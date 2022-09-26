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Новини Війна
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Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів, - Міноборони

зима,ато,оос

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр надала коментар щодо ситуації із зимовою формою для бійців ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Зараз тема забезпечення зимовим одягом дуже схоже розвивається у соцмережах, як було свого часу із бронежилетами. Їх вже у запасі є 135 тис. Тобто не просто забезпечення, а ще й запас. Така сама ситуація із зимовим одягом", - зазначила Маляр.

За словами чиновниці, наразі вже поступають великі партії зимового одягу для українських бійців. "Декілька тижнів - і ця тема зникне з обговорення. Її буде вирішено", - заявила Маляр.

Вона додала, що до вторгення РФ професійна армія України становила 215 тис. бійців, мобілізовано було сотні тисяч.

"У жодного виробника: ні в українського, ні в західного немає в такій кількості одягу в стоці, щоб просто купити і привезти. Тобто всі ці замовлення відшиваються. Щойно на складі фізично оформлюється кількість, ми викладаємо ці цифри. Повністю контракти, які необхідні для забезпечення зимовим одягом, укладено. Зараз тривають питання логістики і відшивання цієї форми", - зазначила заступниця міністра оборони.

Також читайте: Військові ЗСУ отримають зимовий одяг вчасно, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7318) ЗСУ (7504) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+48
Акуєть! А пару тижнів мерзнути?
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26.09.2022 23:06
+41
е....банаты, уже заморозки! клетчатого резникова уберите из эфира и пусть занимается своими обязанностями чепушило старое
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26.09.2022 23:07
+35
Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів Джерело:
Так, звичайно буде вирішена: за власний кошт солдатів та за рахунок волонтерської допомоги.
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26.09.2022 23:08
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Акуєть! А пару тижнів мерзнути?
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26.09.2022 23:06 Відповісти
ще з кацапів сміються !!!
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26.09.2022 23:08 Відповісти
Наші воіни вже потребують зимового одягу , так як ночі вже дуже холодні !
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27.09.2022 00:35 Відповісти
До травня місяця всі будуть забезпечені зимовою формою- а у січні всім роздадуть шорти і пляжні шльопки! Не хвилюйтеся!
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27.09.2022 07:22 Відповісти
это же ,, ситуация ,, , дебилы всегда любое дело доведут до ,, ситуации,, а потом ее начинают героически решать , нет ,, ситуации,, - нет делов.
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26.09.2022 23:26 Відповісти
СкажIть , можна поштою на фронт доставити теплI речI, cпальнI мIшки конкретно якомусь солдату
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27.09.2022 00:09 Відповісти
Можно переслати волонтерам.
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27.09.2022 10:22 Відповісти
Хлопці давно прикупили. Я своєму племіннику усе купила через Амазон. Був анонс тут,як захисників склад накрили,а там була форма і провізія. На логістику надійся,але і сам не лови гав
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27.09.2022 00:26 Відповісти
Я б хотIла вислати з Америки хоть одному солдату теплу форму I cпальний мIшок авIа. Конкретно. Чи дIде
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27.09.2022 00:47 Відповісти
Во-первых я не знаю тебя, кто ты, что ты? А во вторых я хочу конкретно выслать человеку , которого знаю, что он воюет
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27.09.2022 01:53 Відповісти
Вы правильно делаете, что не доверяете. Выход, как по мне только один, найти волонтера, которому доверяете.
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27.09.2022 11:24 Відповісти
Вы можете заказывать на американский адрес наших волотнеров у посредника. То есть сами выкупать, выигрывая товар на аукционе снайпером по хорошей цене или в магазине, оплачивать сами и адрес в США не свой указывать, а одного человека конкретного. Тот все товары упакует в одну посылку (так дешевле) и отправит нам. И вам не нужно будет заполнять кучу ерунды у посредника и оплачивать его услуги, разве что надо посмотреть на запрет на пересылку и там, увы, многое под запрет попадает, но одежда и обувь отлично пройдут, а именно они и нужны и не одна пара обуви, так как нужна запасная обувь, пока основная сушится, то спишь в другой. Кстати, можно и не посредник, а просто житель США любой, понимающий кириллицу. Тогда меньше ограничений будет на тактическое. Вы узнаете четкий адрес, указывайте его как адрес доставки и покупайте что угодно, потом говорите этому человеку, что и куда надо отправить, он обычной почтой и пошлет сборную посылку, а дальше уже сами раскидаем что куда.
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27.09.2022 09:17 Відповісти
Нам повезло,що не закрили кордон для малих бусиків. В суботу віддаючи,а у вівторок уже в племінника. І коштує дешево. Я маю також своїх волонтерів, давно вибрала. Вони і передають далі на фронт Свободі. Шукайте справжніх волонтерів. А ще пишіть Воїнам теплі слова
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27.09.2022 09:44 Відповісти
Сейчас еще и акцызы введут
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27.09.2022 06:45 Відповісти
Звільнили маляриню, чи зими не буде?
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27.09.2022 08:28 Відповісти
що комітет ВР по обороні, що це ****** від слуг народу в ЗСУ
треба гнати сраним віником а потім судити за шкоду від їх діяльності
ну не було, млять, нормальних людей.....
безугла, маляр та верещук
три писди вирішують всі питання оборони. забезпечення та переселенців
а що до запасу броніків
поки ці суки "робилизамовлення" волонтери та родини забезпечили військових всім небхідним
от Вам і запас появився
з зимовим одягом буде те ж саме 100%
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27.09.2022 08:42 Відповісти
А ви, ссучені потвори, не знали, що зима йде?
Зелена гидота, є вороги української нації
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27.09.2022 09:21 Відповісти
Тролль, ты у себя на рассейских раскажи про "самообеспечение мобилизованных", или за это вместо денех, гирю получишь в тыловое место?
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27.09.2022 11:16 Відповісти
ей... нащо ці цифри ...
декілько тижнів - це жовтень чи вже листопад??
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26.09.2022 23:06 Відповісти
"но это не точно"
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26.09.2022 23:11 Відповісти
зи. думаю, шо вже давно є "у всих магазинах "епіцентр".
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26.09.2022 23:15 Відповісти
е....банаты, уже заморозки! клетчатого резникова уберите из эфира и пусть занимается своими обязанностями чепушило старое
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26.09.2022 23:07 Відповісти
С такою владою i ворогiв не треба.
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26.09.2022 23:45 Відповісти
що за урод рив оту траншею на фото ?

