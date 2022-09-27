2 248 12
Майже 100 тисяч росіян втекли до Казахстану після оголошення часткової мобілізації, - МВС республіки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Майже 100 тисяч росіян приїхали до Казахстану з 21 вересня, коли було оголошено часткову мобілізацію в РФ.
Точна цифра - 98 тисяч, її сьогодні оприлюднило МВС республіки, інформує Цензор.НЕТ.
Президент Казахстану Токаєв закликав уряд країни подбати про росіян, які знову прибули.
"В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії. Більшість із них змушені їхати через безвихідну ситуацію, що склалася. Ми повинні виявити турботу про них і забезпечити їм безпеку. Це політичне і гуманітарне питання. Я доручив уряду вжити необхідних заходів", - заявив він, уточнивши, що хоче провести з Москвою переговори з цього питання.
Топ коментарі
+7 Olga Boggart ee51475d
показати весь коментар27.09.2022 11:21
+5 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар27.09.2022 11:18
+5 Ksenia VB
показати весь коментар27.09.2022 11:33
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар27.09.2022 11:18 Відповісти Мені подобається 5
✘
Olga Boggart ee51475d
показати весь коментар27.09.2022 11:21 Відповісти Мені подобається 7
Татьяна Ежова
показати весь коментар27.09.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 2
Olexa Pluzh
показати весь коментар27.09.2022 11:40 Відповісти Мені подобається 0
Right Right 2d264255
показати весь коментар27.09.2022 11:22 Відповісти Мені подобається 3
Татьяна Ежова
показати весь коментар27.09.2022 11:30 Відповісти Мені подобається 3
Ksenia VB
показати весь коментар27.09.2022 11:33 Відповісти Мені подобається 5
Сірий
показати весь коментар27.09.2022 11:36 Відповісти Мені подобається 0
Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар27.09.2022 11:43 Відповісти Мені подобається 0
✘
частный сектор
показати весь коментар27.09.2022 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...