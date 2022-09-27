Росіянин переплив кордон з Естонією на SUP-борді, щоб уникнути мобілізації. Проте його відправили назад до Росії

Гирло річки Нарва 38-річний чоловік перетнув вночі на SUP-борді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Прикордонники з'ясували, що незаконний перетин кордону стався близько першої години ночі. Чоловіка було затримано зранку 26 вересня. Його доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії.

"У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", - сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

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