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Росіянин переплив кордон з Естонією на SUP-борді, щоб уникнути мобілізації. Проте його відправили назад до Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

естонія

Гирло річки Нарва 38-річний чоловік перетнув вночі на SUP-борді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR

Прикордонники з'ясували, що незаконний перетин кордону стався близько першої години ночі. Чоловіка було затримано зранку 26 вересня. Його доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії.

"У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", - сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
вже,після складання протоколу та штрафу відправили взад до рф)
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27.09.2022 13:20
+8
"жить захочешь і нє так раскорячишся"
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27.09.2022 13:24
+8
Його вже повернули.Буде тепер форсувати водні перешкоди на фронті на своєму плавзасобі.
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27.09.2022 13:25
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може повернути його взад ?
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27.09.2022 13:17 Відповісти
в следкомі гантелею повернуть. І відправлять на фронт
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27.09.2022 13:18 Відповісти
вже,після складання протоколу та штрафу відправили взад до рф)
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27.09.2022 13:20 Відповісти
йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3369879
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27.09.2022 13:23 Відповісти
Його вже повернули.Буде тепер форсувати водні перешкоди на фронті на своєму плавзасобі.
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27.09.2022 13:25 Відповісти
...якось нескрепно... А ось так - саме це!
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27.09.2022 13:18 Відповісти
Відразу зі своїми жінками пливуть, щоб назад не повернули....
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27.09.2022 13:20 Відповісти
Тепер з кацапії будуть тікати як з КНДР
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27.09.2022 13:19 Відповісти
Боїться ЗСУ, а значить поважає.
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27.09.2022 13:22 Відповісти
"жить захочешь і нє так раскорячишся"
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27.09.2022 13:24 Відповісти
Чапаев? Надо было предупредительный в ......, следующий этому Чапаеву в голову.
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27.09.2022 13:35 Відповісти
Хто б сумнівався .що небуде тих хто на цьому ще й добре заробить))
"...ГИБДД Северной Осетии требуют взятки от уезжающих за пропуск на постах. По данным телеграм-канала Baza, на въезде в республику сотрудники ДПС заставляют водителей автобусов собирать "по 5000 с каждого паспорта", иначе не пропустят..."
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27.09.2022 13:37 Відповісти
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27.09.2022 13:37 Відповісти
Це фігня.
От коли він, як Тур Хейрдал, перепливе Тихий океан на плоту з очерету, це буде досягнення!
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27.09.2022 13:43 Відповісти
правильно! на родину дурака, в россиюшку к родным сортирам.
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27.09.2022 13:52 Відповісти
куди ж в Європу без краватки?
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27.09.2022 13:57 Відповісти
о, а наклейки "можем павтаріть" на борді - не було, чи там лєнтачкі в пєтліцах???? дивно.......
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27.09.2022 13:58 Відповісти
Отправят сразу на херсонское направление. Будет через Днеп плавать
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27.09.2022 14:04 Відповісти
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27.09.2022 14:07 Відповісти
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27.09.2022 14:37 Відповісти
Речной котик!! 😊
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27.09.2022 14:41 Відповісти
Ну хоть поплавал перед смертью...
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27.09.2022 16:04 Відповісти
 
 