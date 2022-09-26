США у найближчі дні оголосять про реакцію на російські псевдореферендуми, - Білий дім
Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це на брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Що стосується псевдореферендумів, свідками яких ми є, то ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, окрім як частиною України. Ми будемо й далі працювати з нашими союзниками й партнерами, щоб притягти Росії до відповідальності й підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосила вона.
Представниця Білого дому нагадала, що США готові змусити Росію "платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну" у відповідь на "референдуми".
"США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-який сфальшований наслідок (псевдореферендумів), який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні", – додала Жан-П’єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інгредієнти:
1. Телевізійний канал (г+г)
2. Мозок не сформованої особистості (73%)
3. "Голобородько"- 1штука
Приготування:
Беремо " Голобородька" і вичавлюємо на телеканал. Туди ж додаємо мозок не сформованої особистості і добре це все змішуємо.
Так як інґредієнти мають досить дубову консистенцію то існує доцільність готувати їх на кондитерській хвабриці города Ліпєцк, попередньо пропустивши через Панамські опшори.
Важливо! Готове "блюдо" подається на стіл само. Само себе їсть, і само ж гидує тим що наварилось.
"В связи с псефдореферендумом, запрет на использование американского оружия по хрюсии больше не имеет смысла, поэтому мы его отменяем"
Последствия за «референдумы», в частности, будут включать экономические санкции против компаний за пределами России, которые поддерживают военную машину РФ, - заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Если ты убьеш украинскую цивилизацию то тогда я потоплю часть твоих корабликов в Чёрном море. По мне так это выглядит как издевательство.
надамо... - без ниття тільки потому....
це вам кацапи, не козу пасти
Чем от вас тхне я писать не буду, а то всю жизнь оставшуюся будете к себе принюхиваться. И прощайте , я с хамами не общаюсь.
і не треба образ - за своїм запахом слідкуйте.