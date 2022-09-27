Україна має достатньо пшениці для власних потреб і для допомоги іншим, - міністр агрополітики Сольський
Рішення України передати 50 тисяч тонн зерна для Сомалі та Ефіопії як гумдопомогу є дуже важливим для цих країн, при цьому в нашій державі достатньо зерна, щоб задовольнити власні потреби та допомогти іншим.
Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Україні достатньо пшениці для того, щоб забезпечити внутрішні потреби. Вона зараз найдешевша у світі тут, у середині країни. У нас у запасі понад 20 мільйонів тонн, з яких експортувати треба більше 70%", - сказав міністр.
Він нагадав, що за рішенням уряду та за Указом Президента України, по 25 тисяч тонн продовольчої пшениці будуть доставлені в Сомалі та в Ефіопію як гуманітарна допомога від України. Транспортування цього збіжжя буде організовано за сприяння Всесвітньої продовольчої програми з чорноморських портів України.
Відповідаючи на запитання, як розв'язана росією війна вплинула на прогнозований обсяг врожаю, Микола Сольський повідомив, що цього року він становитиме орієнтовно 65-67 мільйонів тонн, з урахуванням зернових та олійних культур. Торік цей показник сягнув 108 мільйонів тонн. Але це був рекордний урожай за всю історію України, зібраний на всій території держави.
"Минулорічні 108 мільйонів тонн – це був рекорд за всю історію існування України та ведення тут сільського господарства. До того ж цей урожай зібрано з усієї території України, у тому числі з тих територій, які зараз знаходяться у тимчасовій окупації, і які ми не включили в розрахунок цього року. Тому, якщо порівнювати 65-67 мільйонів тонн збіжжя на тій території, яку ми зараз контролюємо, з врожаєм на цій же території минулого року, то це не таке значне падіння, в рамках середньої врожайності в Україні за минулі 5-7 років", - пояснив міністр аграрної політики та продовольства.
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Якщо брати у всього світу ... , то треба вміти і віддавати
Інакше - нас просто не зрозуміють ...
І просто опустять , як деякі країни ...
знаємо... плавали..
ну як скажете...
моя додавалка "на всіх" вмерла....
50 000 * $300 = $15 000 000 **** діти на вулицях співають солдатам на тепловізори заробити, а тут плять одні філантропи при владі, слів нема
Що за УЙНЯ ДІЄТЬСЯ З ГРЕЧКОЮ?
Подорожчала що піпець, якість впала, багато виробників щезло...
а як потреба на замандячити кацапню? - то к нам...
а потім дуйте зайку вашу
зеля вже всіх хрістіян видоїв - ізраїль дай патрон?
з нас 30 зашкварених "ахмат акбар" - чим не діл?
https://m.youtube.com/watch?v=etUIAi7hnjk&t=20s
чуете - лохі?
**** - традіція така в нас....
а потім бігом до всіх - кацапня напала!
надайте ***** і все що маете!
а як не маєте зробіть і надайте, ну така вже традіція...
і знаете шо? - зробимо і надамо!
на цій оптімістичнй ноті і закинчимо наш незрозумілий зеленй концерт.