Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. РОЗСЛІДУВАННЯ

Журналісти проаналізували діяльність компаній колишніх нардепів ОПЗЖ від кінця лютого і дійшли висновків, що їх бізнес нормально працює.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у липні-вересні 2022 року Національна гвардія України купила житло для військовослужбовців у структури, бенефеціаром якої є народний депутат від вже забороненої партії "Опозиційна платформа за життя" Дмитро Ісаєнко. Усього за 26 квартир заплатити 54 мільйони гривень.

Перші 19 квартир Нацгвардія оплатила 28 липня, за них віддали майже 35 мільйонів гривень. Ще за 7 квартир 5 вересня перерахували 19 з половиною мільйонів. Договори між Нацгвардією та отримувачем коштів укладені за кілька днів до проплат.

У Нацгвадрії на запит повідомили, що гроші передбачені бюджетом, а саме житло буде розподілене серед військовослужбовців та членів їхніх сімей у порядку черговості.

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Увагу журналістів привернула кампанія, якій перераховувала гроші Нацгвардія. Це закритий венчурний фонд "Княгиня Ярославна". Фонд "Княгиня Ярославна" зазначений в усіх електронних майнових деклараціях, поданих нардепом Дмитром Ісаєнком (2019-2021 рр.). У деклараціях Ісаєнко зазначає себе кінцевим бенефіціаром фонду "Княгиня Ярославна".

За даними журналістів, фірми Вадима Столара, які займаються здачею нерухомості, приносять йому мільйонні прибутки.

"Тільки компанія "Передові технології+", яка здає в оренду приміщення в "Парусі", після повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 млн грн", - з'ясували журналісти.

"Аналогічна компанія, яка записана на дружину Бойка, продовжує приности мільйони. Від початку повномасштабної війни і до вересня фірма "Столична нерухомість" отримала за здачу майна майже 11,5 млн грн", - додали журналісти.

"Десяток фірм, записаних на помічників Нестора Шуфрича активні. Та й фірми головного охоронця Медведчука Віктора Чорного досі не в стані припинення. Навіть "Шторм", працівники якого допомагали втікати Медведчуку з домашнього арешту, не потрапив під санкції", - зазначили журналісти.