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26.09.2022 23:07 Відповісти
резникофф и люся недополковник абдристович...
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26.09.2022 23:08 Відповісти
Це техніка робила в укріпрайонах. Для швидкого пересування між лініями оборони. А бойові окопи завжди зігзагообразної форми. Та є ще деякі хитрощі...
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26.09.2022 23:13 Відповісти
Ситуація із зимовою формою буде вирішена протягом декількох тижнів Джерело:
Так, звичайно буде вирішена: за власний кошт солдатів та за рахунок волонтерської допомоги.
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26.09.2022 23:08 Відповісти
Ну не Iм же в окопI мерзнути.. вони в телевизорIзорI в основном промишляють.
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26.09.2022 23:37 Відповісти
Та так.. Я вже 15 комплектів відправив...
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27.09.2022 00:06 Відповісти
на рашке уже давно все решили - запасы ватников сделаны еще со времен 1-ых пятилеток...
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26.09.2022 23:08 Відповісти
на данный момент у наших воинов и таких нет.
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26.09.2022 23:16 Відповісти
"мы всеми силами хотели показать, что готовились к зиме..... я специально даже фуфайку надел"....
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26.09.2022 23:12 Відповісти
Їх вже у запасі є 135 тис.

А решта в чому тоді? Суки зелені роблять все, щоб розкрадена обмундирування бійці і волонтери самі купляли.Про цю проблему було відомо давно, а зелені мовчали (зверніть увагу на дату статті).

