УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12985 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
4 195 36

США у найближчі дні оголосять про реакцію на російські псевдореферендуми, - Білий дім

дім,білий

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це на брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Що стосується псевдореферендумів, свідками яких ми є, то ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, окрім як частиною України. Ми будемо й далі працювати з нашими союзниками й партнерами, щоб притягти Росії до відповідальності й підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми

Представниця Білого дому нагадала, що США готові змусити Росію "платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну" у відповідь на "референдуми".

"США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-який сфальшований наслідок (псевдореферендумів), який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні", – додала Жан-П’єр.

Автор: 

росія (64958) санкції (11773) США (22568) Жан-П’єр Карін (69) псевдореферендум (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Я думаю, санкції будуть нишівними: Пушиліну та іншим колаборантам заборонять відкривати візу до США. Американці - вони безжалісні. Як Обама в свій час.
показати весь коментар
27.09.2022 00:10
+8
Єдина реакція - це більше важкої зброї. Чим більше - тим краще
показати весь коментар
27.09.2022 02:01
+7
Невже ви думаєте, що буде настільки суворе покарання?
показати весь коментар
27.09.2022 00:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В усіх словниках світу зявилося нове слово "*****". Можливо скоро зявиться і "*****" як визначення ставлення до кацапів.
показати весь коментар
27.09.2022 03:11 Відповісти
Я думаю, санкції будуть нишівними: Пушиліну та іншим колаборантам заборонять відкривати візу до США. Американці - вони безжалісні. Як Обама в свій час.
показати весь коментар
27.09.2022 00:10 Відповісти
Невже ви думаєте, що буде настільки суворе покарання?
показати весь коментар
27.09.2022 00:29 Відповісти
не очень. Дадут еще штук пять "хаймарсов" и несколько сотен ракет. Как раз к тому времени, что бы салютом по эшелону со свежемобилизированными на ж\д станции отметить присоединение Старобельска к расее. Всё идет своим чередом.
показати весь коментар
27.09.2022 00:48 Відповісти
Тільки сотню ракет і чергову велику стурбованість.
показати весь коментар
27.09.2022 02:35 Відповісти
это нормальная реакция разумных и прагматичных людей на типа <*******референдум. На следующей неделе будет снова очередная сотня ракет и большая озабоченность. И так будет еще долго. А если ждёте обещанных чудес, то тогда вам надо вернуться в девятнадцатый год - там раздавали обещания чудес.
показати весь коментар
27.09.2022 03:09 Відповісти
Якщо би це не сопроводжувалось мобілізацією більше мільйона кацапів і не тільки.
показати весь коментар
27.09.2022 04:07 Відповісти
в следующем году они там объявят у себя мобилизацию трёх миллионов в кацовойско. И что? Блинкен должен лично приехать вас утешать?
показати весь коментар
27.09.2022 04:40 Відповісти
Блінкен, як держсекретар США, країни, яка більше всіх наполягала на нашому роззброєні і є основним гарантом, він має виконувати ті гарантії. Бо дограють, що Китай побачить слабкість США і нападе на Тайвань, а в цьому конфлікті США, як вони моделювали, за кілька тижнів втратять літаків тільки літаків 900 одиниць. А стосовно гарантій, то вже і так повагу в світі втратили, обіцяли рік тому гарантії КНДР в обмін на ядерну зброю, то ці голодні чучхе відповіли, бачили ми вже ваші гарантії ( маючи на увазі приклад України). І з кацапами все одно прийдеться воювати, бо у кацапів далі ідуть країни Балтії, а потім Польща, чи якщо умиють руки, то розпад НАТО і США втрачає світове лідерство, економічна криза,... Маю елементарні речі пояснювати.
показати весь коментар
27.09.2022 05:40 Відповісти
поток сознания , не имеющий к нашим актуальным проблемам никакого отношения. Идите в политологи, сейчас они нарасхват.
показати весь коментар
27.09.2022 05:44 Відповісти
Все точно. Они должні США и Запад- так как они заставили отказатся от ЯО и передать его Параше. Нето что должні- они б*дь так су:ка должні. Не будь терпилой
показати весь коментар
27.09.2022 09:58 Відповісти
Фанати Пороха все більш схожі на російське ІПСО.
показати весь коментар
27.09.2022 03:59 Відповісти
росийское ИПСО успешно провернули в 19-м, и теперь те, кому с руки солнцессяйного не досталось шашлыков, занимаются перевоспитанием великовозрастного мальчика советского разлива и непонятного этнического происхождения, пытаясь слепить из него хотя бы какой-то эрзац крутого бойскаута. Но пластуна из него точно не получится, його би навіть в УПЮ не прийняли би.
показати весь коментар
27.09.2022 04:51 Відповісти
Якщо так, то ви доповнюєте це ІПСО.
показати весь коментар
27.09.2022 06:48 Відповісти
стрєлочник Саша Неначасі ))
показати весь коментар
27.09.2022 12:16 Відповісти
Давай, кажи іще, що американці не ті, європейці не ті, усюди зрада, ще обізви мене якось, і ти ще більш будеш походити на російске ІПСО, дурнику.
показати весь коментар
27.09.2022 23:07 Відповісти
Рецепт ІПСО від Пороха.
Інгредієнти:
1. Телевізійний канал (г+г)
2. Мозок не сформованої особистості (73%)
3. "Голобородько"- 1штука
Приготування:
Беремо " Голобородька" і вичавлюємо на телеканал. Туди ж додаємо мозок не сформованої особистості і добре це все змішуємо.
Так як інґредієнти мають досить дубову консистенцію то існує доцільність готувати їх на кондитерській хвабриці города Ліпєцк, попередньо пропустивши через Панамські опшори.
Важливо! Готове "блюдо" подається на стіл само. Само себе їсть, і само ж гидує тим що наварилось.
показати весь коментар
27.09.2022 07:51 Відповісти
Это кто безжалостный ? трусливый Обама ,из-за которого и Грузины и Украинцы потерпели поражение, обыкновенный балабол . как и Горбачёв был, и который наделал столько долгов Америке во времена его правления и получил Нобелевскую премию мира , за то что не вмешивался в международные конфликты.
показати весь коментар
27.09.2022 06:52 Відповісти
Представьте, как было бы красиво:
"В связи с псефдореферендумом, запрет на использование американского оружия по хрюсии больше не имеет смысла, поэтому мы его отменяем"
показати весь коментар
27.09.2022 00:43 Відповісти
1001-е американское предупреждение

