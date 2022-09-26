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Новини Санкції проти Росії
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Орбан анонсував національні консультації з населенням Угорщини щодо санкцій ЄС проти РФ

виктор,орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір провести "перші в Європі" національні консультації з населенням щодо впливу санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Під час свого виступу в парламенті в понеділок, 26 вересня, Орбан заявив, що санкції проти РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну були запроваджені "в недемократичний спосіб", бо "так вирішили бюрократи в Брюсселі, а європейці платять ціну".

"Нам потрібно дізнатися думку людей, і саме тому ми перші в Європі спитаємо людей, що вони думають про санкції. Саме так ми вчиняли під час міграційної кризи, пандемії COVID-19 та гендерного питання", – наголосив угорський прем’єр.

Орбан не уточнив, коли саме відбудуться консультації, але сказав, що в їхніх межах угорці зможуть "висловити свою думку про них і запровадження нових".

Також читайте: Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта

Автор: 

Угорщина (2264) санкції (11773) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+42
всі мадьяри *****. Такі ж самі, як касапи. Орбан - шо *****.
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26.09.2022 23:43
+33
Венгерская ****- орбан! Ты референдум проведи о выходе из ЕС и НАТО и о вступлении в " таежный союз" !
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26.09.2022 23:48
+32
Проведите уже рехверендум о независимости от ЕС . Хватит кормить Европу .
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26.09.2022 23:55
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Орбан - типичный, на 95% ************, заноза в заднице ЕС и НАТО. Надо журналюгам присмотреться, Орбан, так-же как и ***** срет в чемодан или пока тренируется на хозяйственных сумках своей жены?
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27.09.2022 07:46 Відповісти
ну то виключить їх з НАТО і ЄС хай ідуть в тайожний союз і одкб,насЄлЄнІє мадярщини ощасливить,хай проконсультується
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27.09.2022 07:55 Відповісти
Венгры очень хотят облажаться как в вов.
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27.09.2022 08:15 Відповісти
Пуйло проводить референдуми, а пуйлобран національні консультації. Усе по накатанному. Видно зразу чия школа.
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27.09.2022 08:16 Відповісти
Лідерам ЕС треба провести Європейські консультації на предмет перебування Угорщини в ЕС.
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27.09.2022 08:19 Відповісти
Невже вийдуть з ЄС?
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27.09.2022 08:38 Відповісти
Угорські націоналісти під керівництвом Лайоша Кошута в лютому 1848 р. підняли повстання, Австрія завдяки вторгненню російських військ 13 серпня 1849 р. відновила контроль над Угорщиною.

Вдруге 1956 р угорські націоналісти проти законної влади, яку потопили в крові радянські війська.
В баранів-мадяр відсутній один ген, який мабуть він втік в голови кацапів
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27.09.2022 08:50 Відповісти
Як гроші від ЕU брати то бюрократи не мішають
Той хто сидить на двух стільцях, доведено лишається біля розбитого корита, Яник хотів і вашим і нашим, закінчив в Ростові
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27.09.2022 08:52 Відповісти
Если это включает суд над недоымператорами типа Орбана и Лукашенко за подрывное действие, предательство и поддержду военных преступлений, то я за.
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27.09.2022 09:29 Відповісти
Оскільки Едвард Сноуден не служив у російській армії, не має практики та досвіду військової служби, він не підлягає призову", - відзначив адвокат. Джерело:
Не думаю, що москалі прирівняють мадярів до Сноудена. Мобілізують всіх *******, якщо Україна не встоїть.
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27.09.2022 09:36 Відповісти
Очень интересно ) Санкции наложены на Россию, а опрашивать будут венгров ))))
Ему никто не говорил что он смешон, этот ************ и слишком явно лижет пупке задницу? )
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27.09.2022 10:00 Відповісти
на осиновый кол питараса
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27.09.2022 10:26 Відповісти
а было бы мило, если бы Германия как наибольший донор евробюджета, организовала национальные консультации по поводу ежегодной финпомощи венгерскому бюджету на 10 млрд евро.
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27.09.2022 11:31 Відповісти
ес варто почати консультації ***** їм впала угорщина, яка бере гроші ес і відразу обпльовує спільну позицію ес.
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27.09.2022 11:32 Відповісти
Наввіщо їх у єс ще держуть? Женіть ссанимі ганчірками!
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27.09.2022 16:11 Відповісти
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