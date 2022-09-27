Окупанти ходили по домівках з автоматами. Таким чином намагалися підвищити явку на псевдореферендумі у Луганській області, - Гайдай
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Загарбники не змогли провести псевдореферендум без порушень. Так, міжнародний "незалежний" спостерігач із Нідерландів в коментарі зізналася, що до початку російського вторгнення мешкала в Росії.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна із найнижчих явок, - зазначив очільник ОВА, - зараз спостерігається у Новопсковській громаді. росіяни незадоволені, що там вимушено віддали свої голоси на 5-10% луганчан менше, ніж в інших населених пунктах. Тому вирішили підсилити виїзні бригади ще одним військовим. У четвертий день псевдореферендуму до хат заходили вже по дві людини з автоматами", - повідомив Гайдай.
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Olga Belanova
показати весь коментар27.09.2022 10:31 Відповісти Мені подобається 1
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