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Збито ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", у Херсонському районі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

У Херсонському районі сьогодні близько 11 години збито ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент Оперативного командування "Південь".

"27 вересня, близько 11:00 години, в Херсонському районі, при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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27.09.2022 12:39 Відповісти
Хороша новина. Трохи не по темі. А все таки зимовий одяг захисникам видали і не учора. Племінник після наряду передзвонив і я запитала. Навіть здивувався . Так що захисникам буде тепло і затишно в зимовій формі
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27.09.2022 12:39 Відповісти
 
 