вирішена: за власний кошт солдатів та за рахунок волонтерської допомоги.
А решта в чому тоді? Суки зелені роблять все, щоб розкрадена обмундирування бійці і волонтери самі купляли.Про цю проблему було відомо давно, а зелені мовчали (зверніть увагу на дату статті).
17:43 28.06
Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
"На зиму легпром весь взяв замовлення від Міністерства оборони на 200 тисяч зимових курток. Це кожен п'ятий військовий по співвідношенню кількості людей, які у зоні бойових дій: 750 тисяч плюс ще 250 тисяч під мобілізацію. Тобто у нас кожен п'ятий солдат буде у зимовій курці. Загалом, до амуніції зимової належать: куртка, штани, форма, шапка, рукавички й так далі",- https://www.youtube.com/watch?v=nTs67QyO9kE розповіла вона в ефірі радіо "Київ FM".
https://bigkyiv.com.ua/chas-koly-vsi-kazaly-ne-na-chasi-zakinchyvsya-minoborony-zamovylo-lyshe-200-000-zymovyh-kurtok-dlya-vijskovyh-volonterka/
А це вже від 5 вересня інформація.
За кілька тижнів країнам НАТО вдалося зібрати половину https://www.unian.ua/war/daniya-peredast-zahisnikam-ukrajini-zimovu-formu-i-odyag-11963496.html зимового одягу та спорядження для військових, про які попросила Україна. Як повідомляє https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nato-sammelt-winteruniformen-fuer-ukrainische-armee-a-4dfd3c65-2490-48c9-8611-f914d870ccd9 Spiegel , ще в липні Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він направив запит з проханням надати зимовий одяг (форма і зимове взуття) і зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ.
https://www.unian.ua/war/nato-zbiraye-zimovu-formu-dlya-zsu-ale-stikayetsya-z-problemami-spiegel-11968161.html
Получил кто-то свой ( и может любитель русни !)
если в сентябре как правило неделя холодная, то задержка с формой - саботаж
А вдягнути то діло волонтерське,чи самого бійця!!
А календар в МО мав дзвеніти з весни.
Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.
"Хочу вам подякувати за цю підтримку і таку досить швидку реакцію", - сказав Володимир Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/n3364790
А тим часом Солдат в сирому окопі гниє,мерзне, хворіє. Його підбадьорює вєсєльчак вечірніми відосиками.
Пані заступниця, мабуть, не сильно мерзне у своєму кабінеті, якшо ще не вирішила питання щодо теплої форми для українських солдат у окопах. Як би усе міністерство перебувало не у комфортних кабінетах, а у польових умовах, то це пішло б на користь ЗСУ.
Смеялись с планового хозяйства
Надо просто было его адаптировать к современным реалиям
Половина точно застужена.
Кого подякувати ?
Усе, як із ТСК по злиттю вагнерівців з ОПУ, задній розум !!
На календарі уже ЖОВТЕНЬ і ДОЩІ !!!!,
нардепи в зимовій формі полізуть фоткатися із ЗАХИСНИКАМИ на передок, це ж класика, «для служок»!!
Тендернодурнуваті процедури закінчаться у ГРУДНІ!!!
Слава Захисникам України!!,