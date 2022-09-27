УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9542 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
33 388 89
війна (56107) Пєсков (1442) Росія (47115) переговори з Росією (547)

Росія зберігає готовність до переговорів з Україною, але ситуація та умови змінюються, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія зберігає готовність вести переговори з Україною, але змінюються ситуація та умови, водночас принцип цілей "військової операції" зберігається", - зазначив Пєсков.

Читайте: Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+76
В жопу себе свои умови засунь.
показати весь коментар
27.09.2022 13:01
+66
показати весь коментар
27.09.2022 13:04
+42
Конечно ситуация меняется. Для хрюсии всё меньше маневра. Заметили, уже больше месяца из свинарника и от их подсвинков, вроде сёрбана, несется "Пе-ре-говоры". Радует, что украинский народ на оси вертел этих переговорщиков. Только разгром парашки.
показати весь коментар
27.09.2022 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В жопу себе свои умови засунь.
показати весь коментар
27.09.2022 13:01 Відповісти
Сержант Письков! Куй из рта выйми!
показати весь коментар
27.09.2022 13:09 Відповісти
Siaržant??? Da nu vas... Mladšij efreitor mabutj...
показати весь коментар
27.09.2022 23:45 Відповісти
Здохни, МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ 💩🇷🇺‼️
показати весь коментар
27.09.2022 13:25 Відповісти
Да и не только себе, а и главному своему фюреру.
показати весь коментар
27.09.2022 16:56 Відповісти
Пішов на х*й тобто., перше шо проситься при читанні
показати весь коментар
27.09.2022 21:43 Відповісти
Та там місця вже нема...
показати весь коментар
27.09.2022 22:20 Відповісти
З такими виєбонами їм точно переговорів не добитися!
показати весь коментар
27.09.2022 13:03 Відповісти
Он не соврал??? В марте статус Крыма вроде как откладывался на долго, а сейчас уже нет.
показати весь коментар
27.09.2022 13:03 Відповісти
так розумію, напередодні виступу головного мікроцефала вся нечість ще меншого калібру має випорожнитись...
показати весь коментар
27.09.2022 13:03 Відповісти
Давно мобилизованные на штыках никого не поднимали.
показати весь коментар
27.09.2022 13:04 Відповісти
Не траттє куме сили, спускайтеся на дно, бо я вже, куме, бачу що з вас тече гімно.
показати весь коментар
27.09.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 13:04 Відповісти
Ну та к це ж добре для нас - меньше ідіотів підуть за ***** в Україну, меньше загине наших бійців та громадян, меньше грошей піде в казну параші, поменьшає в параші і фахвців різних професій, а також стане меньше прихильників "хароших" руських в тих країнах куди вони прийдуть
показати весь коментар
27.09.2022 14:28 Відповісти
У Німеччіни рроссіян много і усі вони бігають з російськими флагами . Руський мир у ніх в головах, хотя живуть в цівілізіціі . ЦЕ БОЛЕЗНЬ
показати весь коментар
27.09.2022 19:16 Відповісти
Нам це зрозуміло, а ось на заході ще не зовсім, вони там вважають що в параші багато "хороших" руських, ну і хай їх пригріють по декілька тисяч може побачать що то таке, а Германія то вічна спільниця фашистів тому дивуватися нічого, там цілий філіал ***** із його приспішниками
показати весь коментар
27.09.2022 22:44 Відповісти
Цікаво, що той піськов ще придумав..і Дімона оживили..знову воплями щось прикривають
показати весь коментар
27.09.2022 13:04 Відповісти
Вони придумали що всі злякаються референдумів та брязкання ядерною зброєю і побіжать на переговори.
показати весь коментар
27.09.2022 13:09 Відповісти
аха..нехай ще ті ракети запустять рукожопі..у нас он з АЕС бльш стрьомний варіант..
показати весь коментар
27.09.2022 13:35 Відповісти
Раніше Зеленський казав що хоче звільняти Крим дипломатичним шляхом (тобто ніколи), а не воєнним, головне тепер щоб не казав що збирається щось повертати дипломатичним шляхом і не заважав армії повертати окуповані території
показати весь коментар
27.09.2022 13:05 Відповісти
"Просим Вас вмешаться в ситуацию и защитить наших мужей и сыновей от домогательств военнослужащих Чеченской Республики" , -

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/259429_1664270753 жінки і матері мобіків з ДНР з такими словами написали звернення до свого "глави" Пушиліна ,що їх чоловіків і синів масово гвалтують кадирівці..))))
показати весь коментар
27.09.2022 13:05 Відповісти
Они там вообще охерели, свиноматки эти?! У хрюске мужика должен быть крепкий стержень внутри и кадырки обеспечивают ванек крепким стержнем. Из их сынулек мужиков делают, а они воют. Наверняка работают на литовскую разведку. Расстрелять всех 10-и долларовых шлюх!
показати весь коментар
27.09.2022 13:10 Відповісти
О дивный руzzкий мир!
А что у лугандонских ватосамок с *****? Руzzкий мир не нравицца?
показати весь коментар
27.09.2022 14:43 Відповісти
А-ха-ха-ха!
Они что, такие страшные, что зверьки предпочли шприцануть в туза их мужей?)

