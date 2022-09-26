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США не бачать жодних ознак того, що Китай готується допомагати Путіну, - Держдеп

прайс,нед

В США не бачать жодних ознак того, що Китай готується надати допомогу президенту Росії Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  CNN.

"Ми вивчаємо кожну крихту наявної у нас інформації", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, в США поки не бачили нічого, що вказувало б хоча б на те, що Китай дотримується іншого підходу, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки. Також мова не йде про зусилля щодо систематичної допомоги Росії в обході санкцій.

Нед Прайс підкреслив, що зауваження міністра закордонних справ Китаю Ван Ї вказують на те, що Китай відчуває "певне занепокоєння тим, що Росія робить в Україні".

"Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Ван Ї в п'ятницю в ООН та висвітлив наслідки, якщо Китай підтримає вторгнення Москви до суверенної держави", - йдеться у звіті Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Росії Китай та Індія закликають до припинення війни в Україні, на підтримку РФ висловилася тільки хунта з Малі, - The Guardian

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Китай (4517) росія (64958) Прайс Нед (144)


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при всем уважении вы и в истории с иранскими дронами не видели ничего хотя с зебобой и шашлыками не сравнится никто
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26.09.2022 23:32 Відповісти
Стоп. По-моему, раз 5 писали именно американские СМИ, что Иран поставил дроны. Многие наши называли это уткой, так как якобы США очень не любят Иран и вешают на него всех собак. Да, госдеп вякал про неподтверждение, но это было ради биржевой цены на нефть, чтобы она упала. Так как на тот момент если бы они сказали, что Иран поставил дроны, то нефть бы подорожала, так как рынок ждал нефти из Ирана и сделки с ними. Я уверен, что американцы нашим чётко сказали, что будут дроны.
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27.09.2022 09:11 Відповісти
А тими часом будується москорєп для комунян.
москореп2042, а москва в минулому
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26.09.2022 23:32 Відповісти
Фрагмент из книги...

КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО

Вывеска у входа была: ПРЕКОМПИТ ЛАКОМКА. Немного подумав, я вспомнил, что слово Прекомпит означает Предприятие Коммунистического Питания. ...

Ниже говорилось, что в Прекомпите запрещено:

1 Поглощать пищу в верхней одежде

2 Играть на музыкальных инструментах.

3 Становиться ногами на столы и стулья

4 Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу.

5 Ковырять вилкой в зубах

6 Обливать жидкой пищей соседей.

7 Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. ...

Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стене меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке.

1. Щи питательные Лебедушка на рисовом бульоне.

2. Свинина вегетарианская витаминизированная Прогресс с гарниром из тушеной капусты.

3. Кисель овсяный заварной Гвардейский.

4. Вода натуральная Свежесть.
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26.09.2022 23:34 Відповісти
Дать бы тебе по пальцам за такой текст, неуказать в союзниках Мали, Уганду и Белорусь это неуважение к этим монстрам, они уже поставили москалям древесину для луков и картоплю для катапульт.
Ну а если серьезно то не все так очевидно, Китай, Индия и Бразилия до сих пор союзники свинособак, да они не лезут в этот точечный бой, но у них не будет выхода когда начнется массовый замес, а первые двое это ядерные державы, а Китай один из флагманов всевозможного вооружения.
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27.09.2022 10:13 Відповісти
 
 