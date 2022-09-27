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На "Північному потоці-1" слідом за "Північним потоком-2" теж впав тиск газу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

потік,північний

Компанія Nord Stream AG заявила про падіння тиску на обох нитках російського газопроводу Північний потік-1.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на заяву компанії.

"Сьогодні увечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються", - повідомили ввечері 26 вересня.

За кілька годин до того подібні проблеми виникли і на "Північному потоці-2". Там стався витік газу на морській ділянці біля Данії, що призвело до зниження тиску в трубі зі 105 до 7 бар.

Нагадаємо, "Північний потік-1" - єдиний газопровід, яким російський газ постачався в Європу - фактично не працює з початку вересня через "несправність".

Також читайте: Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції, - Пєсков

"Північний потік-1" запустили в експлуатацію у 2011 році, а після запуску другої нитки в 2012-му його потужність сягнула 55 млрд куб. м на рік. Акціонерами Nord Stream AG є російський Газпром (51%), німецькі Wintershall Dea AG і PEG Infrastruktur AG (по 15,5%), нідерландська N.V. Nederlandse Gasunie та французька ENGIE (по 9%).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Нужно вообще те трубы демонтировать нахер, они больше не понадабятся никогда
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27.09.2022 11:26
+8
Причини відомі, РФ взялася за Європу, шантажує Європу. Йде кривава війна між цивілізованим світом та дикунами. У цій війні бої точаться на території України. Україна взяла на себе удар, щодня РФ обстрілює мирні міста, гинуть захисники та громадянське населення України, зокрема жінки, діти. Мільйони біженців. Дякую Заходу за підтримку. Але Заходу не вдасться відсидіти за спиною України. Настав час Заходу направити війська НАТО в Україну для захисту цивілізації, того ж Заходу, міжнародного права, свободи та демократії. Скільки може тільки одна Україна захищати всіх, допоможіть їй, собі, Направте війська НАТО до України.
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27.09.2022 11:33
+8
Ніколи не кажи "ніколи". Якщо рашка буде постачати газ - в цьому нема нічого поганого. Головне, шоб вона за це не отримувала гроші
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27.09.2022 11:42
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Нужно вообще те трубы демонтировать нахер, они больше не понадабятся никогда
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27.09.2022 11:26 Відповісти
Скоро і сколєновстан треба буде демонтувати нахєр
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27.09.2022 11:28 Відповісти
Ніколи не кажи "ніколи". Якщо рашка буде постачати газ - в цьому нема нічого поганого. Головне, шоб вона за це не отримувала гроші
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27.09.2022 11:42 Відповісти
Газ в обмін на курячі ніжки))
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27.09.2022 11:50 Відповісти
Хватит, уже один раз их вскормили куриными ножками буша, теперь только: сиськи, письки и ****** большой рогатой худобы.
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27.09.2022 14:52 Відповісти
Підводний дрон, шматок вибухівки, дистанційна активація - бум. Німців попереджували: не будуйте...
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27.09.2022 11:27 Відповісти
Скоріше попіл, усушка, утруска - бум, в когось вілла в Італії.
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27.09.2022 11:43 Відповісти
Заряди могли бути закладені при будівництві
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28.09.2022 09:20 Відповісти
***** уже не имеет чем газовать после его сранья в чемодан.
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27.09.2022 11:27 Відповісти
А що за тиск в ПП-2, якась технічна необхідність, по ньому ж газ не йде?
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27.09.2022 11:33 Відповісти
Труба идёт по дну. Возможно, чтоб компенсировать давление воды и чтоб не было скачков давления при начале прокачки газа. Но я не специалист, наугад написал.
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27.09.2022 11:39 Відповісти
Давление выровнять на стенки, чтобы на глубине вода не вдавила трубу и не поехали сварные швы. Ну и вопрос с коррозией и другими вещами типа потенциала на трубе.

