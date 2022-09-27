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На кордоні з Польщею пункт пропуску "Шегині" закрили для авто: У базах даних Митної служби несправність

Новини Цензор.НЕТ Події

шегини

Пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні закрили для транспорту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Шегині" здійснюється лише пропуск пішоходів!

Пропуск транспортних засобів призупинено у обох напрямках через несправність бази даних Митної служби", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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27.09.2022 12:21 Відповісти
 
 