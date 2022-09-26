США не бачать жодних ознак того, що Китай готується допомагати Путіну, - Держдеп
В США не бачать жодних ознак того, що Китай готується надати допомогу президенту Росії Володимиру Путіну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
"Ми вивчаємо кожну крихту наявної у нас інформації", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
За його словами, в США поки не бачили нічого, що вказувало б хоча б на те, що Китай дотримується іншого підходу, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки. Також мова не йде про зусилля щодо систематичної допомоги Росії в обході санкцій.
Нед Прайс підкреслив, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван Ї вказують на те, що Китай відчуває "певне занепокоєння тим, що Росія робить в Україні".
"Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ван Ї в п'ятницю в ООН та висвітлив наслідки, якщо Китай підтримає вторгнення Москви до суверенної держави", - йдеться у звіті Держдепу.
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москореп2042, а москва в минулому
КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО
Вывеска у входа была: ПРЕКОМПИТ ЛАКОМКА. Немного подумав, я вспомнил, что слово Прекомпит означает Предприятие Коммунистического Питания. ...
Ниже говорилось, что в Прекомпите запрещено:
1 Поглощать пищу в верхней одежде
2 Играть на музыкальных инструментах.
3 Становиться ногами на столы и стулья
4 Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу.
5 Ковырять вилкой в зубах
6 Обливать жидкой пищей соседей.
7 Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. ...
Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стене меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке.
1. Щи питательные Лебедушка на рисовом бульоне.
2. Свинина вегетарианская витаминизированная Прогресс с гарниром из тушеной капусты.
3. Кисель овсяный заварной Гвардейский.
4. Вода натуральная Свежесть.
Ну а если серьезно то не все так очевидно, Китай, Индия и Бразилия до сих пор союзники свинособак, да они не лезут в этот точечный бой, но у них не будет выхода когда начнется массовый замес, а первые двое это ядерные державы, а Китай один из флагманов всевозможного вооружения.