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Україна має достатньо пшениці для власних потреб і для допомоги іншим, - міністр агрополітики Сольський

зерно,порт

Рішення України передати 50 тисяч тонн зерна для Сомалі та Ефіопії як гумдопомогу є дуже важливим для цих країн, при цьому в нашій державі достатньо зерна, щоб задовольнити власні потреби та допомогти іншим.

Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні достатньо пшениці для того, щоб забезпечити внутрішні потреби. Вона зараз найдешевша у світі тут, у середині країни. У нас у запасі понад 20 мільйонів тонн, з яких експортувати треба більше 70%", - сказав міністр.

Він нагадав, що за рішенням уряду та за Указом Президента України, по 25 тисяч тонн продовольчої пшениці будуть доставлені в Сомалі та в Ефіопію як гуманітарна допомога від України. Транспортування цього збіжжя буде організовано за сприяння Всесвітньої продовольчої програми з чорноморських портів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна безкоштовно надасть зерно Ефіопії та Сомалі, які потерпають від голоду

Відповідаючи на запитання, як розв'язана росією війна вплинула на прогнозований обсяг врожаю, Микола Сольський повідомив, що цього року він становитиме орієнтовно 65-67 мільйонів тонн, з урахуванням зернових та олійних культур. Торік цей показник сягнув 108 мільйонів тонн. Але це був рекордний урожай за всю історію України, зібраний на всій території держави.

"Минулорічні 108 мільйонів тонн – це був рекорд за всю історію існування України та ведення тут сільського господарства. До того ж цей урожай зібрано з усієї території України, у тому числі з тих територій, які зараз знаходяться у тимчасовій окупації, і які ми не включили в розрахунок цього року. Тому, якщо порівнювати 65-67 мільйонів тонн збіжжя на тій території, яку ми зараз контролюємо, з врожаєм на цій же території минулого року, то це не таке значне падіння, в рамках середньої врожайності в Україні за минулі 5-7 років", - пояснив міністр аграрної політики та продовольства.

Автор: 

