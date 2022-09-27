Кремль перекладає провину за неспроможність дотримуватись критеріїв мобілізації на місцеву владу, - ISW

В Росії знайшли винних у провалах мобілізації. Мовляв, в усьому винна бюрократія на місцях.

Про це свідчать дані щоденного аналітичного звіту Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Поширені порушення закону про мобілізацію Кремль применшує як індивідуальні помилки місцевої влади, заявляючи, що виправляє ці помилки, коли на них звертають увагу громадяни. Однак порушення явно надто поширені, щоб бути лише результатом індивідуальних помилок, і російські громадяни можуть бачити їх надто чітко", - йдеться в повідомленні.

Аналітики також зазначили, що "на відміну від російських провалів в Україні, які кремль зміг мінімізувати або приховати, бо росіяни просто не бачать їх безпосередньо, то порушення указу про мобілізацію очевидні для багатьох росіян".

В російських ЗМІ масово публікуються скарги на помилки мобілізації. Здебільшого покладають провину на нібито невмотивованих і недбалих працівників пунктів призову до армії.

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За даними аналітиків, Кремль стикається з важким завданням, намагаючись заспокоїти російський народ, водночас мобілізуючи достатньо людей, щоб продовжувати війну. Нинішній наратив Кремля спрямований на те, щоб заспокоїти своє збентежене та панічне населення обіцянкою виправити та покарати бюрократичні інституції за масові "помилки" в мобілізаційній кампанії, але таке повідомлення навряд чи розв'яже проблеми Кремля. Деякі росіяни вже спрямовують свій гнів на військових: 26 вересня чоловік, який виступав проти мобілізації, стріляв у начальника Усть-Ілімського військкомату Іркутської області.

Заспокоїти російське населення Кремлю поки що не вдається, зазначається у звіті. Протести відбулися щонайменше в 35 населених пунктах 25 вересня і щонайменше в 10 населених пунктах 26 вересня.

Водночас навіть грамотно здійснений виклик російських резервів навряд чи забезпечить значну бойову міць в Україні найближчим часом, зазначили аналітики.

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