17:43 28.06
Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
"На зиму легпром весь взяв замовлення від Міністерства оборони на 200 тисяч зимових курток. Це кожен п'ятий військовий по співвідношенню кількості людей, які у зоні бойових дій: 750 тисяч плюс ще 250 тисяч під мобілізацію. Тобто у нас кожен п'ятий солдат буде у зимовій курці. Загалом, до амуніції зимової належать: куртка, штани, форма, шапка, рукавички й так далі",- https://www.youtube.com/watch?v=nTs67QyO9kE розповіла вона в ефірі радіо "Київ FM".
https://bigkyiv.com.ua/chas-koly-vsi-kazaly-ne-na-chasi-zakinchyvsya-minoborony-zamovylo-lyshe-200-000-zymovyh-kurtok-dlya-vijskovyh-volonterka/
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26.09.2022 23:13 Відповісти
Про західне забезпечення теж мовчать, вони все в останній момент роблять.
А це вже від 5 вересня інформація.

За кілька тижнів країнам НАТО вдалося зібрати половину https://www.unian.ua/war/daniya-peredast-zahisnikam-ukrajini-zimovu-formu-i-odyag-11963496.html зимового одягу та спорядження для військових, про які попросила Україна. Як повідомляє https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nato-sammelt-winteruniformen-fuer-ukrainische-armee-a-4dfd3c65-2490-48c9-8611-f914d870ccd9 Spiegel , ще в липні Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він направив запит з проханням надати зимовий одяг (форма і зимове взуття) і зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ.
https://www.unian.ua/war/nato-zbiraye-zimovu-formu-dlya-zsu-ale-stikayetsya-z-problemami-spiegel-11968161.html
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26.09.2022 23:17 Відповісти
Через місяць чекаємо на гундосе виклянчування:"Чому НАТО не забезпечило наших Захисників зимовим військовим одягом??
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27.09.2022 00:58 Відповісти
Ну I cобI ж обов'язково отберуть, щоб же ж мелькати на каналах войовничо. А солдатам? Та то таке.
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26.09.2022 23:40 Відповісти
Нет культурних слов
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26.09.2022 23:14 Відповісти
А , що мішало раніше про це подумати і вирішити ?
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26.09.2022 23:15 Відповісти
Хто ж знав, що буде зима?
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26.09.2022 23:19 Відповісти
То, чего нет в голове
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27.09.2022 09:46 Відповісти
Володя, в окопах і під вітрами і дощами давно холодно і мова сьогодні малаб йти про другий комплект, а перший вже мав бути в середині вересня у військах. Верховний не тільки ракети закатав в асфальт, та ще і одежу не підготував. Зато відоси кожного дня на "єдиному каналі" за народні гроші л'ються рікою.
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26.09.2022 23:15 Відповісти
Та якось до весняного тепла вже дотягніть і вже не треба буде.
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26.09.2022 23:17 Відповісти
Ваша безумна вже там околіє.....
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26.09.2022 23:19 Відповісти
все нужно делать в последний момент!
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26.09.2022 23:19 Відповісти
За "декілька тижнів" можна захворіти декілька разів. Це жах. Мали в серпні вже розподілити,а вони тільки відшивають 😡
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26.09.2022 23:20 Відповісти
Так наверно все лето дрались за заказ Мин Обороны
Получил кто-то свой ( и может любитель русни !)

