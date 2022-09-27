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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57 750 осіб, 261 літак, 224 гелікоптери, 2 306 танків, 1 378 артсистем та 4 881 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 57 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 57750 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 2306 (+16) од,

бойових броньованих машин - 4881 (+24) од,

артилерійських систем - 1378 (+9) од,

РСЗВ - 331 (+1) од,

засоби ППО - 175 (+3) од,

літаків - 261 (+1) од,

гелікоптерів - 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7),

крилаті ракети - 241 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19) од,

спеціальна техніка - 131 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57 750 осіб, 261 літак, 224 гелікоптери, 2 306 танків, 1 378 артсистем та 4 881 броньована машина 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
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27.09.2022 09:36
+15
Смішки смішками, але й у нас таке вже трапляється - наш кулеметник з Браунінга М2 за день накосив біля сотні, спалив 2 ствола, зараз проходить психологічну реабілітацію
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27.09.2022 09:40
+11
Утилізація скотобази на благо планети набирає обертів. Шана нашим хлопцям!
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27.09.2022 09:19
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Є "запаска" на жигулі, віддам не дорого...
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27.09.2022 09:18 Відповісти
Утилізація скотобази на благо планети набирає обертів. Шана нашим хлопцям!
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27.09.2022 09:19 Відповісти
Судя по цифрам РоSSия ещё ничего не начинала. Следующая перегруппировка будет до Мариуполя или сразу до Керченского моста?
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27.09.2022 09:20 Відповісти
До Владівостока
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27.09.2022 09:24 Відповісти
Зачьотно!
Але що мається на увазі під "Краматорським напрямком"?
Лиман? Білогорівка? Чи ще щось?
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27.09.2022 09:22 Відповісти
красівоє...але хочеться ще й кораблика
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27.09.2022 09:23 Відповісти
У сарівнаваніях кацапосамальотов і кацаповіртальотов, аутсайдер віртальот, ніпапядок надо паднажать.
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27.09.2022 13:27 Відповісти
Цивилизация в долгу перед ЗСУ, Украиной за утилизацию мусора и вирусов
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27.09.2022 09:34 Відповісти
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27.09.2022 09:36 Відповісти
Смішки смішками, але й у нас таке вже трапляється - наш кулеметник з Браунінга М2 за день накосив біля сотні, спалив 2 ствола, зараз проходить психологічну реабілітацію
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27.09.2022 09:40 Відповісти
Стволи проходять реабілітацію??? (це тіпа жарт - 🙂🙂🙂)
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27.09.2022 10:07 Відповісти
Net, proxodit rebilitaciju geroi iz za rastroistva chto zhog 2stvala pulimjota, kotorimi mog bi eshtjo sotnju naccistov roSSijskix unihtozit... (dopolnaju shutku )
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27.09.2022 12:30 Відповісти
ну хто пояснить, при таких скупих повідомленнях з фронту (піздорез тільки біля Лиману і Бахмуту) - звідки береться стільки фаршу касапів?
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27.09.2022 10:49 Відповісти
Луганськ! Ешелон мобілізованих прямо на вокзалі! Не встигли й українського сала скуштувать, як потрапили на "барбекю" з "Хаймерсами"
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27.09.2022 11:20 Відповісти
Эшелон гусар летучих вонючих!
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27.09.2022 12:41 Відповісти
та як їх там порахували?
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Не знаю! "Наші люди" є не тільки в Генштабі РФ У моргах та лікарнях Луганська - теж!
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27.09.2022 14:27 Відповісти
я думаю, це наші б'ють з М777, марсів і з хаймарсів по їхнім штабам, опорним пунктам і скупченням.
а також і наша авіація б'є на Півдні.
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27.09.2022 11:21 Відповісти
ВСУ задвухсотили первых чмобиков.
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27.09.2022 16:08 Відповісти
Півезуть чмобіків і по тисячі в сутки дохнуть будут
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27.09.2022 12:43 Відповісти
 
 