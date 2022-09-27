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Лукашенко - до Путіна про ядерну зброю: "Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко,путін

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час спільного обіду з диктатором РФ Володимиром Путіним жартома запитав його, скільки той збирається жити.

Про це пише телеграм-канал Generall SVR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч Путіна й Лукашенка відбулася в Сочі. Двоє диктаторів обговорювали визнання референдумів РФ на окупованих територіях України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також про мобілізацію.

За даними каналу, Лукашенко довго слухав, мало заперечував, але в результаті пообіцяв "обміркувати все вдома".

Generall SVR стверджує, що, за даними джерел, "вже кілька тижнів Лукашенко через посередників веде переговори з керівництвом США, Євросоюзу та кількох європейських країн окремо. Більше того, у цих переговорах намітився серйозний прогрес і воювати з усім світом заради дружби з Путіним Лукашенко явно не має наміру".

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Білоруський диктатор також не побоявся потролити свого російського колегу.

"Під час обіду Лукашенко в присутності кількох людей поставив несподіване запитання російському президенту: "Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?" Ошелешений Путін запитав, до чого це питання, Лукашенко відповів, що брязкання ядерною зброєю - добре, коли це блеф, а якщо не блеф, то це самогубство. На це Путін сказав, що поки про це говорити рано, і змінив тему", - пише канал.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+71
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27.09.2022 13:52
+35
<******* і без ядерки зробив Маріуполь на вид і по кількості жертв як після ядерної бомби
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27.09.2022 13:49
+26
Как и тебе, картофельный фюрер, ему осталось жить не много. Как и его и твоему выводку.
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27.09.2022 13:48
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поки всіх касабів не знищить
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27.09.2022 13:47 Відповісти
Пора уже и этого идиота в тайгу брать - пусть развлекаются с оленеводом
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27.09.2022 13:48 Відповісти
🤣
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27.09.2022 15:20 Відповісти
Как и тебе, картофельный фюрер, ему осталось жить не много. Как и его и твоему выводку.
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27.09.2022 13:48 Відповісти
Е, не скажіть, бульбофюрер ще може одержати амністію від США та життя за програмою захисту свідків, от того й вирішив витерти ноги об буйла

чи може пригадав як хутін заставляв його з яхти в море пірнати в грудні минулого року😂
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27.09.2022 15:20 Відповісти
Два редких ****** ...
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27.09.2022 13:48 Відповісти
Почему редких? Там вся кацапия и бульборейх такой, просто эти 2 дрыща наделены диктаторской властью. Поставь других, и они то-же самое будут блеять.
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27.09.2022 15:34 Відповісти
<******* і без ядерки зробив Маріуполь на вид і по кількості жертв як після ядерної бомби
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27.09.2022 13:49 Відповісти
не треба все на ***** валити, то зробили рузькі
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27.09.2022 13:56 Відповісти
Бульбенфюрер проявляє ознаки наявності розуму, як homo sapiens? Це щось нове у науці.
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27.09.2022 13:52 Відповісти
без хитрощів та інстинкту самозбереження він не протягнув би так довго пюрером
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27.09.2022 14:11 Відповісти
пюрер - зачьот! 👍😂
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27.09.2022 15:21 Відповісти
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27.09.2022 13:52 Відповісти
поодинцi? чи чергою?
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27.09.2022 13:59 Відповісти
Два гандона, усатый и плешивый
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27.09.2022 13:53 Відповісти
"Помрі ти сєгодня, а я - завтра"...
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27.09.2022 14:12 Відповісти
фюрер и пюрер
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27.09.2022 13:54 Відповісти
хюрер та пюрер 😂

Zig... 🤔
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27.09.2022 15:23 Відповісти
пуйло давно живе у вигаданій ним реальності, де він всіх знищує ядеркою, але сам не здихає. А от бульбофюрер чудово розуміє, що їм всім скоро *******)
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27.09.2022 13:55 Відповісти
🤣
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27.09.2022 15:23 Відповісти
забоявся пюрер, що ***** запускатиме ракети з ЯО з білоруських баз... знає, що ответочка з НАТО прилетить.
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27.09.2022 13:55 Відповісти
мне как киевлянину пох,главное что бы после смерти моей душе дали насладиться ядерными грибами над питером и москвой.
ядеррка не ядерка все когда то сдохнем главное чтобы расии не существовало а там хоть ядерка хоть термоядерка
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Какой по Киеву . Там упреждение наметилось. Вон Болгария в срочном порядке призывает своих соотечественников покинуть немедленно нарабсею.
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27.09.2022 14:01 Відповісти
Щось мені здається що Путіна ліквідують . Може це моя мрія але якщо Маніяк погрожує вбити людство ( а він це зробе та здатен я впевнена ,то хто буде на уе чекати та дивитись ци зробе чи ні) Я вважаю що цей варіант дуже можливий. Взагалі такі покидьки як він дуже нахабні та їх зупиняє тільки їх смерть
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27.09.2022 14:10 Відповісти
Це взагалі вже повинно бути єдиним варіантом розвитку подій - ліквідація ***** та всієї верхівки від оленівода до тіктокера
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27.09.2022 14:48 Відповісти
Не панікуй, х..ло буде знищене, коли воно почне давати коди до пуску ЯЗ.
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27.09.2022 15:28 Відповісти
Тебе напомнить, что во время WW2 делали с паникерами?
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27.09.2022 15:36 Відповісти
Ригоровыч а как же ламанш за 2 дня?))))))
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27.09.2022 13:57 Відповісти
яркий Ла-Манш?
Ще не вся бульба викопана 😂
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27.09.2022 15:25 Відповісти
Картопляний колгоспник на порядок більш грамотний ніж )(уйло. Я його навіть розумію. Якщо правиш людьми, які підстеляють газетки та мовчки сидять на пляшці, який сенс цю владу віддавти? До лютогго він Україні надто поганого нічого не робив. Хай би собі з ЄС домовлявся. )(уйло тоді само - саменьке залишиться.
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27.09.2022 14:00 Відповісти
Бульбофюрер перевзувається в повітрі
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27.09.2022 14:04 Відповісти
то що, перший раз? Така у нього важка робота - думає сухим вийти з цієї "каламутної води".)
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27.09.2022 14:10 Відповісти
Генералитет мавзолейного Вермахта застрелит путлера 7 октября,в день рождения Пуйла...и буде Свято на планеті Земля
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27.09.2022 14:04 Відповісти
бггг, подлодная водка стоіт под парАмі... в Оранієнбаумє
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27.09.2022 14:14 Відповісти
буде тікати "щурячою стежкою" ?
куди?
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27.09.2022 15:27 Відповісти
Новини з посиланням на телеграм-канал....
Коли вже будуть новини "мені сьогодні якийсь бомж розповів".

Нагадую, ця "новина" теж с того самого каналу:

"Стали известны подробности тяжелой неизлечимой болезни президента России Владимира Путина, которые по данным российского политолога Валерия Соловья заставят главу РФ покинуть свой пост уже в 2021 году.

Новые подробности диагноза Путина озвучил российский телеграм-канал «Генерал СВР»."
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27.09.2022 14:08 Відповісти
генерал СВР це зливний бачок однієї з башт Кремля,схоже це відомо всім крім Цензора....
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27.09.2022 14:59 Відповісти
Кукушка, кукушка, а сколько нам жить осталось???(с)

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27.09.2022 14:15 Відповісти
- Ку!..
- А чому так ма..!
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27.09.2022 19:33 Відповісти
Скільки жити ху*лу вирішує ЗСУ.
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27.09.2022 14:18 Відповісти
Скільки він жити збирається? У мене таке враження, що він давно мертвий.
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27.09.2022 14:22 Відповісти
Бульбофюрер має унікальний шанс "пропетляти і вийти сухим з води", але що в замін на гарантії від США повинен зробити, важко уявити. Він вже відчув програш Ху ла, тепер шукає вихід для себе.
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27.09.2022 14:24 Відповісти
Уже и лукашатор троллит ***** его же "оружием" - во ху*ло докатился, - как же так "произошло"?... Видно "драник" знает что-то ... Но не хочет идти за сумасшедшим *****дедом "паровозом".
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27.09.2022 14:31 Відповісти
йому давно пора здохнуть , та й бульбашу тоже
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27.09.2022 14:33 Відповісти
Генерал СВР:
Вчера ***** в Сочи провел часть уговоров Лукашенко, основная часть прошла днем ранее. Основными темами уговоров были признание «референдумов», которые в эти дни проходят на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и признание «новых территорий», после всех формальных процедур, частью лаптєй. По этому вопросу, после дискуссии, Лукашенко пообещал обдумать всё дома, но было понятно, что решение будет отрицательным. Основной аргумент Лукашенко звучал как: «Володя, ты же видишь сколько у нас проблем из-за санкций. Ты хочешь, чтобы после признания (оккупированных территорий российскими) санкциями задушили не только тебя, но и меня? Россия большая, ты выкарабкаешься, а мне очень тяжело.» Не помогли в уговорах по этому вопросу и обещания Путина выделить пять миллиардов долларов кредита на погашение издержек для Республики Беларусь. Лукашенко сказал, что кредит жизненно необходим, но попросил Путина не настаивать с признанием. Что касается вопроса о мобилизации в Республике Беларусь, то здесь Лукашенко вообще категорически стал в позу и не хотел даже слушать доводы российского президента. Лукашенко согласился помочь вооружениями с белорусских военных складских запасов.
Не обошлось без эксцесса. Во время обеда Лукашенко, в присутствии нескольких человек, задал неожиданный вопрос российскому президенту: «Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?» Ошарашенный Путин спросил к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевёл тему.
В отличии от Путина Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы. Уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран по отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьёзный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен.
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27.09.2022 14:36 Відповісти
Лукашенко будет встерчаться с Ердоганом
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27.09.2022 14:48 Відповісти
Колгоспна дупа бульбофюрера чує, що не ту мясу з'їла і скоро прийде пушнастий песец.
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27.09.2022 14:42 Відповісти
Жити він буде до «покойного проїб~у»(колись чув таке від старіших людей)
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27.09.2022 14:49 Відповісти
теперь уже не годы и это точно. Не спроста спросил , попросили спросить наверное. Психологи. СЛАВА УКРАИНЕ !
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27.09.2022 14:54 Відповісти
Що би там самозванець не вякав, але він співучасник злочинів ху@ла та його кацапії.
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27.09.2022 15:12 Відповісти
за такие вопросы влетит бульбохуйло если не под маз с бульбой, то под ка маз з буряками ))
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27.09.2022 15:15 Відповісти
Фейк
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27.09.2022 15:18 Відповісти
Дочка пуйла їздить в Мюнхен на потрахушки.
Дочку пескова деруть десь західніше.
Інші кремлівські діти також десь шикують.
Хорошим строгим зашмарком для їх папаш від застосування ЗМУ буде повна ізоляція їх нащадків, наприклад в Гуантанамо..., і це треба було до березня 2022 робити!
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27.09.2022 15:29 Відповісти
Наверху це табу - чіпати дітей опонентів і викривати сексуальні шкандали.
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27.09.2022 16:04 Відповісти
Колгоспник крутиться як вуж бід жабою 🤣
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27.09.2022 16:03 Відповісти
У бульбаша молодий синок вміє читать інтернет...
Розказав папаші,що пишуть...
Бульбаш задумався..
В любому випадку,він зрозумів,що шуткувати захід не буде - лупонуть по бункеру і залишиться тільки попіл...
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27.09.2022 19:09 Відповісти
Є в мене підозра, що Лука подивився на Ізюмський контрнаступ, об...какався, прикинув щось до носа і вирішив не займатися самогубством. Бо путін - це вже навіть не вчорашній пиріг, а вчора з'їдений: користі вже ніякої, і треба думати далі.

Хитрий лис!!! Ось подивимось у найближчі дні, чи буде він знову давати рашці зброю та аеродроми. Щось мені тихенько каже, що бацька починає відповзати...
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27.09.2022 19:40 Відповісти
 
 