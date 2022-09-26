Орбан анонсував національні консультації з населенням Угорщини щодо санкцій ЄС проти РФ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір провести "перші в Європі" національні консультації з населенням щодо впливу санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти РФ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Під час свого виступу в парламенті в понеділок, 26 вересня, Орбан заявив, що санкції проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну були запроваджені "в недемократичний спосіб", бо "так вирішили бюрократи в Брюсселі, а європейці платять ціну".
"Нам потрібно дізнатися думку людей, і саме тому ми перші в Європі спитаємо людей, що вони думають про санкції. Саме так ми вчиняли під час міграційної кризи, пандемії COVID-19 та гендерного питання", – наголосив угорський прем’єр.
Орбан не уточнив, коли саме відбудуться консультації, але сказав, що в їхніх межах угорці зможуть "висловити свою думку про них і запровадження нових".
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Вдруге 1956 р угорські націоналісти проти законної влади, яку потопили в крові радянські війська.
В баранів-мадяр відсутній один ген, який мабуть він втік в голови кацапів
Той хто сидить на двух стільцях, доведено лишається біля розбитого корита, Яник хотів і вашим і нашим, закінчив в Ростові
Не думаю, що москалі прирівняють мадярів до Сноудена. Мобілізують всіх *******, якщо Україна не встоїть.
Ему никто не говорил что он смешон, этот ************ и слишком явно лижет пупке задницу? )