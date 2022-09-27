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Наша авіація завдала 28 ударів по противнику. Вражено 20 районів зосередження живої сили, 7 позицій ЗРК, 3 склади з боєприпасами, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок "Урал", в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

"Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбито атаки ворога в районі 7 населених пунктів, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
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27.09.2022 08:26
+16
Наші вийшли на стик Харківської, Донецької і Луганської в районі східніше села Піски-Редьківські, Харківська.
Далі, до Сватового, оборони у орків практично немає.
Чекаємо на новини з того напрямку.
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27.09.2022 08:37
+13
ППО кацапське наші хлопці кожен день впевнено половинять.
Надіюсь скоро не буде в них що підвозити...
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27.09.2022 08:28
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любимая, касапская демиллитаризация...
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27.09.2022 08:24 Відповісти
Если в заглавии добавить "Потерь нет!", то будет как у извесных брехунов
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27.09.2022 09:34 Відповісти
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27.09.2022 08:26 Відповісти
ППО кацапське наші хлопці кожен день впевнено половинять.
Надіюсь скоро не буде в них що підвозити...
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27.09.2022 08:28 Відповісти
Це такі хітрі ракетки від амерів - їбашать ппо русні, аж гаї шумлять.
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27.09.2022 09:20 Відповісти
Новоіспєчонниє кацапчики
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27.09.2022 08:31 Відповісти
Потрібно і мішки скидати безкоштовно
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27.09.2022 08:33 Відповісти
Щоб самі в них залазили і чекали рефрижератори ))
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27.09.2022 09:28 Відповісти
Парад орків в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=PYLOdYJjVPA
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27.09.2022 08:35 Відповісти
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27.09.2022 09:29 Відповісти
Нужно ускорять процес конфискации денег России за границей и Украина должна у США и Великобритании и Германии - купить оружия на 100 миллиардов!!! Тем самым Украина поможет деньгами и сама вооружиться. Как меня учили нужно совершать такие сделки, в которых обе стороны выигрывают. Мы должны помочь им, а они помогут нам. Идеальная сделака. Остальные деньги нам нужны на отстройку Украины и помощь людям.
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27.09.2022 08:36 Відповісти
Наші вийшли на стик Харківської, Донецької і Луганської в районі східніше села Піски-Редьківські, Харківська.
Далі, до Сватового, оборони у орків практично немає.
Чекаємо на новини з того напрямку.
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27.09.2022 08:37 Відповісти
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27.09.2022 09:25 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!
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27.09.2022 08:45 Відповісти
Раз мы можем использовать HARM, то может можно использовать и Гарпун? И также aim-120 от nasams, чтобы использовать их как ракету воздух-воздух с хорошей дальностью поражения, а то ПВО это ближнего радиуса действия и вообще хуже, чем пускать ракету из воздуха с уже набранной скоростью.

Гарпуны воздушного базирования по сути к такому же ЭВМ подключены, что и HARM. Это видно по симулятору DCS:
https://www.youtube.com/watch?v=OLK_COVujD8
И те же харм точно также пускаются (в симуляторе на момент съемки баг был, с F-18 дополнительную скорость набирали ракеты):
https://www.youtube.com/watch?v=vHBqUcznYsM&t=119s

Тем более, что США скорее всего не ставили условий при поставке гарпунов, что мы не будем бить ими по территории Кацапстана. Не подумали об этом. Но гарпун отлично наведется на мост или отдельно стоящий у берега небоскреб (лахта-центр в основанном в 1917 Лениным городке). Из Эстонии там всего ничего лететь, атаковать будем из Балтийского моря и дальше скроемся в неизвестном направлении, то есть некому будет предъявить, что мы используем их воздушное пространство, так как сразу Латвия и Литва подходят под это дело и вообще можно сказать, что прилетели через Босфор морским путем. И вообще пора валить корабли кацапов Средиземном море и в Балтийском. У нас есть законное право на это, а это серьезно снизит угрозу для Европы. ПВО с них, кстати, все поснимали, чтобы поставить на Черноморский флот. Легкая добыча.
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27.09.2022 08:46 Відповісти
Вот по С300 прям отлично, ибо зае$али
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27.09.2022 09:05 Відповісти
Та какой там "отлично".. Ночью снова по Запорожью лупили этими с-300.
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27.09.2022 09:17 Відповісти
Треба на ці комплекси циган нацькувати - бо їх у кацапів просто до... багато.
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27.09.2022 09:22 Відповісти
Видосиком лупануть
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27.09.2022 09:37 Відповісти
Дуже потужна зелена зброя з 19 року. Це ще амери про це не знають.
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27.09.2022 10:31 Відповісти
Кажуть їх в Бердянськ знову навели. І коли знищують за допомогою HARM радар, то пускові ж цілі залишаються. А якщо вони пл GPS ракети запускають, то я так розумію радар їм не потрібен тоді, тільки машина управління.
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27.09.2022 09:52 Відповісти
молодці!
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27.09.2022 09:05 Відповісти
Соколики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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27.09.2022 10:47 Відповісти
війну можна закінчити за один день. і це НАБАГАТО простіше, ніж здається. навіть не треба армій і озброєнь. Потрібно тільки утилізувати пукіна, який почав війну в 2014-ому і в той самий день посадити за державну зраду зеленського, який зробив ВСЕ, що війна розгорілась в 2022-ому,....
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27.09.2022 11:23 Відповісти
 
 