На деле давно пора поднять эти трубы (с насосами и т.д.), распилить и отправить в новый газопровод из Кувейта (или Катара, ну где газ есть), из той же Турции по ЧМ подвести пару веток вполне можно.
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27.09.2022 11:42 Відповісти
Причини відомі, РФ взялася за Європу, шантажує Європу. Йде кривава війна між цивілізованим світом та дикунами. У цій війні бої точаться на території України. Україна взяла на себе удар, щодня РФ обстрілює мирні міста, гинуть захисники та громадянське населення України, зокрема жінки, діти. Мільйони біженців. Дякую Заходу за підтримку. Але Заходу не вдасться відсидіти за спиною України. Настав час Заходу направити війська НАТО в Україну для захисту цивілізації, того ж Заходу, міжнародного права, свободи та демократії. Скільки може тільки одна Україна захищати всіх, допоможіть їй, собі, Направте війська НАТО до України.
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27.09.2022 11:33 Відповісти
Не можна цього робити.
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27.09.2022 13:41 Відповісти
Шантаж - це коли погрожують щось зробити. А це наступна фаза - вже зробили
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28.09.2022 09:22 Відповісти
Родичі мобілізованих до лав «армії ДНР» поскаржились Пушиліну, що їхніх вояк зґвалтували кадирівці
https://t.me/ssternenko/9150?single
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27.09.2022 11:34 Відповісти
Та хрін хто кого. Бажали гратися в ту гру,хай граються. Таке їхнє щастя
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27.09.2022 11:36 Відповісти
Есть такая игра в "Буйок".
кадыровец заходит к лднровцу и говорит: "Поиграем в Буйок?"
лднровец: "А как это?"
кадыровец: "Буйок, твоя жопа, мой *****"
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27.09.2022 14:56 Відповісти
В кацапів летять власні газокомпресорні. Картина розвалу отраслі
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27.09.2022 11:34 Відповісти
Как неожиданно накануне зимы
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27.09.2022 11:35 Відповісти
Вони,ще першу могилізації незавершили. Сподівання,що тиск впав й в кацапердонії
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27.09.2022 11:37 Відповісти
Наконец! Сразу после войны было очевидно, что нужно сбросить глубинные бомбы (самодельные пойдут отлично на веревке опустил с камерой и мощным магнитом, дальше бум-бум) и лишить кацапов финансирования. Не прошло и 8 месяцев. Пора Европе понять, что настало время наплевать на все договора и старые законы и одним взмахом пера их перечеркивать, а именно спокойно и открыто грабить все, что есть у кацапов, просто внаглую отнимать у них все ценное и ни за что не платить.

Теперь только через нас, ну и через Польшу плюс Бульбостан. Притом что будет газ поступать, что не будет - нам обоюдовыгодный вариант. Нет газа - нет денег на войну, а денег им надо много, так как при падении уровня жизни резко пойдет криминал и мусорков сотни тысяч нечем будет кормить и вооружать. И мы, имея много возможностей, сможем их перекупать за недорого, а пока это перебить невозможно, там платят слишком хорошо.
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27.09.2022 11:38 Відповісти
Давайте краще поговоримо,про вбивства кацапами українців,зруйновані міста та інше.Чи ви вже спати лягаєте.В США зараз вже майже ранок.
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27.09.2022 12:38 Відповісти
не переживай свиноцабака за Польшу...!
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27.09.2022 13:21 Відповісти
Да там по АЭС, мазуту и углю вариантов огромное количество. Эти вшивые бюрократы (купленные на 75%, притом куплены за копейки и когда ты покупаешь европейца, то тот послушно все делает, а у нас 95% взяток просто кинули в будущем, получив бабки и ничего не сделав) просто не могут отменить какой-то убогий закон, принятый 5 или 10 лет назад по климату, и поэтому не спасают себя. Дайте этим дебилам понять, что ядерная война намного сильнее повлияет на их климат и здоровье населения, чем дебильные законы. И срочно утраивайте выбросы со2 и площадь захоронений, чтобы максимально включить промышленность на все рельсы и уничтожить врага. С климатом решать вопросы будем после победы. Но в Европе правят гиганты-предприятия, у них лоббисты есть, они все эти закончики для себя принимали, чтобы максимизировать прибыль, скажем те же газовые электростанции высокодоходный бизнес.
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27.09.2022 11:45 Відповісти
Ненабридло принижуватись?)))
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27.09.2022 12:24 Відповісти
Краще українською,кацапську погано розумію,після Бучи.
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27.09.2022 12:28 Відповісти
Так як в вас з українською?
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27.09.2022 12:35 Відповісти
Ви хто,кацап?????????????
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27.09.2022 12:55 Відповісти
Не перебільшуй
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27.09.2022 12:11 Відповісти
Витік газу по серед моря? Це та екологічна катастрофа якої боялись.

