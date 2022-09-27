30 вересня Путін може оголосити приєднання до Росії захоплених територій, - МО Великої Британії

На п’ятницю, 30 вересня, заплановано звернення Путіна до обох палат російського парламенту.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення президента Путіна до обох палат російського парламенту. Існує реальна ймовірність того, що Путін використає своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до РФ. Референдуми, які зараз тривають на цих територіях, планується завершити 27 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про анексію цих регіонів буде сприйматися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту в самій Росії.

"Такі прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні невдачі Росії на полі бою та значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня", - заявили в Міноборони.

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