Росіянин переплив кордон з Естонією на SUP-борді, щоб уникнути мобілізації. Проте його відправили назад до Росії
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Гирло річки Нарва 38-річний чоловік перетнув вночі на SUP-борді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Прикордонники з'ясували, що незаконний перетин кордону стався близько першої години ночі. Чоловіка було затримано зранку 26 вересня. Його доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії.
"У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", - сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.
Топ коментарі
+10 Dima30
показати весь коментар27.09.2022 13:20
+8 Bobcat 614fad29
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+8 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар27.09.2022 13:25
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"...ГИБДД Северной Осетии требуют взятки от уезжающих за пропуск на постах. По данным телеграм-канала Baza, на въезде в республику сотрудники ДПС заставляют водителей автобусов собирать "по 5000 с каждого паспорта", иначе не пропустят..."
От коли він, як Тур Хейрдал, перепливе Тихий океан на плоту з очерету, це буде досягнення!