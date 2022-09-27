Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили
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Оперативне Командування "Півддень" оприлюднило інформацію, що знищені всі три дрони-камікадзе, які російські окупанти спрямували на Одесу ввечері 26 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у офіційному повідомленні ОК "Південь".
"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе.Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - підкреслюється у повіомленні.
Топ коментарі
+32 Йцу Кенг 07b0c614
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+25 Панас Стець
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+22 Владимир Николенко 123e1460
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лише перші атаки вийшли вдалими, коли бійці перший раз в житті з подивом розглядали той літаючий мотопед...
В общем эффект как и у Рашкинского аналоговнета: против каких-то макак в горах воевать можно, а в боестолкновении с адекватными людьми - вызывает ухмылку и сочувствием верящим в силу аналоговнетного оружия.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Утятниця
C Николаева до Тегерана аккурат 2000 км.
У результаті окупанти знищили свою базу в районі міста Скадовськ Херсонської області. Крім знищеної бази, "вантажем-200" стали 40 терористів "Л/ДНР", 20 російських військових та 20 іранських інструкторів.
https://youtu.be/PviNlOwihIw?t=263
Все таки, пощастило Вєлікой Россіі, що Іран допоміг.