30 вересня Путін може оголосити приєднання до Росії захоплених територій, - МО Великої Британії
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На п’ятницю, 30 вересня, заплановано звернення Путіна до обох палат російського парламенту.
Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення президента Путіна до обох палат російського парламенту. Існує реальна ймовірність того, що Путін використає своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до РФ. Референдуми, які зараз тривають на цих територіях, планується завершити 27 вересня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російські лідери сподіваються, що будь-яке оголошення про анексію цих регіонів буде сприйматися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту в самій Росії.
"Такі прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні невдачі Росії на полі бою та значним занепокоєнням з приводу часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня", - заявили в Міноборони.
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Зеленский: после "референдумов" переговоры с Россией будут невозможны
Тож Україна повинна робити своє а не т що нав'язує путін і анексія це нічого не значить.
Головне для України зброя і її кількість ось почне за ленд-лізом отримувати зброю і як путін завадить наступу? Ніяк . Про ядерний удар вже всі знають які наслідки будуть і путін це теж знає
Тож війна припиниться коли виженуть окупантів а не анексією територій.
Украина твёрдо стоит на своём - орки вон из Украины - и он уже начинает менять условия переговоров.
думаю, что рашу надо жестко предупредить о последствиях и бахнуть по Крымскому мосту и всем приграничным аэродромам
вернее- сначала бахнуть , а потом предупредить ШО МЫ ЕЩЁ И НЕ НАЧИНАЛИ
Кордон треба розмічувати по географічних особливостях та перепонах типу рік і іншого.
tZEinform: "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України МедведчукуВ.В. у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. фублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння. 1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції. 2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".
Нехай оголошує , тільки украінцям ні одна сволоч не зможе заборонити
відвойовувати своі територіі і навіть гатити по московіі 😠