А вообще, если серьёзно, то это уже всё, край обрыва, когда женщины жалуются властям, что их мужчин, призванных С ОРУЖИЕМ в руках защищать очаг и страну, ****** В ТУЗА другие мужчины, причём, не фигурально, а буквально, да ещё и принародно.
Но к ним ни у кого из них претензий нет, только к Украине.

Это даже не скоты, это какие-то черви, опарыши.
показати весь коментар
28.09.2022 06:58 Відповісти
Мобіки-педики не щасливі? Дон-дон, штопаний га*дон?
показати весь коментар
27.09.2022 17:25 Відповісти
Конечно ситуация меняется. Для хрюсии всё меньше маневра. Заметили, уже больше месяца из свинарника и от их подсвинков, вроде сёрбана, несется "Пе-ре-говоры". Радует, что украинский народ на оси вертел этих переговорщиков. Только разгром парашки.
показати весь коментар
27.09.2022 13:05 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
27.09.2022 13:09 Відповісти
nu net, treba vyslušatj (preslovutogo parnia so Zmeinnogo imetj riadom na vsiakij slučaj...), - anuš oni xotiat Ukraine ne toljko Kubanj ta Belgorod vernutj predložitj vo izbežanie polnoj ixnej deratizaciji.
показати весь коментар
27.09.2022 23:49 Відповісти
припадочная с болота
https://charter97.org/ru/news/2022/9/27/517434/
показати весь коментар
27.09.2022 13:07 Відповісти
Грузии, Казахстану и Финляндии пора запрещать этим животным пересекать ихнюю границу, пусть едут к своим братьям Северокорейцам.
показати весь коментар
27.09.2022 19:43 Відповісти
Колись мав знайомого, який в усіх випадках закінчував вигуком: «Е$ать и резать!».

І ось це як раз той випадок.
показати весь коментар
27.09.2022 21:49 Відповісти
*****, они возбуждают во мне эмоции, о существовании которых до сегодняшнего дня я не подозревал.
показати весь коментар
28.09.2022 07:05 Відповісти
Высеры этого конченого сугубо для внутреннего пользования...
показати весь коментар
27.09.2022 13:07 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 13:08 Відповісти
Ух ты, песок посыпался! Семьдесят лет на носу, пора бы...
показати весь коментар
27.09.2022 13:11 Відповісти


Не забывайте для чего русским всегда нужны ПЕРЕГОВОРЫ или ПЕРЕМИРИЯ❗❗❗❗❗

Им нужно время для подготовки МОБИЛИЗИРОВАННЫХ.... Потом мобиками снова ударят по Украине...
Русские всегда идут протоптанными тропами... Если у них не получилось в первую чеченскую, и был подписан ХАСАВЮРТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ....затем была вторая чеченская.....
показати весь коментар
27.09.2022 13:12 Відповісти
Да, но есть ньюанс - у них сейчас утеряно более половины военного потенциала. И восстанавливать его нужно лет 15 при идеальных условиях.
показати весь коментар
28.09.2022 00:11 Відповісти
И у них ещё есть ЯО, не к ночи буде сказано.
Посмотрев на эти хари и рыла на призывных пунктах, я понял, что никакие самые мрачные прогнозы в отношении этой помеси лепрозория с дурдомом не успевают за их деградацией.
показати весь коментар
28.09.2022 07:10 Відповісти
Одним словом, здавйтесь. Бо зараз як хлине нова орда на конях Пржевальського .......
показати весь коментар
27.09.2022 13:12 Відповісти
Ви можете знищити нашу армію, економіку, всих смердів. Але вам не знищити наші понти!!! (Пісков)
показати весь коментар
27.09.2022 13:12 Відповісти
Понтами и отличается гэбист, возомнивший себя фюрером.. такие же и рядом стоят...
показати весь коментар
27.09.2022 13:15 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 13:12 Відповісти
Спака Срака ✙
@Jojinella
·
13 год
Вперше я отримала паспорт громадянина України книжечкою вже в глибоких нульових і відтоді мене жодного разу не відвідала думка "А навіщо в моєму паспорті громадянина УКРАЇНИ листочок з даними російською мовою?"