Африка (305) зерно (3116) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+14
Віддали вже третій в світі ядерний потенціал, то маємо війну.
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27.09.2022 02:31
+13
Гарно, гарно бути добрим за чужий рахунок, тобто до Сомалі та Ефіопії - безкоштовно, а нам вона начи найдешевша у світі (хоча навряд звичаний Хуторок десь 40 центів за кг. коштує) та українці не облізуть, нагадаю що йде війна, пів країни безробітних, повно калік та недієздатних а ціни вже як в Італії ну то може хочя би хлібом "безкоштовним" наш народ нагодували б а не Африканськи держави які ще й піди проти наших резолюцій в ООН виступають?
50 000 * $300 = $15 000 000 **** діти на вулицях співають солдатам на тепловізори заробити, а тут плять одні філантропи при владі, слів нема
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27.09.2022 03:41
+11
запихайте тому ******** всі пароходи з зерном в сраку - що б він проти України голосував - довbні зелені.
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27.09.2022 02:05
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запихайте тому ******** всі пароходи з зерном в сраку - що б він проти України голосував - довbні зелені.
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27.09.2022 02:05 Відповісти
Блін
Якщо брати у всього світу ... , то треба вміти і віддавати
Інакше - нас просто не зрозуміють ...
І просто опустять , як деякі країни ...
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27.09.2022 02:16 Відповісти
Віддали вже третій в світі ядерний потенціал, то маємо війну.
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27.09.2022 02:31 Відповісти
Увы, но тут первую скрипку играл не Ельцин или хозяин тележек, а самые что ни на есть США. Это они во всевозможных сделках по разоружению (включая и 2007-08 год) давили так или иначе. У нас не было возможности вообще взять сильного политика на тот момент, кто хотя бы сдал ЯО в обмен на что-то существенное и настоящее, а не кусок туалетной бумаги. Притом, кстати, там некоторые дипломаты и шептали, что вы сдайте ЯО за фуфло, так как меморандум в переводе на нормальный язык означает покричать на улице в Одессе бухому алкашу, чтобы напомнить всем о своем присутствии, примерно тоже самое по содержанию. Конгресс никогда бы такую чушь не подписал в одностороннем порядке, как гарантии безопасности ни за что, даже НАТО такого не содержит. Сдать ЯО можно было за современные автозаводы и другие полезные вещи, дающие миллиарды в экономику и сотни тысяч рабочих мест. Это было бы лучшей нашей защитой, когда даже ватники бы привыкли к хорошему уровню жизни, а не сдавали Крым из-за одного обещания получать в 2.5 раза больше (невыполненного обещания, кинули этих уродов как им и надо).
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27.09.2022 08:59 Відповісти
Так здавали Крав-чук та Ку-чмирь, але за словами Костенко, який очолював цю тему у ВР, то США були готові обміняти це на членство в НАТО після того, як ВР не проголосувала про роззброєння. Чикали приїзду голови Пентагону, щоб це оформити, але презик Крав-чук та його прем'єр Ку-чмирь за 5 днів вивезли всі ядерні головки до Мордору. Хто їм це пробашляв невідомо, скоріше і США і Мордор.
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27.09.2022 09:18 Відповісти
від слова "задержка" - в обморок падають всі не жонаті... - ті підпригують!
знаємо... плавали..
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27.09.2022 02:18 Відповісти
Потрібно ту пшеничку переробляти на території України, нехай тут будують заводи продукції і полатять податки, а не скуповують у нас задарма, а потім продають нам продукцію втридорога.
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27.09.2022 02:21 Відповісти
не *******, сукі - бо пропадає бажання надавать....
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27.09.2022 02:33 Відповісти
А якщо ні, то ти Сольський готовий сісти пожиттєво?
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27.09.2022 02:34 Відповісти
дивуюся і не розумію - ******** все, що надали - це бути крутим?
ну як скажете...
моя додавалка "на всіх" вмерла....
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27.09.2022 02:39 Відповісти
надайте надайте надайте - падли, що афальт клали і не готувалися до війни як буба!
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27.09.2022 03:26 Відповісти
як чтокающе? - пали брате....
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27.09.2022 03:33 Відповісти
є надія що коли порузумшаете?
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27.09.2022 03:39 Відповісти
Гарно, гарно бути добрим за чужий рахунок, тобто до Сомалі та Ефіопії - безкоштовно, а нам вона начи найдешевша у світі (хоча навряд звичаний Хуторок десь 40 центів за кг. коштує) та українці не облізуть, нагадаю що йде війна, пів країни безробітних, повно калік та недієздатних а ціни вже як в Італії ну то може хочя би хлібом "безкоштовним" наш народ нагодували б а не Африканськи держави які ще й піди проти наших резолюцій в ООН виступають?
50 000 * $300 = $15 000 000 **** діти на вулицях співають солдатам на тепловізори заробити, а тут плять одні філантропи при владі, слів нема
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27.09.2022 03:41 Відповісти
Пшено то фігня.
Що за УЙНЯ ДІЄТЬСЯ З ГРЕЧКОЮ?
Подорожчала що піпець, якість впала, багато виробників щезло...
