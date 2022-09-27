395 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 776 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 27 вересня 2022 року понад 1171 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 395 дітей загинули та понад 776 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

"26 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Первомайський Харківської області загинула 13-річна дівчинка. Стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами м. Рубіжне Луганської області загинуло троє дітей. 26 вересня у результаті артилерійського обстрілу військами РФ м. Красногорівка Донецької області поранено дівчинку 13 років", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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