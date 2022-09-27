Наша авіація завдала 28 ударів по противнику. Вражено 20 районів зосередження живої сили, 7 позицій ЗРК, 3 склади з боєприпасами, - Генштаб
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Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Так, в Херсоні, було знищено та виведено з ладу сім вантажівок "Урал", в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.
"Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.
Будь ласка, зачекайте...
Надіюсь скоро не буде в них що підвозити...
https://www.youtube.com/watch?v=PYLOdYJjVPA
Далі, до Сватового, оборони у орків практично немає.
Чекаємо на новини з того напрямку.
Гарпуны воздушного базирования по сути к такому же ЭВМ подключены, что и HARM. Это видно по симулятору DCS:
https://www.youtube.com/watch?v=OLK_COVujD8
И те же харм точно также пускаются (в симуляторе на момент съемки баг был, с F-18 дополнительную скорость набирали ракеты):
https://www.youtube.com/watch?v=vHBqUcznYsM&t=119s
Тем более, что США скорее всего не ставили условий при поставке гарпунов, что мы не будем бить ими по территории Кацапстана. Не подумали об этом. Но гарпун отлично наведется на мост или отдельно стоящий у берега небоскреб (лахта-центр в основанном в 1917 Лениным городке). Из Эстонии там всего ничего лететь, атаковать будем из Балтийского моря и дальше скроемся в неизвестном направлении, то есть некому будет предъявить, что мы используем их воздушное пространство, так как сразу Латвия и Литва подходят под это дело и вообще можно сказать, что прилетели через Босфор морским путем. И вообще пора валить корабли кацапов Средиземном море и в Балтийском. У нас есть законное право на это, а это серьезно снизит угрозу для Европы. ПВО с них, кстати, все поснимали, чтобы поставить на Черноморский флот. Легкая добыча.