Последствия за «референдумы», в частности, будут включать экономические санкции против компаний за пределами России, которые поддерживают военную машину РФ, - заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
показати весь коментар
27.09.2022 00:51 Відповісти
США нужно сказать, что если россия оглашает результаты референдумов - то они предоставляют Украине ракеты большой дальности, и Украина будет иметь право делать с ними всё, что хочет!
показати весь коментар
27.09.2022 01:32 Відповісти
Да если бы!! АТак Байден говорит ,что если пуйло применит ядерный взыв на Украине то тогда Байден потопит его Черноморский флот. Какой то не равнозначный обмен угрозами - вам не кажется?
Если ты убьеш украинскую цивилизацию то тогда я потоплю часть твоих корабликов в Чёрном море. По мне так это выглядит как издевательство.
показати весь коментар
27.09.2022 06:56 Відповісти
дати вам трампа? - в нас ********** , як і у вас - 73%.
надамо... - без ниття тільки потому....
показати весь коментар
27.09.2022 06:59 Відповісти
Не надо мне ни нашего Байдена и тем более вашего Трампа, нужен человек типа Рейгана или на другой случай Клинтона,который и во внешней политике прекрасно разбирался да и в экономике Америки тоже . Когда он ушел у Америки не было ни цента долга . А что сейчас творится? И когда -то и кому -то это надо будет отдавать. Я знаю сколько долга у Америки на душу населения .но не хочу портить вам вечер неприятными новостями.
показати весь коментар
27.09.2022 07:30 Відповісти
так виберіть - за чим діло стало?
показати весь коментар
27.09.2022 07:34 Відповісти
а знаєте скільки зовнішньго боргу в Амеріки?
це вам кацапи, не козу пасти
показати весь коментар
27.09.2022 07:36 Відповісти
від вас рязанью тхне... - без поваги, закінчуйте з кацтв...
показати весь коментар
27.09.2022 07:39 Відповісти
Сперва показались нормальным челоевеком а сейчас видно что плохо вас мама с папой учили культурно разговаривать с людьми.
Чем от вас тхне я писать не буду, а то всю жизнь оставшуюся будете к себе принюхиваться. И прощайте , я с хамами не общаюсь.
показати весь коментар
27.09.2022 09:12 Відповісти
а ви ще 3 рази напишіть за "внешній долг США на душу населенія" ..
і не треба образ - за своїм запахом слідкуйте.
показати весь коментар
27.09.2022 09:15 Відповісти
обеспокоенность ?
показати весь коментар
27.09.2022 01:47 Відповісти
Єдина реакція - це більше важкої зброї. Чим більше - тим краще
показати весь коментар
27.09.2022 02:01 Відповісти
ГЛІБОКО ОБЄСПОКОЄНІ, ВГАДАВ ⁉️ 😁
показати весь коментар
27.09.2022 02:12 Відповісти
Цей нескінчений потік "китайських попереджень" від США вже просто набрид, навіть немає бажання витрачати будь-які емоції.
показати весь коментар
27.09.2022 10:19 Відповісти
сша останні роки тупо реагує.... реагує.... реагує і ніяк не виреагує щось толкове! сша - вже тупий реагент...
показати весь коментар
27.09.2022 11:29 Відповісти
 
 