От нахіба вона там була? Та російська
показати весь коментар
27.09.2022 13:13 Відповісти
В жизни за все нужно платить и это не обязательно деньги.. есть долг моральный, духовный, патриотический, семейный и т.д. За ошибки тоже нужно платить, даже признав их.... И всегда помнить про эффект бумеранга... Хрущ тоже тапком в ООН бряцал, отстаивая интересы великодержавности, но пришло время и новый вождь сказал, что он и еже с ним предатели. С лошадью иностранных дел и песочным тараканом будет намного хуже, не говоря уже о фюрере и его генералах......
показати весь коментар
27.09.2022 13:14 Відповісти
ПНХ ДЛБ
показати весь коментар
27.09.2022 13:14 Відповісти
"росія ще трохи і втратить здатність вести переговори з Україною." - песков
показати весь коментар
27.09.2022 13:15 Відповісти
taki da, - ne večno že mednomu tazu visetj v vozduxe, naraiZZia gotovitsia samonakrytsia. Ottudovo ixnix "peregovorov" ne budet slyšno.
показати весь коментар
27.09.2022 23:53 Відповісти
Шо йому та навка підливає?!
показати весь коментар
27.09.2022 13:20 Відповісти
Раска-********
показати весь коментар
27.09.2022 13:23 Відповісти
птн пнх *************** письков.......................................
показати весь коментар
27.09.2022 13:24 Відповісти
Україні не повинні бути цікаві умови путіна бо прийняти такі умови тоді жити в окупації
А умови путіну буде диктувати зброя і все.
показати весь коментар
27.09.2022 13:24 Відповісти
йорШ унітазний, ви всією шайкрю будете в Гаазі, які нах переговори
показати весь коментар
27.09.2022 13:30 Відповісти
Якi там в гузнi переговори? Про здачу? якщо пiськов зазначае, що принцип цілей "військової кацап-операції" зберігається.
показати весь коментар
27.09.2022 13:30 Відповісти
Чекаємо морозів і качаємо м'язи. Збирати заморожених кацапів важка робота, але хоть не смердітимуть. І патронів економія. Отоді і поговоримо.
показати весь коментар
27.09.2022 13:30 Відповісти
Ну что ж, тут я с ним полностью согласен!
показати весь коментар
27.09.2022 13:30 Відповісти
"принцип цілей "військової операції" - це, взагалі, що таке. У цілей є принцип?
показати весь коментар
27.09.2022 13:35 Відповісти
чому дивуєтесь? - звичайне формулювання московською. Логіка відсутня? так у них, якщо проаналізувати їх промови, все побудоване догори дригом.
показати весь коментар
27.09.2022 14:32 Відповісти
Скільки разів паРашу треба послати, щоб до неї дійшло, куди йти?
показати весь коментар
27.09.2022 13:48 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 13:55 Відповісти
хотят переговоров, потому что понимают, что тотально проигрывают! ВСУ наступает и освобождает все земли Украины включая Крым и Донбасс!!! А Федерация просто развалится!!!
показати весь коментар
27.09.2022 14:00 Відповісти
Освобождение Украинских территорий - это второстепенная цель, а главная цель - это развалить Федерацию!!!
показати весь коментар
27.09.2022 14:02 Відповісти
Русіш швайн, здавайся!
Ось такі наші умови.
показати весь коментар
27.09.2022 14:05 Відповісти
ne budte xvošyzdo benderami, ta xotj po majoneznoj banočke metilovogo treba myšebratjam predložitj.
показати весь коментар
27.09.2022 23:55 Відповісти
А что его сьІн уже мобилизован,что ситуация резко изменилась?
показати весь коментар
27.09.2022 14:26 Відповісти
умови змінюються. не на вашу користь
показати весь коментар
27.09.2022 14:28 Відповісти
угрожают ядерной бомбой и приглашают к капитуляции, российские фашисты называют это "переговоры".
показати весь коментар
27.09.2022 14:39 Відповісти
Свои условия, Письков, обязательно засуньте в холодильник. От них и так дерьмом несет, а к тому времени как наши хлопцы рашистов выгонят со всей территории Украины они из условий протухнут до челобитной о мире и выплатам репараций.
показати весь коментар
27.09.2022 14:43 Відповісти
НАСПРАВДІ, про нікчемність «референдумів» з точки зору міжнародного права висловились вже всі, включаючи «сербів-братушек», за що отримали від Z-спільноти назву «іудушек».

Але цікаво те, що навіть з точки зору російського права, вони також незаконні. Адже, згідно законодавства РФ, під час бойових дій жодні волевиявлення не проводяться. Навіть у СРСР під час Другої світової вибори до Верховної Ради не відбувалися.

