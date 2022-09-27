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Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативне Командування "Півддень" оприлюднило інформацію, що знищені всі три дрони-камікадзе, які російські окупанти спрямували на Одесу ввечері 26 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у офіційному повідомленні ОК "Південь".

"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе.Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - підкреслюється у повіомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомляють про вибухи в Одесі: працює ППО. ВIДЕО

Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
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26.09.2022 23:40
+25
Так тримати!
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26.09.2022 23:40
+22
Дуже хочеться щоб аятолла закінчив як каддафі з черенком від лопати в дупі.Тому побажаю іранським протестувальникам перемогти і розвісити на кранах тих хто збивав літак мау так і тих хто продавав дрони фуйлу.
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27.09.2022 00:14
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Так тримати!
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26.09.2022 23:40 Відповісти
Слава 1 подяка нашим захистникам.
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26.09.2022 23:58 Відповісти
Дуже хочеться щоб аятолла закінчив як каддафі з черенком від лопати в дупі.Тому побажаю іранським протестувальникам перемогти і розвісити на кранах тих хто збивав літак мау так і тих хто продавав дрони фуйлу.
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27.09.2022 00:14 Відповісти
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26.09.2022 23:40 Відповісти
На маасковії мін. нападу.
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26.09.2022 23:42 Відповісти
Вже і на цю напасть знайшли методи.
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26.09.2022 23:40 Відповісти
Іранські дрони-каліни російської якості
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26.09.2022 23:41 Відповісти
Добрі новини! Іранські анало говнєти виявилися тим ще гімном... Сподіваюсь, наші вже навчилися ефективно та вчасно їх збивати!
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26.09.2022 23:43 Відповісти

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26.09.2022 23:47 Відповісти
як і очікувалось, дрони виявились так собі...
лише перші атаки вийшли вдалими, коли бійці перший раз в житті з подивом розглядали той літаючий мотопед...
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26.09.2022 23:47 Відповісти
Эта штука будет эффективна если будет стоить как мопед, на наши деньги порядка 20000 тысяч гривен так чтоб ими можно было закидать. Но поскольку оно стоит порядка семи миллионов долларов (если верить интернету) - то действительно аналоговнетное.

В общем эффект как и у Рашкинского аналоговнета: против каких-то макак в горах воевать можно, а в боестолкновении с адекватными людьми - вызывает ухмылку и сочувствием верящим в силу аналоговнетного оружия.
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26.09.2022 23:58 Відповісти
Камикадзе 7 млн долларов? Свитчблейды 300-по 6000 долларов. Врзможно 7 млн-какая то ошибка?
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27.09.2022 00:07 Відповісти
Що там красти з шести тисяч. А от з семи мільйонів - це вже щось. Плюс розміри та характеристики SB300 та іранського гуаноліта неспівставні.
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27.09.2022 00:17 Відповісти
думаю, це не дрони такі хєрові, це наші бійці такі круті
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27.09.2022 01:11 Відповісти
згадуючи остапа вишню, можно спопробувати утятниці проти дронів
https://uk.wikipedia.org/wiki/Утятниця
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26.09.2022 23:48 Відповісти
Поймать, перепрошить и наухй в Тегеран!

C Николаева до Тегерана аккурат 2000 км.
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26.09.2022 23:52 Відповісти
да не летять вони на 2000 км. немає там стільки бензи
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26.09.2022 23:55 Відповісти
Ну добре, ви мене вмовили. Тодi на Кремль =) Там тисяча км. Бензу так i бути, я проспонсую ))
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26.09.2022 23:59 Відповісти
При всьому що маємо і тисячі ракет по нам наше хлопці с ППО найкращі в світі.
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26.09.2022 23:52 Відповісти
Пишить вірно: іранські дрони-мопеди "Шахідогєрань".
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26.09.2022 23:55 Відповісти
Ракети майже скінчилися, довелося перейти на іранський ерзац. Скоро почнуться камінюками кидатися.
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27.09.2022 00:13 Відповісти
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27.09.2022 00:22 Відповісти
Журналіст Роман Бочкала розповів, що іранські інструктори особисто приїхали на південь України, щоб навчити рашистів запускати "мопеди" - так називають ці дрони через те, що вони є досить шумними.
У результаті окупанти знищили свою базу в районі міста Скадовськ Херсонської області. Крім знищеної бази, "вантажем-200" стали 40 терористів "Л/ДНР", 20 російських військових та 20 іранських інструкторів.
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27.09.2022 00:31 Відповісти
Жопорукая алко-армия кацапов, даже не удивительно. Но там были что то типа "профи", а что будет ,когда новобранцов подвезут
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27.09.2022 01:09 Відповісти
Ех, пополювати б на тих шахідів на ось такому... *мріє*

https://youtu.be/PviNlOwihIw?t=263
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27.09.2022 00:41 Відповісти
Наши пвошники сегодня просто красавцы
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27.09.2022 00:41 Відповісти
отличчная реакция!
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27.09.2022 00:56 Відповісти
Важко навіть уявити, що робила би Вєлікая Россія без допомоги Ірану.
Все таки, пощастило Вєлікой Россіі, що Іран допоміг.
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27.09.2022 03:17 Відповісти
Бачив як був знищений третій дрон від пуску ракети десь біля кирилогундяєвського монастиря на мисі до вибуху її над морем.
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27.09.2022 07:51 Відповісти
Чому досі не придумали звуконавідні ракети? Якраз проти цих дирчиків вони булиб в самий раз
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27.09.2022 08:55 Відповісти
Та вже їб.ште нашими дронами по бєлгороду. Хай там кацапи сидять в бомбосховищах та здійснюють евакуацію. А то, як терпіли, бл.
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27.09.2022 09:34 Відповісти
 
 