У парламенті Великої Британії назвали недоречною присутність Росії в Раді безпеки ООН
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Присутність країни-агресора, якою є Російська Федерація у Раді Безпеки ООН, є недоречною. У той же час правовий механізм виключення РФ із Ради безпеки ООН залишається незрозумілим.
Про це в інтерв'ю Guildhall заявив член Палати представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл, передає Цензор.НЕТ.
"На мій погляд, присутність у Раді Безпеки ООН країни-агресора, в даному випадку Росії, з правом вето, є абсолютно неумісною", - заявив політик.
"Водночас незрозуміло, яким є юридичний механізм виключення Росії з Ради Безпеки ООН, оскільки хоча росіяни і не дотримуються міжнародних норм, ми дотримуємося. Ситуація безглузда та неумісна, але змінити її – зовсім інше питання", - підсумував Роджер Гейл.
24 вересня американські конгресмени, представники як Республіканської так і Демократичної партії звернулися до президента США Джозефа Байдена із закликом ініціювати виключення РФ із Ради безпеки ООН.
Також 23 вересня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна виступає за відміну права вето в системі Ради безпеки ООН.
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Членами ООН Бьіли СССР и Украина.
СССР прекратил существование, а новое государство рф никогда не подавало никаких документов на членство в ООН и в Совбезе тем более.
Украина же после обретения независимости изменила флаг, герб, гимн и осталась членом ООН, которьім бьіла с момента основания ООН.
Если бьі не купленьій генсек гроси, то представителей рф можно просто не пускать в здание - нет оснований.
Гоніть його зі свої хати,
Навіщо сльози вам і біль?
Що може ця істота дати?
Гоніть кацапа із країни,
З організацій гоніть всіх.
Бо він залишить вам руїни,
Він там де біль і кров і гріх.
Не думайте із ним дружити,
Він скаже, що ви його брат.
Не будуте вже вільно жити,
Рабом вас зробить дикий кат.
Так просто все! Тільки чомусь ніхто досі не дав ладу. САМЕ ЧАС!!!