Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що безпека країни є пріоритетом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"У безпосередній близькості від нас іде масштабна війна. Пам'ятаючи про це, ми маємо насамперед думати про безпеку країни", - наголосив Токаєв.
Він заявив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною.
Токаєв нагадав, що в нинішній непростій ситуації Казахстан займає нейтральну позицію під час голосування у міжнародних організаціях, насамперед в ООН.
"Це відповідає нашим національним інтересам", - додав він.
Топ коментарі
+10 Наталия П
показати весь коментар27.09.2022 12:07
+9 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+9 Aleksander Jakuszew d82b35b1
показати весь коментар27.09.2022 12:16
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Успехов тебе в роботе и счастья в личной жизни...
Это лучшее, что есть, потому что Китай - это Китай. Для китайца казах, пьющий молоко лошади (да и коровы тоже), - это чудовищное существо, вызывающее отвращение. Для нас же молоко и кумыс - обычные напитки, которые пьем и мы. С Китаем союза быть не может.
Также хорошее решение - это база для американских десантников или же для ядерных глубинных ракет с нанесением удара по тому самому бункеру путина прямо у ваших границ. Это хороший способом его уничтожить, когда он там будет сидеть под землей.
Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов. За його словами, для цього тих, хто ухиляється від призову, мають оголосити в Росії в розшук. З початку мобілізації в Казахстан виїхали майже 100 тисяч громадян РФ (Онлайн-стрічка українською "Війна Росії проти України" в 11:37)
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Казахстан не будет выдавать России тех, кто уклоняется от мобилизации
Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. По его словам, выдача разыскиваемых между странами регламентирована взаимными договорами. И розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину. Ранее сегодня мы рассказывали, что с начала мобилизации в Казахстан уехали почти 100 тыс. граждан РФ. (Онлайн-стрічка касапською "Война в Украине" в 11:19)
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Мораль: і ВВС здатне помилятися
На заседании Маджлиса Казахстана предупреждение Затулина о том, что Казахстан «встал на скользкую дорогу сближения с Западом», оценили, как угрозу интересам казахского народа. "
Понятно, что все это вызывает у российских пропагандистов приступы злобы, перетекающей в истерию. Этим летом Путин дал понять, что демонтаж СССР проходил на невыгодных для России условиях, заявив, в частности, что у бывших советских республик остались «подарки» русского народа в виде исконно российских исторических территорий. Интересно, какие подарки остались у казахов, если Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов? Как свидетельствуют исторические факты, степные народы кочевали там тогда, когда российского государства еще в помине не было. К примеру, Оренбург - это первая столица Казахстана. Исконно казахские земли протираются от Астрахани до Тюмени. Так кто кому подарил исконные земли?.."