если в сентябре как правило неделя холодная, то задержка с формой - саботаж
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26.09.2022 23:25 Відповісти
Так наче ж немає тендерів в оборонці,відмінили. Всі дозорро/прозорого в нас перестали працювати. Тобто замовляйте собі по спрощеній процедурі. Більше схоже на чергову халатність.
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26.09.2022 23:55 Відповісти
За халатность тоже есть наказания
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26.09.2022 23:57 Відповісти
вже зараз іноді зимні ночі - розумію, це не чутно в Кончій Заспі...
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26.09.2022 23:24 Відповісти
Як? Хіба кончу заспу не віддали дітям?!!
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27.09.2022 06:22 Відповісти
Я вже все купив.
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26.09.2022 23:26 Відповісти
Що заважало це вирішити останні шість місяців, "велике крадівництво"?
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26.09.2022 23:31 Відповісти
Если бы мы начали готовиться к ЗЕме заблаговременно, то мы бы раскрыли врагу наши планы, враг бы начал паниковать и устроил бы заторы на дорогах, это вызвало бы панику в стане врага и помешало бы нам наступать. А теперь,своей неготовностью к ЗЕме, мы спутали планы врага своим "гениальным" ходом и враг уже не знает кого благодарить за нашу неготовность к ЗЕме - генштаб в МаЦкве или лично ЗЕленского и его ОПу ... с Резниковым в придачу.
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26.09.2022 23:31 Відповісти
"Декілька тижнів"?!!! А холодно вже теж декілька тижнів... То може ми поки по домівках, погрітися, а фронт потримають депутати, кабмін, ОПа та боневтік?
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26.09.2022 23:32 Відповісти
Як правило, коли кажуть що є, то цього точно немає.
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26.09.2022 23:35 Відповісти
Видно, що Міноборони дбає виключно про свої шкурні інтереси, бо запиту в пошуку "зсу зимова форма" гугол видає в першу чергу сайти, де продають.
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26.09.2022 23:35 Відповісти
I нIхто з силовикIв цього не баче! НI CБУ нI IншI наглядовI органи
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26.09.2022 23:45 Відповісти
Дармоеды с минобороны привыкли жить припеваючи,ничего не делая,до войны.А после её начала его функции взяли на себя волонтёры и союзники.Они же не мёрзнут.
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26.09.2022 23:44 Відповісти
С Маляр зам министра, как с зеленого дерьма пуля! Это же бывшая звезда ЖЕЛТОГО ТВ - шоу " Один за всех", Там она сверкала, клеймя позором все виды детского ********!
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26.09.2022 23:45 Відповісти
Зелені гниди роблять все щоб нашкодити армії. Щоб забезпечити армію зимовою формою потрібно сперти гроші на ту саму форму, а відповідальність покласти на союзників.
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26.09.2022 23:48 Відповісти
Вірю в те що зелені ще отримають своє по заслузі ...
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26.09.2022 23:50 Відповісти
Кончені! Форма буде тільки но відшиватись! Форма,потрібна була бути вже.!!!!! Сучку маляр в окопи без форми.
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26.09.2022 23:54 Відповісти
Головне машинки волонтерські на баланс поставити,щоб потім перепродати!
А вдягнути то діло волонтерське,чи самого бійця!!
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26.09.2022 23:55 Відповісти
Есть такая пословица: "Готовь сани летом, а телегу зимой". Зеленский, Данилов, Резников сидят до сих пор в бункере. Зе видосики озвучивает в футболке. Им там жарко. А интенданты, как всегда, всё разворовали.
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27.09.2022 00:12 Відповісти
А несколько недель назад вы зеленые ...... не знали, что холода придут. Вы письку дрочили вислюку.
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27.09.2022 00:24 Відповісти
Ну і як їх не назвати потворами? Попереджені волонтерами, що холоди ідуть не учора.
А календар в МО мав дзвеніти з весни.
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27.09.2022 01:05 Відповісти
На сьогодні всі контракти Міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг який потрібен. І з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки. Тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, але тепер ці партії збільшаться. Тому хвилюватися не треба", - запевнила Маляр. Джерело: https://censor.net/ua/n3368304
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27.09.2022 01:20 Відповісти
на вас один хер, зеИуды и не рассчитывали
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27.09.2022 01:21 Відповісти
Данія забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом.

