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ЗСУ знищили ворожу баржу та три "Панцирі-С1" в районі Херсону, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Обстановка в південній операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. В складі сил та положенні ворога змін не відбулося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції та прифронтові територіальні громади з різних видів озброєння. Протягом дня завдано 4 авіаційні та 1 ракетний удар.

Під вогнем важкої артилерії знов опинився Марганець. Зруйновано приватний гараж, поранено цивільну людину.

Також зазначається, що Кривий Ріг ворог атакував ракетою повітряного базування Х-59. Поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об’єкту. Через суттєве пошкодження летовища і устаткування, його подальше використання за призначенням неможливе. Постраждалих та жертв немає.

"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", нашою авіацією завдано 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці", - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С", 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць авто-бронетехніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту без зміну складу, району плавання й загроз: 4 ракетоносії, 1 з яких підводний, тримають напоготові 28 "Калібрів".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
не у всіх рожа ботоксна і не всі на алтаї...
декотрі і на баржі були
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27.09.2022 08:52
+16
Каждый день вкусняшки, то куча самолётов, то арты, теперь панцирей, ВСУ напоминает повара, который каждый день подает разные блюда
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27.09.2022 09:21
+10
ну як то так, ***********.
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27.09.2022 08:46
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ну як то так, ***********.
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27.09.2022 08:46 Відповісти
не у всіх рожа ботоксна і не всі на алтаї...
декотрі і на баржі були
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27.09.2022 08:52 Відповісти
Це вже не ППО, а ППВО - протипідводна оборона.
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27.09.2022 09:13 Відповісти
Каждый день вкусняшки, то куча самолётов, то арты, теперь панцирей, ВСУ напоминает повара, который каждый день подает разные блюда
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27.09.2022 09:21 Відповісти
Смажені коржі готуєм на баржі.
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27.09.2022 09:27 Відповісти
Баржа була з кавунами?
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27.09.2022 09:32 Відповісти
Якщо там по бортах щось потекло червоного кольору, то мабуть були кацапи кавуни...
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27.09.2022 12:00 Відповісти
*****, де вони стіки барж взяли. Кожен день топлять.
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27.09.2022 10:37 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!!
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам в Україні !!
🇺🇦❤️⚔️‼️🍒🌶🌻🌞⚔️🇪🇪🇮🇩🇦🇿🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇩🇪🇨🇦🇹🇷🇫🇮🇳🇴🇪🇺⚔️🫡👏✊👍✌️
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27.09.2022 10:44 Відповісти
Читаючи новини (не надто регулярно), примічаю, що це вже друга баржа, пущена нашими захисниками в Херсонському Дніпрі (ріці). Однак в загальному балансі, який подає Генштаб, цифра кораблів (15 штук) не змінюється вже місяців зо три. Що це за "арихметика", не второпаю.
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27.09.2022 10:52 Відповісти
Це вкрадена кацапами в українського підприємства баржа.
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27.09.2022 12:01 Відповісти
"Панцирь С(сыт) один"
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27.09.2022 12:36 Відповісти
 
 