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Збито ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", у Херсонському районі, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсонському районі сьогодні близько 11 години збито ворожий безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент Оперативного командування "Південь".
"27 вересня, близько 11:00 години, в Херсонському районі, при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
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Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар27.09.2022 12:39 Відповісти Мені подобається 1
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар27.09.2022 12:39 Відповісти Мені подобається 1
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