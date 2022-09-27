Лідер німецької опозиції Мерц звинуватив українських біженців у "соціальному туризмі", а вже наступного дня попросив вибачення

Голова найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц вибачився за свої коментарі про "соціальний туризм" українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter німецького політика.

"Є багато критики щодо моїх вчорашніх коментарів про біженців з України. Я шкодую про вживання фрази "соціальний туризм". Це був неточний опис проблеми, яка може спостерігатися в окремих випадках", - написав Мерц.

Він пояснив, що говорив виключно про відсутність реєстрації біженців.

"Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, яким випала нелегка доля. Якщо мій вибір слів сприймається як образливий, то приношу офіційні вибачення", - заявив Мерц.

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Напередодні, Мерц заявив, що у Німеччині спостерігається соціальний туризм з боку українських біженців.

"До Німеччини, назад в Україну, до Німеччини, назад в Україну", – сказав Мерц.

Його заява викликала обурення у самій Німеччині. Дехто оцінив коментарі Мерца як ознаку ерозії німецької солідарності з Україною.

"Що за чортівня?! Звідки взялася ця нісенітниця про нібито "соціальний туризм" українських військових біженців? Ви маєте право в будь-який час відвідати свою Батьківщину. Звідки береться цей дешевий популізм?" - прокоментував заяви лідера німецької опозиції колишній посол України у Німеччини Андрій Мельник.

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