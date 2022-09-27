На "Північному потоці-1" слідом за "Північним потоком-2" теж впав тиск газу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Компанія Nord Stream AG заявила про падіння тиску на обох нитках російського газопроводу Північний потік-1.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву компанії.
"Сьогодні увечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються", - повідомили ввечері 26 вересня.
За кілька годин до того подібні проблеми виникли і на "Північному потоці-2". Там стався витік газу на морській ділянці біля Данії, що призвело до зниження тиску в трубі зі 105 до 7 бар.
Нагадаємо, "Північний потік-1" - єдиний газопровід, яким російський газ постачався в Європу - фактично не працює з початку вересня через "несправність".
"Північний потік-1" запустили в експлуатацію у 2011 році, а після запуску другої нитки в 2012-му його потужність сягнула 55 млрд куб. м на рік. Акціонерами Nord Stream AG є російський Газпром (51%), німецькі Wintershall Dea AG і PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нідерландська N.V. Nederlandse Gasunie та французька ENGIE (по 9%).
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На деле давно пора поднять эти трубы (с насосами и т.д.), распилить и отправить в новый газопровод из Кувейта (или Катара, ну где газ есть), из той же Турции по ЧМ подвести пару веток вполне можно.
https://t.me/ssternenko/9150?single
кадыровец заходит к лднровцу и говорит: "Поиграем в Буйок?"
лднровец: "А как это?"
кадыровец: "Буйок, твоя жопа, мой *****"
Теперь только через нас, ну и через Польшу плюс Бульбостан. Притом что будет газ поступать, что не будет - нам обоюдовыгодный вариант. Нет газа - нет денег на войну, а денег им надо много, так как при падении уровня жизни резко пойдет криминал и мусорков сотни тысяч нечем будет кормить и вооружать. И мы, имея много возможностей, сможем их перекупать за недорого, а пока это перебить невозможно, там платят слишком хорошо.
Треба взривати нах.
Эксперты считают, что внутрь газопровода могла попасть морская вода и полностью его заполнить. Если их предположения верны, то "Северный Поток 2", который так и не был запущен, теперь вообще выведен из строя.
Скорее всего, поврежден подводный участок газопровода. Для природы это не критично. Природный газ - это метан, который частично растворяется в воде и нетоксичный.
Компания Nord Stream 2 AG находится под санкциями, поэтому установить причину повреждения ей сложно: сотрудников почти нет, а счета заморожены, из-за чего она оказалась на грани банкротства.
Трубы соединяются высокоточной сваркой, поверх которой трубы затягиваются термоусадочными манжетами
Вес каждой трубы - 10-12 тонн в зависимости от толщины стенки. Металлические трубы с полимерным покрытием поступают на специальные заводы для нанесения утяжеляющей бетонной рубашки, которая доводит вес трубы до 24 тонн и служит для предотвращения всплытия.
Трубы для «Северного потока - 2» имеют в зависимости от назначения трубы. ." - из W
В этих трубах неподвижный, но был газ. Чтоб он не достался Европе расияне понаделали дырок и выпускают его в воду.