Глава держави відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

"Хочу вам подякувати за цю підтримку і таку досить швидку реакцію", - сказав Володимир Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/n3364790
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27.09.2022 01:27 Відповісти
Так ніхто ж нікуди не спішить по причині - А раптом війна скінчиться. А ми тут понашивали за асфальтні гроші.
А тим часом Солдат в сирому окопі гниє,мерзне, хворіє. Його підбадьорює вєсєльчак вечірніми відосиками.
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27.09.2022 01:40 Відповісти
Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3369745
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27.09.2022 02:06 Відповісти
Что ты там лепечешь,маляр? Зимней формы сейчас на передке по факту нет? Значит вы облажались. В очередной раз. Подонки.
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27.09.2022 06:33 Відповісти
За словами чиновниці, наразі вже поступають великі партії зимового одягу для українських бійців. "Декілька тижнів - і ця тема зникне з обговорення. Її буде вирішено", - заявила Маляр. Джерело:
Пані заступниця, мабуть, не сильно мерзне у своєму кабінеті, якшо ще не вирішила питання щодо теплої форми для українських солдат у окопах. Як би усе міністерство перебувало не у комфортних кабінетах, а у польових умовах, то це пішло б на користь ЗСУ.
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27.09.2022 07:23 Відповісти
брехливое ганна малят пару недель тому сказало, что одежда уже идет в армию... сейчас ей понадобилось еще две недели... уволить манду за брехню и халатное исполнение служебных обязанностей...
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27.09.2022 07:41 Відповісти
уволить можно вас или меня а ******* зеленую судить надо.
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27.09.2022 09:08 Відповісти
В общем, дело ясное - пора сажать волонтеров.
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27.09.2022 07:51 Відповісти
За свій нікчемний марафон на 2023р зеленський подбав заздалегідь - у бюджеті на його служки проголосували аж 600 лімонів гривень. І будуть на марафоні втирати лохам, як успішно політичний лідор вірішує питиння - геній - военний, політичний, діпломатичний, єкономічний, сантехнічний,кримінальний, космічний..... а по справді - навіть на фано грає не як всі люди - чим грає - така і музика - хреновая, хриплая, під камертон бені.
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27.09.2022 08:02 Відповісти
вони могли б ті гроші направити на армію, але брехати за безплатно ніхто не буде, а це іх турбує.
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27.09.2022 08:41 Відповісти
******* умеют только в шоубизнес, ну и в откаты за асфальт немножко. Выбрали шлюх, а спрашиваете как с порядочных
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27.09.2022 08:04 Відповісти
А в магазинах все є. Навіть з бірками не для продажу.
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27.09.2022 08:29 Відповісти
Зима пришла неожиданно
Смеялись с планового хозяйства
Надо просто было его адаптировать к современным реалиям
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27.09.2022 08:48 Відповісти
весною? чи як каже абдристович ерпегешний - максимум 2+-3 тижні.
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27.09.2022 09:13 Відповісти
Недель ?! они ох****и
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27.09.2022 09:15 Відповісти
Щоб ви розуміли, військові зараз ходять у літній формі.
Половина точно застужена.
Кого подякувати ?
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27.09.2022 09:19 Відповісти
це просто - звістно США.
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27.09.2022 09:24 Відповісти
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27.09.2022 09:52 Відповісти
Я так себе думаю "Война всё спишет"?Нет,не спишет...А вот по счетам придётся платить...и не бабками из бюджета...Думай-ТЕ....
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27.09.2022 09:24 Відповісти
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27.09.2022 09:31 Відповісти
Мар'яні, як члену відповідного комітету треба було влітку, завчасно думати разом із резніковм та шмигалем про ЗИМОВУ УНІФОРМУ для Захисників України, а її бач, тільки пробрало !!!
Усе, як із ТСК по злиттю вагнерівців з ОПУ, задній розум !!
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27.09.2022 11:02 Відповісти
Марьяна галіма дура. Ця влада вміє лише ржати і тринькати гроші на себе.
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27.09.2022 11:04 Відповісти
Верим. Почему-то вспомнился старый армейский анекдот. Генерал: Ну что, солдаты, еды хватает? Солдаты: Хватает, даже остаётся! Генерал: А что остаётся, куда деваете? Солдаты: Доедаем и даже не хватает!
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27.09.2022 10:08 Відповісти
Під...си знову все на волонтерів зіпхнули, цікаво звідки форма в продажі? от реально, якщо МО не може її закупити у виробників
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27.09.2022 10:40 Відповісти
Стефанчук-Зеленський, поставте завдання, щоб Арахамія з мариною безумною разом та нардепами служок із 95 квартальними «орденоносцями», нехай шиють зимову форму для ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ без канікул !!
На календарі уже ЖОВТЕНЬ і ДОЩІ !!!!,

нардепи в зимовій формі полізуть фоткатися із ЗАХИСНИКАМИ на передок, це ж класика, «для служок»!!
Тендернодурнуваті процедури закінчаться у ГРУДНІ!!!
Слава Захисникам України!!,
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27.09.2022 10:56 Відповісти
Холода как обычно пришли неожиданно.....рассуждал кто то в минобороны.
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27.09.2022 11:34 Відповісти
про..бали в черговий раз. А навіщо зимова форма якщо арестовичі сказали "бовліткузакінчиться"
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27.09.2022 11:57 Відповісти
 
 