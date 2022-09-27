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Поруч із нами йде масштабна війна, територіальна цілісність країн має бути непорушною, - Токаєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що безпека країни є пріоритетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"У безпосередній близькості від нас іде масштабна війна. Пам'ятаючи про це, ми маємо насамперед думати про безпеку країни", - наголосив Токаєв.

Він заявив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною.

Токаєв нагадав, що в нинішній непростій ситуації Казахстан займає нейтральну позицію під час голосування у міжнародних організаціях, насамперед в ООН.

"Це відповідає нашим національним інтересам", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 100 тисяч росіян втекли до Казахстану після оголошення часткової мобілізації, - МВС республіки

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Это называется и нашим и вашим. Токаев, тебе так нельзя, у тебя в стране полно кацапов, которых ***** скоро захочет вернуть в свои объятия
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27.09.2022 12:07
+9
Токаев, хочешь остаться без Семипалатинска и Усть-Каменогорска - продолжай сохранять нейтралитет!!!
Успехов тебе в роботе и счастья в личной жизни...
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27.09.2022 11:55
+9
Есть пример. Это Украина, которая с 1991 по 2022 вела политику "многовекторности", типа и нашим и вашим. И даже после 2014 года продолжала торговать с паРашей и не ввела нормальные санкции и визовый режим. Видать имели выгоду с этого.
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27.09.2022 12:16
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Токаев, хочешь остаться без Семипалатинска и Усть-Каменогорска - продолжай сохранять нейтралитет!!!
Успехов тебе в роботе и счастья в личной жизни...
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27.09.2022 11:55 Відповісти
Это называется и нашим и вашим. Токаев, тебе так нельзя, у тебя в стране полно кацапов, которых ***** скоро захочет вернуть в свои объятия
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27.09.2022 12:07 Відповісти
У Токаева есть крыша, которая называется Китай!
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27.09.2022 12:13 Відповісти
Есть пример. Это Украина, которая с 1991 по 2022 вела политику "многовекторности", типа и нашим и вашим. И даже после 2014 года продолжала торговать с паРашей и не ввела нормальные санкции и визовый режим. Видать имели выгоду с этого.
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27.09.2022 12:16 Відповісти
метветчуки бойки рабіновичі
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27.09.2022 12:19 Відповісти
в коробахє війна?
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27.09.2022 11:58 Відповісти
Вашим национальным интересам отвечает срочный разрыв договоров в недружественным демократии страны по продаже урана и открытие обогащающих заводов для производства оружейного урана. Нам уран, а от Украины будут ракетные носители и вообще гарантии безопасности, а именно объявление войны любой страхе, которая нападет на Казахстан.

Это лучшее, что есть, потому что Китай - это Китай. Для китайца казах, пьющий молоко лошади (да и коровы тоже), - это чудовищное существо, вызывающее отвращение. Для нас же молоко и кумыс - обычные напитки, которые пьем и мы. С Китаем союза быть не может.

Также хорошее решение - это база для американских десантников или же для ядерных глубинных ракет с нанесением удара по тому самому бункеру путина прямо у ваших границ. Это хороший способом его уничтожить, когда он там будет сидеть под землей.
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27.09.2022 12:02 Відповісти
Такаев понимает, что Казахстан под не меньшей угрозой, чем Украина.
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27.09.2022 12:03 Відповісти
На років 20 ,думаю ,Казахстан в безпеці
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27.09.2022 12:05 Відповісти
Казахстан видаватиме Росії тих, хто ухиляється від мобілізації
Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов. За його словами, для цього тих, хто ухиляється від призову, мають оголосити в Росії в розшук. З початку мобілізації в Казахстан виїхали майже 100 тисяч громадян РФ (Онлайн-стрічка українською "Війна Росії проти України" в 11:37)
******

Казахстан не будет выдавать России тех, кто уклоняется от мобилизации
Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. По его словам, выдача разыскиваемых между странами регламентирована взаимными договорами. И розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину. Ранее сегодня мы рассказывали, что с начала мобилизации в Казахстан уехали почти 100 тыс. граждан РФ. (Онлайн-стрічка касапською "Война в Украине" в 11:19)
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Мораль: і ВВС здатне помилятися
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27.09.2022 12:11 Відповісти
І саме тому ви впустили 90 тис потенційних вояк *****?
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27.09.2022 12:12 Відповісти
як там ісконно рускій байконур? кацапи на нього давно облизуються. а ти і далі зберігай нейтралітет.
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27.09.2022 12:13 Відповісти
крах путлера залежить від швидкості протидій як ЄС ,США, ООН ,так і від розумних очільників країн ОДКБ.
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27.09.2022 12:17 Відповісти
А казахстанське керівництво хороші паскудники, саме через казахстан і грузію йдуть товари військового призначення для рф обходячи санкції ,тому хотілось що б Захід звернув увагу як рф обходить санкції.
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27.09.2022 12:21 Відповісти
"Вслед за антиказахстанскими нападками, в которых в разные годы «отмечались» Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Евгений Примаков, Вячеслав Никонов, не говоря уже о скабрезных видеороликах Тиграна Кеосаяна, с угрожающе-уничижительными выпадами против Казахстана выступил известный спонсор сепаратизма на постсоветском пространстве и, по совместительству, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

На заседании Маджлиса Казахстана предупреждение Затулина о том, что Казахстан «встал на скользкую дорогу сближения с Западом», оценили, как угрозу интересам казахского народа. "
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27.09.2022 12:28 Відповісти
Он несет чушь. Сам заявляет что рядом идет война и нужна безопасность собственной страны. И тут же бредит что страна имеет нейтральное отношение к войне. Опасная и капитулянтская политика...
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27.09.2022 12:32 Відповісти
"Токаев пытается избежать повторения в Казахстане украинской ситуации.
Понятно, что все это вызывает у российских пропагандистов приступы злобы, перетекающей в истерию. Этим летом Путин дал понять, что демонтаж СССР проходил на невыгодных для России условиях, заявив, в частности, что у бывших советских республик остались «подарки» русского народа в виде исконно российских исторических территорий. Интересно, какие подарки остались у казахов, если Западная Сибирь, астраханские земли и Алтай всегда являлись ареалом расселения казахов? Как свидетельствуют исторические факты, степные народы кочевали там тогда, когда российского государства еще в помине не было. К примеру, Оренбург - это первая столица Казахстана. Исконно казахские земли протираются от Астрахани до Тюмени. Так кто кому подарил исконные земли?.."
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27.09.2022 12:33 Відповісти
 
 