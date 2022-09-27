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Лідер німецької опозиції Мерц звинуватив українських біженців у "соціальному туризмі", а вже наступного дня попросив вибачення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мерц,фрідріх

Голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц вибачився за свої коментарі про "соціальний туризм" українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter німецького політика

"Є багато критики щодо моїх вчорашніх коментарів про біженців з України. Я шкодую про вживання фрази "соціальний туризм". Це був неточний опис проблеми, яка може спостерігатися в окремих випадках", - написав Мерц.

Він пояснив, що говорив виключно про відсутність реєстрації біженців.

"Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, яким випала нелегка доля. Якщо мій вибір слів сприймається як образливий, то приношу офіційні вибачення", - заявив Мерц.

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Напередодні, Мерц заявив, що у Німеччині спостерігається соціальний туризм з боку українських біженців.

"До Німеччини, назад в Україну, до Німеччини, назад в Україну", – сказав Мерц.

Його заява викликала обурення у самій Німеччині. Дехто оцінив коментарі Мерца як ознаку ерозії німецької солідарності з Україною.

"Що за чортівня?! Звідки взялася ця нісенітниця про нібито "соціальний туризм" українських військових біженців? Ви маєте право в будь-який час відвідати свою Батьківщину. Звідки береться цей дешевий популізм?" - прокоментував заяви лідера німецької опозиції колишній посол України у Німеччини Андрій Мельник.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
А кацапських "біженців" він ні в чому не хоче звинуватити?🤔
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27.09.2022 13:50
+13
Желаю ему такого туризма по таким же причинам!
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27.09.2022 13:55
+10
Шоб ти падло стало таким же туристом, до кінця днів своїх!!!
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27.09.2022 14:21
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от мобилизации туризм
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27.09.2022 13:49 Відповісти
Суку в Бучу би у квітні звозити (зараз вже поприбирали трохи), або зараз в Ізюм. Турист, ***...
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27.09.2022 14:37 Відповісти
А кацапських "біженців" він ні в чому не хоче звинуватити?🤔
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27.09.2022 13:50 Відповісти
А Мельник потрібен, щоб протерезвляти бовдурів.
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27.09.2022 13:50 Відповісти
У світі Існує багато інших «біженців» і майже всі вони практикують «соціальний туризм» в розвинутих країнах, так ось українці віосяться до них в меншій мірі.
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27.09.2022 13:51 Відповісти
А як німецькою буде "мудак"?
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27.09.2022 13:54 Відповісти
В німецький мові майже немає матюків. Тут підійде слово "doof", де підкреслюється, що людина - бовдур. А найчастіша образа: "Arschloch" (дирка дупи), але вона має образу в підлісті, або нахабністі. За смислом близька до нашого "ху...ло".
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27.09.2022 14:02 Відповісти
тут підійде слово blöd = тупий
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27.09.2022 15:01 Відповісти
Це зовсім мʼяко... doof - жорсткіше.
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27.09.2022 15:06 Відповісти
Pimmel = ***, мудак
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27.09.2022 15:03 Відповісти
З російськими німцями не спілкуюсь, таких слів не знаю. Вибачайте.
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27.09.2022 15:07 Відповісти
най тебе шляк трафить, якщо ще раз назвеш мене "расєйським німцем"
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27.09.2022 15:27 Відповісти
Schwuchtel (швухтель) -- *****.

https://translate.google.com/?hl=ru&sl=de&tl=ru&text=Schwuchtel&op=translate
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27.09.2022 16:49 Відповісти
Желаю ему такого туризма по таким же причинам!
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27.09.2022 13:55 Відповісти
Дурень безтолковий
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27.09.2022 13:56 Відповісти
Ох і ****. Кірпіча просить.
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27.09.2022 13:59 Відповісти
цікаво, як він зараз заговорить про касапів, після могілізації...
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27.09.2022 13:59 Відповісти
а як там нігери і араби поживають, яких в деяких регіонах і містах, вже візуально більше ніж білих????!!
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27.09.2022 14:12 Відповісти
Шоб ти падло стало таким же туристом, до кінця днів своїх!!!
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27.09.2022 14:21 Відповісти
Scheiße.
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27.09.2022 14:36 Відповісти
Хочу йому побажати такого ж соціального туризму. І всій його родині.
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27.09.2022 14:45 Відповісти
заради правди, ми повинні визнати, що є біженці зі Сходу та Півдня України, де війна руйнує житло і соціальну структуру, і є біженці з Західної України, що здали свої домівки біженцям зі Сходу ( за грошики), а самі здриснули у Європу заробляти на соціальній допомозі
проблема є, і вона стосується мерканильності западенців
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27.09.2022 15:16 Відповісти
verpiss dich
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27.09.2022 17:32 Відповісти
Німецька політична проституція це вже класика як і німецьке порно
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27.09.2022 15:46 Відповісти
Якщо чесно, то він має рацію. Я знаю таких, що евакуювалися зі сходу до центру та заходу України. А потім дехто з них, дізнавшись, що в Німеччині для біженців безкоштовне лікування, вирушив туди "підлікуватися". Це ганебно.
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27.09.2022 15:58 Відповісти
Отведите его в Донбас. Пусть сам посмотрит.
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27.09.2022 16:16 Відповісти
зато коцапам статус беженца, а значит все выплаты... хотя коцапы бегущие от мобилизации совсем не значит что против войны и захвата территорий, они против чтобы ихними руками это делали
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27.09.2022 16:23 Відповісти
Есть и туристы, но где то 80 процентов людей с которыми я общаюсь из вынужденных эмигрантов хотят домой. Очень хотят домой. Не от хорошей жизни все это.
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27.09.2022 16:45 Відповісти
МЗС України просто зобов'язано його запросити на соціальний туризм в Марік, Ізюм, Бучу тощо!
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27.09.2022 17:14 Відповісти
 
 