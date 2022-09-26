Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів, - Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр надала коментар щодо ситуації із зимовою формою для бійців ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Зараз тема забезпечення зимовим одягом дуже схоже розвивається у соцмережах, як було свого часу із бронежилетами. Їх вже у запасі є 135 тис. Тобто не просто забезпечення, а ще й запас. Така сама ситуація із зимовим одягом", - зазначила Маляр.

За словами чиновниці, наразі вже поступають великі партії зимового одягу для українських бійців. "Декілька тижнів - і ця тема зникне з обговорення. Її буде вирішено", - заявила Маляр.

Вона додала, що до вторгення РФ професійна армія України становила 215 тис. бійців, мобілізовано було сотні тисяч.

"У жодного виробника: ні в українського, ні в західного немає в такій кількості одягу в стоці, щоб просто купити і привезти. Тобто всі ці замовлення відшиваються. Щойно на складі фізично оформлюється кількість, ми викладаємо ці цифри. Повністю контракти, які необхідні для забезпечення зимовим одягом, укладено. Зараз тривають питання логістики і відшивання цієї форми", - зазначила заступниця міністра оборони.

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