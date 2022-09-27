Росія зберігає готовність до переговорів з Україною, але ситуація та умови змінюються, - Пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія зберігає готовність вести переговори з Україною, але змінюються ситуація та умови, водночас принцип цілей "військової операції" зберігається", - зазначив Пєсков.

Читайте: Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель