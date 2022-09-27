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армія РФ (13421) війна (56107) зґвалтування (356) Київська область (3131) ДБР (2551) підозра (343)

Повідомлено про підозру російському військовому, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади з російської Бурятії. Він обвинувачується у сексуальному насильстві та інших порушеннях законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що у березні 2022 року під час окупації Київської області військовослужбовець вчинив сексуальне насильство над п’ятдесятирічною місцевою мешканкою.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

"За оперативною інформацією, місце перебування ґвалтівника останнього разу фіксували у Харківській області, коли він тікав від ЗСУ", - додають в ДБР.

Повідомлено про підозру російському військовому, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
**@ло навіщо замазали?
Якщо хтось візьме в полон - каструвати!
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27.09.2022 11:50
+14
так а де хфото підараса?!
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27.09.2022 11:38
+7
Кацапня немита смердюча!
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27.09.2022 11:42
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так а де хфото підараса?!
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27.09.2022 11:38 Відповісти
Кацапня немита смердюча!
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27.09.2022 11:42 Відповісти
**@ло навіщо замазали?
Якщо хтось візьме в полон - каструвати!
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27.09.2022 11:50 Відповісти
Вы, что бурята не видели? Это же, как куча дерьма. Они все одинаковые эти отбросы человечества. Так что видел одного бурята - видел всех бурятов.
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27.09.2022 12:02 Відповісти
а чого писок заблюрений та прізвище? усі повинні бачити та знати цього підара
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27.09.2022 12:00 Відповісти
Сержант Магомедмірза Сулєйманов. 30 років. Народився і виріс в Махачкалі.

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27.09.2022 12:31 Відповісти
Дуже любить свою маму.

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27.09.2022 12:32 Відповісти
****** чурка і мать його *****
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27.09.2022 12:50 Відповісти
Морда ліца злочинця крупним планом.
У вконтактіку - https://vk.com/idmaga_suleimanov666

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27.09.2022 12:36 Відповісти
Теперь этот бурят, что само по себе уже является отбросами человечества, получит срок, место под шконкой в петушином углу и подарки на 8 марта.
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27.09.2022 12:00 Відповісти
А этому ублюдку холодно или жарко от вашего подозрения? Теперь проведите суд и выносите приговор (заочно конечно) - вроде и по закону,а вот реального наказания чтоб мразь прочувствовала каждой клеточкой своего скрепного тельца нет!
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27.09.2022 12:05 Відповісти
То його впіймали чи тільки наступну підозру намалювали? Таких підозр ціла кипа вироків ноль цілих хрін десятих А от по патріотам та волонтерам ну дуже результативні навіть капелани військові у сізо а от ті що крадуть вагонами і фурами гуманітарну допомогу навіть підозру не отримали і марафон єдиний чогось промовчав Якось так
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27.09.2022 13:21 Відповісти
Не впіймали. У свій вконтактік він заходив сьогодні зранку.
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27.09.2022 13:27 Відповісти
 
 