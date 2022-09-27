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Казахстан (499) Росія (47115) мобілізація (1437)

Майже 100 тисяч росіян втекли до Казахстану після оголошення часткової мобілізації, - МВС республіки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

казахстан

Майже 100 тисяч росіян приїхали до Казахстану з 21 вересня, коли було оголошено часткову мобілізацію в РФ.

Точна цифра - 98 тисяч, її сьогодні оприлюднило МВС республіки, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Казахстану Токаєв закликав уряд країни подбати про росіян, які знову прибули.

"В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії. Більшість із них змушені їхати через безвихідну ситуацію, що склалася. Ми повинні виявити турботу про них і забезпечити їм безпеку. Це політичне і гуманітарне питання. Я доручив уряду вжити необхідних заходів", - заявив він, уточнивши, що хоче провести з Москвою переговори з цього питання.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Що ж, Казахстан можна привітати! Ім, схоже, мало було нащадків "подніматєтєй целіньі".
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27.09.2022 11:21
+5
Ще 400000 виїдє і план по мобілізації виконаний.
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27.09.2022 11:18
+5
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27.09.2022 11:33
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Ще 400000 виїдє і план по мобілізації виконаний.
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27.09.2022 11:18 Відповісти
Що ж, Казахстан можна привітати! Ім, схоже, мало було нащадків "подніматєтєй целіньі".
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27.09.2022 11:21 Відповісти
Цілину піднімали українці . Кацапські жопорукі алкаші не "участвовали" ...
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27.09.2022 11:31 Відповісти
са і вмф - аж гай шумів(((
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27.09.2022 11:40 Відповісти
А тепер їм ще й з Казахстану треба тікати бо там вже сказали що уклоністів будуть видавати кацапії, бідна Грузія, скоро там кацапів буде більше ніж грузинів

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27.09.2022 11:22 Відповісти
КАЦАПНЯ , А ШО З ЇБАЛОМ ?
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27.09.2022 11:30 Відповісти
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27.09.2022 11:33 Відповісти
Можем павтаріть.
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27.09.2022 11:36 Відповісти
как там ушльопок кеосаян, гроза казахов, поживает?
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27.09.2022 11:43 Відповісти
где еще 200 тысячь
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27.09.2022 13:37 Відповісти
 
 