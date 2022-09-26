США у найближчі дні оголосять про реакцію на російські псевдореферендуми, - Білий дім

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це на брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Що стосується псевдореферендумів, свідками яких ми є, то ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, окрім як частиною України. Ми будемо й далі працювати з нашими союзниками й партнерами, щоб притягти Росії до відповідальності й підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосила вона.

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Представниця Білого дому нагадала, що США готові змусити Росію "платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну" у відповідь на "референдуми".

"США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-який сфальшований наслідок (псевдореферендумів), який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні", – додала Жан-П’єр.