До того ж російське законодавство встановлює проведення референдумів не раніше ніж за 60 днів і не пізніше ніж за 100 днів після дати їх офіційного оголошення. При цьому комісії з їх проведення формуються не пізніше ніж за 23 дні до дня голосування, а списки виборців складаються не пізніше як за 21 день до дня голосування. Джерело: https://spravdi.gov.ua/samogubstvo-putina-v-onlajn-rezhymi-dajdzhest-propagandy-rf-za-23-25-veresnya/
показати весь коментар
27.09.2022 14:44 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
27.09.2022 14:54 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 15:17 Відповісти
ПСК ПНХ
показати весь коментар
27.09.2022 15:34 Відповісти
Международный суд с мировыми преступниками верхушкой власти российской и её исполнителями. И только так!!! О каких переговорах? Уж очень часто упоминается. Сейчас,когда кремль увидел неизбежный свой проигрыш,ради защиты собственной шкуры, его риторика о переговорах циничное враньё.Что всегда характерно для преступников и вековому колониальному образованию так называемой -*россия*. Война в мире развитым демократичным цивилизованным странам никогда не нужна.Но большинство их лидеров за какие-то переговоры.Очивидный ошибочный путь.Только мировая ПОБЕДА над преступником, приведёт к развитю всего человечества на планете ЗЕМЛЯ!
показати весь коментар
27.09.2022 16:14 Відповісти
Ще один 3.14дун... Чічу гонить рамси попутавши.
Їх бандугруппування втратило спроможність до перемовин ще у 2014 році......
Замість перемовин кремлівська хунта виставляє умови приєднаня до РФії загарбанних земель.
Україна не має права аобити відсрочку для надання часу ***** поповнити військовий потенціал.
ВСУ повинна повільно і потужно знищувати рашафашистських окупантів, їх окупаційні адміністрації як би вони не називались; миротворча міссія, луганДонія, кримська область ************* району, ХНР ........ БРСР.
показати весь коментар
27.09.2022 16:36 Відповісти
таки справді міняється і ситуація і умови. і все не на користь рашастану
показати весь коментар
27.09.2022 16:58 Відповісти
таки справді міняється і ситуація і умови. і все не на користь рашастану
показати весь коментар
27.09.2022 17:00 Відповісти
таки справді міняється і ситуація і умови. і все не на користь рашастану
показати весь коментар
27.09.2022 17:36 Відповісти
Таракан лупоглазый! Бррр! Противно... Мерзость какая-то...
показати весь коментар
27.09.2022 19:02 Відповісти
Позиция Киева известна - полный вывод росс.войск с территории Украины, включая Крым и Донбасс, до начала перегоров.
Позиция Москвы - раком.
показати весь коментар
27.09.2022 19:04 Відповісти
Це такий винятковий момент коли я 100% погоджуюся з вусатою Навкою що до постійної зміни умов перемовин ...

Бо бувають такі дня коли по 3 рази мапа Deep State показує просування ЗСУ на десятки кілометрів .
Й сьогодні саме такий день ... й йще є можливість в оркам Лимані передати ЗСУ в якості чергового лендлізу техніку й тікати полями й лугами . Може через кілька годин такої можливості (тікати полями) вже верогідно може не будь ...
показати весь коментар
27.09.2022 19:38 Відповісти
Чим гірше справи в рашці, тим зашкварніші вкиди від пєскова.

показати весь коментар
27.09.2022 20:21 Відповісти
Чим довше рф тягне із капітуляцією, виведенням військ і репараціями тим потім більше забере Україна ресурсів і землі в рф в бонус до репарацій.
показати весь коментар
27.09.2022 20:52 Відповісти
Ще й як змінюються : більше 200 тис .орків не закінчили операцію професійно,тепер мільйон аматорів везуть,літаків та гвинтокрилів щодня більше не літає,хаймарси все ближче,нафта все нижче,газ в патоках чомусь не тримає тиску,до ***** ніхто більше не преться в друзі.
показати весь коментар
27.09.2022 22:34 Відповісти
Ми відмовилися від ядерної зброї в обмін на повагу до нашої територіяльної цілісности. У відповідь отримали не лише анексію наших територій, але й погрози ядерного удару.
Звідси: наступні домовленості з росією та зняттяя з неї санкцій обов'язково мусять включати питання позбавлення росії ядерної зброї. Під ґарантії, аналогічні Будапештському меморандуму.
показати весь коментар
28.09.2022 00:31 Відповісти
1) готовність до переговорів зберігається
2) принцип цілей військової операції зберігається
но:
3) ситуація та умови змінюються

О чем эта "статья"?
показати весь коментар
28.09.2022 00:38 Відповісти
Из зала: іди *****!
Песков: непонял, ***** это вот там?
показати весь коментар
28.09.2022 02:47 Відповісти
Exit light
Enter night
Grain of sand
(c)
показати весь коментар
28.09.2022 06:16 Відповісти
 
 