На кордоні з Польщею пункт пропуску "Шегині" закрили для авто: У базах даних Митної служби несправність

Пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні закрили для транспорту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Шегині" здійснюється лише пропуск пішоходів!



Пропуск транспортних засобів призупинено у обох напрямках через несправність бази даних Митної служби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба