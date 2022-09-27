Лукашенко - до Путіна про ядерну зброю: "Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?"
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час спільного обіду з диктатором РФ Володимиром Путіним жартома запитав його, скільки той збирається жити.
Про це пише телеграм-канал Generall SVR, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зустріч Путіна й Лукашенка відбулася в Сочі. Двоє диктаторів обговорювали визнання референдумів РФ на окупованих територіях України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також про мобілізацію.
За даними каналу, Лукашенко довго слухав, мало заперечував, але в результаті пообіцяв "обміркувати все вдома".
Generall SVR стверджує, що, за даними джерел, "вже кілька тижнів Лукашенко через посередників веде переговори з керівництвом США, Євросоюзу та кількох європейських країн окремо. Більше того, у цих переговорах намітився серйозний прогрес і воювати з усім світом заради дружби з Путіним Лукашенко явно не має наміру".
Білоруський диктатор також не побоявся потролити свого російського колегу.
"Під час обіду Лукашенко в присутності кількох людей поставив несподіване запитання російському президенту: "Володю, скажи, а ти скільки жити збираєшся?" Ошелешений Путін запитав, до чого це питання, Лукашенко відповів, що брязкання ядерною зброєю - добре, коли це блеф, а якщо не блеф, то це самогубство. На це Путін сказав, що поки про це говорити рано, і змінив тему", - пише канал.
Будь ласка, зачекайте...
чи може пригадав як хутін заставляв його з яхти в море пірнати в грудні минулого року😂
Zig... 🤔
ядеррка не ядерка все когда то сдохнем главное чтобы расии не существовало а там хоть ядерка хоть термоядерка
Ще не вся бульба викопана 😂
куди?
Коли вже будуть новини "мені сьогодні якийсь бомж розповів".
Нагадую, ця "новина" теж с того самого каналу:
"Стали известны подробности тяжелой неизлечимой болезни президента России Владимира Путина, которые по данным российского политолога Валерия Соловья заставят главу РФ покинуть свой пост уже в 2021 году.
Новые подробности диагноза Путина озвучил российский телеграм-канал «Генерал СВР»."
- А чому так ма..!
Вчера ***** в Сочи провел часть уговоров Лукашенко, основная часть прошла днем ранее. Основными темами уговоров были признание «референдумов», которые в эти дни проходят на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и признание «новых территорий», после всех формальных процедур, частью лаптєй. По этому вопросу, после дискуссии, Лукашенко пообещал обдумать всё дома, но было понятно, что решение будет отрицательным. Основной аргумент Лукашенко звучал как: «Володя, ты же видишь сколько у нас проблем из-за санкций. Ты хочешь, чтобы после признания (оккупированных территорий российскими) санкциями задушили не только тебя, но и меня? Россия большая, ты выкарабкаешься, а мне очень тяжело.» Не помогли в уговорах по этому вопросу и обещания Путина выделить пять миллиардов долларов кредита на погашение издержек для Республики Беларусь. Лукашенко сказал, что кредит жизненно необходим, но попросил Путина не настаивать с признанием. Что касается вопроса о мобилизации в Республике Беларусь, то здесь Лукашенко вообще категорически стал в позу и не хотел даже слушать доводы российского президента. Лукашенко согласился помочь вооружениями с белорусских военных складских запасов.
Не обошлось без эксцесса. Во время обеда Лукашенко, в присутствии нескольких человек, задал неожиданный вопрос российскому президенту: «Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?» Ошарашенный Путин спросил к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин сказал, что пока об этом говорить рано и перевёл тему.
В отличии от Путина Лукашенко явно не собирается умирать в ближайшее время ни от онкологии, ни от ядерной катастрофы, у него на будущее большие планы. Уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран по отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьёзный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен.
Дочку пескова деруть десь західніше.
Інші кремлівські діти також десь шикують.
Хорошим строгим зашмарком для їх папаш від застосування ЗМУ буде повна ізоляція їх нащадків, наприклад в Гуантанамо..., і це треба було до березня 2022 робити!
Розказав папаші,що пишуть...
Бульбаш задумався..
В любому випадку,він зрозумів,що шуткувати захід не буде - лупонуть по бункеру і залишиться тільки попіл...
Хитрий лис!!! Ось подивимось у найближчі дні, чи буде він знову давати рашці зброю та аеродроми. Щось мені тихенько каже, що бацька починає відповзати...