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27.09.2022 03:42 Відповісти
Вже подешевшала. Минулого тижня купляла вагову по 48 грн./кг в одному з супермаркетів (Суми). Якість норм. В цьому ж супермаркеті гречку дорожче за 70 грн./кг не бачила
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27.09.2022 07:16 Відповісти
дуйте зайку вашу....
а як потреба на замандячити кацапню? - то к нам...
а потім дуйте зайку вашу
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27.09.2022 03:43 Відповісти
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27.09.2022 03:46 Відповісти
ізраіль дай патрон?
зеля вже всіх хрістіян видоїв - ізраїль дай патрон?
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27.09.2022 03:52 Відповісти
А в это время ,в Эфиопии, записываются добровольцами к оркам
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27.09.2022 03:52 Відповісти
ще два пароходи зерна ефіопів нагодувать!
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27.09.2022 04:01 Відповісти
догодуйте цю копчену їбатню...
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27.09.2022 06:27 Відповісти
в атаку при попутном ветре только так идет эфиопский солдат при встречном он не наступает по причине сдувания
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27.09.2022 08:36 Відповісти
А почему не Ливан? Все нелегальное оружие в Израиль , идёт из Ливана . А в Киеве диаспора Ливана большая , в районе Хрещатика два кафе . как вариант .
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27.09.2022 03:56 Відповісти
одне діло робимо - з вас 3 узі...
з нас 30 зашкварених "ахмат акбар" - чим не діл?
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27.09.2022 04:08 Відповісти
Трепещи НАТО на рашке началась подготовка резервистов
https://m.youtube.com/watch?v=etUIAi7hnjk&t=20s
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27.09.2022 04:26 Відповісти
та вже на цирлах боїмся...
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27.09.2022 04:33 Відповісти
ібіпет наґодуйте - переживаю за піраміди чомусь...
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27.09.2022 04:40 Відповісти
а шутковні в нас скока - нікому нічого не казать?
чуете - лохі?
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27.09.2022 04:48 Відповісти
Міністр може відповісти - скільки дітей в Україні зараз недоїдає?
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27.09.2022 05:30 Відповісти
У нас д/с и школы не все работают. Многие учатся онлайн
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27.09.2022 06:36 Відповісти
А потом скажет - извините дорогие украинцы , но мы прое -али и мыши поели всё зерно со склада. Сколько раз мы уже это слышли про мышей-мутантов?
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27.09.2022 06:46 Відповісти
Только как всегда агромагнаты выкручивают руки фермерам сбивая цены на продукцию и так каждый год кто бы к власти не приходил.
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27.09.2022 06:54 Відповісти
в вас розуму висточить як не треуголку-барабана переізбрати, то люсю..
**** - традіція така в нас....
а потім бігом до всіх - кацапня напала!
надайте ***** і все що маете!
а як не маєте зробіть і надайте, ну така вже традіція...
і знаете шо? - зробимо і надамо!
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27.09.2022 06:54 Відповісти
Мне нравится ход ваших мыслей, но заканчивайте бухать!
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27.09.2022 07:08 Відповісти
мені подобається ваша порада, але озирниться - ви вже не в країні порад живете...
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27.09.2022 07:20 Відповісти
Сало бачили по чому? Правильно, корміть негрів, а пенсіонери хай дохнуть, бо навіть сало вже не доступне, бо через експорт не лишається дешевого зерна і відповідно сала...
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27.09.2022 07:14 Відповісти
Зерно даримо,а мука чомусь дорожчає.
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27.09.2022 07:18 Відповісти
Краще мовчить, бо торгаші знову придумають акцію "аідзавтра сіль пропаде"....
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27.09.2022 07:41 Відповісти
Пісі: дайош мівіну по 20грн.!
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27.09.2022 07:43 Відповісти
Чогось не каже що в наступному році їстиму Скільки відмовились сіяти озимі скільки не змогли через поля заміновані скільки хліборобів загинули на полях Хліб наш безцінний бо кров'ю плачений а вони задарма бо то не їх кров не їхне горе
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27.09.2022 07:54 Відповісти
в ****** не забудьте пароходів з 3, а то в них там кацапня сама не справяеться і з Нілом щось не те - не тей вже їл гребе....
на цій оптімістичнй ноті і закинчимо наш незрозумілий зеленй концерт.
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27.09.2022 08:08 Відповісти
Щось мені підказує, що ця безкоштовність хорошим відкатом простимульована... 70% економіки на зарубіжних дотаціях тримається. Самі по всьому світу гуманітарку вигрібаємо, а тут така не бачена щедрість!
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27.09.2022 08:11 Відповісти
Налетела касапская саранча, а урожаю пофиг....
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27.09.2022 08:15 Відповісти
Обростим жирком піратів.
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27.09.2022 09:57 Відповісти
 
 