Треба взривати нах.
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27.09.2022 11:45 Відповісти
І чуть не забув санкції та штраф за створену екологічну катастрофу.
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27.09.2022 11:46 Відповісти
Только со льдом если, а так факел сделал и свободен. Или подождал, пока газ смешается с воздухом, и сделал бавовну.
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27.09.2022 11:47 Відповісти
"Где-то должна быть дыра. Только никто не знает, где именно", - сказал представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление в трубе снизилось с 105 до 7 бар.

Эксперты считают, что внутрь газопровода могла попасть морская вода и полностью его заполнить. Если их предположения верны, то "Северный Поток 2", который так и не был запущен, теперь вообще выведен из строя.

Скорее всего, поврежден подводный участок газопровода. Для природы это не критично. Природный газ - это метан, который частично растворяется в воде и нетоксичный.

Компания Nord Stream 2 AG находится под санкциями, поэтому установить причину повреждения ей сложно: сотрудников почти нет, а счета заморожены, из-за чего она оказалась на грани банкротства.
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27.09.2022 11:45 Відповісти
Меркель необхідно запитати, де обіщаний дешевий газ від Путіна. Це вона посадила Європу на газову Путіна голку. Хай тепер відповість
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27.09.2022 11:47 Відповісти
Там кожне слово виключно через адвоката) бабушка не дура....
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27.09.2022 11:54 Відповісти
мокша - надёжный подставнык .. да, пани МерТель?
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27.09.2022 11:54 Відповісти
"Подводная часть газопровода труб внутренний диаметр 1153 мм, толщина стенки составляет 41, 30,9 или 34,6 мм длиной 12 метров каждая - прямошовные трубы большого диаметра/ Трубы рассчитаны на рабочее давление до 220 атм.

Трубы соединяются высокоточной сваркой, поверх которой трубы затягиваются термоусадочными манжетами

Вес каждой трубы - 10-12 тонн в зависимости от толщины стенки. Металлические трубы с полимерным покрытием поступают на специальные заводы для нанесения утяжеляющей бетонной рубашки, которая доводит вес трубы до 24 тонн и служит для предотвращения всплытия.

Трубы для «Северного потока - 2» имеют в зависимости от назначения трубы. ." - из W
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27.09.2022 11:57 Відповісти
А хіба СП-2 таки запустили? Він же мав валятися на дні моря залізякою?! Чи я щось пропустила?
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27.09.2022 12:00 Відповісти
Там треба технічний газ проганяти для тиску на дні моря.
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27.09.2022 12:16 Відповісти
Газопровод заполнили природным газом, который называют "технологическим", и оставили при давлении 105 бар. И вот в результате разгерметизации давление снизилось до 7 бар. - потеря давления почти на 100 бар. По известному закону Бойля - Маріотта Р*V = constans в каждом новом состоянии при постоянной температуре, замкнутий в трубопроводе объем газа при падении давления на 100 бар. занял объем в 100 раз больший при атмосферном давлении.
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27.09.2022 12:11 Відповісти
Чиясь субмарина поюзала... одразу в трьох місцях.
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27.09.2022 12:39 Відповісти
Газ сжигают в скважинах миллионами кубиков,єто фишка така у крыс путлера врагу не сдаецца наш сраный ГрязьПром...,страны НАТО враги рабZeи что и Мировая буржуазия ..😝🤣когда помиряцца?когда Йенс Столтенберг вернёт границы НАТО к 1997 году...такой Ультиматум плешивого перед войной не забыли?
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27.09.2022 12:41 Відповісти
Чё непонятного-то?
В этих трубах неподвижный, но был газ. Чтоб он не достался Европе расияне понаделали дырок и выпускают его в воду.
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27.09.2022 12:57 Відповісти
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27.09.2022 12:59 Відповісти
 
 