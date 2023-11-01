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У парламенті Великої Британії назвали недоречною присутність Росії в Раді безпеки ООН

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Присутність країни-агресора, якою є Російська Федерація у Раді Безпеки ООН, є недоречною. У той же час правовий механізм виключення РФ із Ради безпеки ООН залишається незрозумілим.

Про це в інтерв'ю Guildhall заявив член Палати представників парламенту Великобританії сер Роджер Гейл, передає Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, присутність у Раді Безпеки ООН країни-агресора, в даному випадку Росії, з правом вето, є абсолютно неумісною", - заявив політик.

У парламенті Великої Британії назвали недоречною присутність Росії в Раді безпеки ООН 01

"Водночас незрозуміло, яким є юридичний механізм виключення Росії з Ради Безпеки ООН, оскільки хоча росіяни і не дотримуються міжнародних норм, ми дотримуємося. Ситуація безглузда та неумісна, але змінити її – зовсім інше питання", - підсумував Роджер Гейл.

24 вересня американські конгресмени, представники як Республіканської так і Демократичної партії звернулися до президента США Джозефа Байдена із закликом ініціювати виключення РФ із Ради безпеки ООН.

У парламенті Великої Британії назвали недоречною присутність Росії в Раді безпеки ООН 02

Також 23 вересня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна виступає за відміну права вето в системі Ради безпеки ООН.

Також читайте: Треба призупинити членство Росії в Радбезі ООН, - Мішель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
ну так пошлите их, чего тянете
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27.09.2022 13:48
+9
а принимали рф в оон по процедуре?
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27.09.2022 13:53
+8
як включали - так і виключайте, при включенні теж все було мутно і на договорняках
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27.09.2022 13:51
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ну так пошлите их, чего тянете
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27.09.2022 13:48 Відповісти
Процедуру надо выдержать. А ссаные прокисшие тряпки, которыми погонят парашников, уже в подсобке ООН "благоухают".
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27.09.2022 13:49 Відповісти
а принимали рф в оон по процедуре?
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27.09.2022 13:53 Відповісти
Нет. Но эти твари там уже обжились и корни пустили.
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27.09.2022 13:59 Відповісти
рф вообще не является членом ООН
Членами ООН Бьіли СССР и Украина.
СССР прекратил существование, а новое государство рф никогда не подавало никаких документов на членство в ООН и в Совбезе тем более.
Украина же после обретения независимости изменила флаг, герб, гимн и осталась членом ООН, которьім бьіла с момента основания ООН.
Если бьі не купленьій генсек гроси, то представителей рф можно просто не пускать в здание - нет оснований.
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27.09.2022 14:28 Відповісти
Ошибся, ге гроси, гутерреш.
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27.09.2022 14:41 Відповісти
як включали - так і виключайте, при включенні теж все було мутно і на договорняках
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27.09.2022 13:51 Відповісти
а скільки за ним стоїть депутатів-однодумців стоїть?
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27.09.2022 13:52 Відповісти
Гоните росийских террористов сцаными тряпками отовсюду. Чтобы они поняли что то что они делают ведет их в противоположном направлении в отличии от того что они задумывали
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27.09.2022 13:54 Відповісти
Гнати і ще раз гнати терористів звідусіль 😡
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27.09.2022 13:55 Відповісти
А що це ООН взагалі варте? Що воно є що немає.
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27.09.2022 13:56 Відповісти
оон ,это не про право.. это про правоприменение.
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27.09.2022 13:57 Відповісти
Так навіщо виключати, Росія там після розпаду СРСР незаконо знаходиця
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27.09.2022 14:02 Відповісти
Гоніть кацапа звідусіль,
Гоніть його зі свої хати,
Навіщо сльози вам і біль?
Що може ця істота дати?

Гоніть кацапа із країни,
З організацій гоніть всіх.
Бо він залишить вам руїни,
Він там де біль і кров і гріх.

Не думайте із ним дружити,
Він скаже, що ви його брат.
Не будуте вже вільно жити,
Рабом вас зробить дикий кат.
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27.09.2022 14:03 Відповісти
недоречною - не той термін, злочинною - точніше
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27.09.2022 14:21 Відповісти
Не давать визы свинособакам в США и всех делов.
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27.09.2022 14:42 Відповісти
Взагалі є недоречне існування бандостану
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27.09.2022 15:05 Відповісти
РФ не треба виключати з Совбезу ООН і взагалі з ООН - її треба туди НЕ ПРИЙМАТИ! Бо в цих закладах був СРСР, який вийшов автоматично у зв'язку зі смертю. А РФ там опинилась незрозуміло як, бо ніяких заяв до вступу вона не робила, і ніяких документів про правонаступництво до ООН не заходило.

Так просто все! Тільки чомусь ніхто досі не дав ладу. САМЕ ЧАС!!!
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27.09.2022 15:13 Відповісти
Я би сказав - недоречність присутності рососії у світі.
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27.09.2022 16:13 Відповісти
Вообще новый совбез нужно создавать.Ато старый это СОВЕТ БЕЗбожников.Уничтожают все древние государства и святые места.Например Родину ЯнанАты(Горщего Отца)=Атама(мой отец) Одэрбэйджан.
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27.09.2022 17:04 Відповісти
Дійсно - яка ж то може бути процедура виключення того, що ніколи не було включене?
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27.09.2022 17:19 Відповісти
 
 