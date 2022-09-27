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Turkish Airlines до кінця року не літатиме з/до Мінська, Сочі, Ростова та Єкатеринбурга

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

airlines,turkish

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала авіарейси до білоруського Мінська та трьох російських міст до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші рейси з/до Мінська (Білорусь) скасовано до 31 грудня 2022 (включно), з/до Сочі (Росія) скасовано до 31 грудня 2022 (включно), з/до Ростова (Росія) скасовано до грудня 2022 (включно) та з/до Єкатеринбурга (Росія) скасовано до 31 грудня 2022 (включно)", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що пасажири рейсів до цих міст можуть повернути кошти за квитки або ж обміняти їх на інший рейс. Причини скасування рейсів у Turkish Airlines не повідомили.

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Автор: Ольга Лузан
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27.09.2022 14:16 Відповісти
Після приєднання новоокупованих територій ***** введе воєнний стані заборонить виїзд з кацапії
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27.09.2022 14:19 Відповісти
русня поотменяла все путевки, боятся что в аэропорту загребут в армию. Ну а бабы без мужиков редко когда рвутся лететь на курорты - это ж самим придется платить за все)) вот и нерентабельно стало туда ллетать, особенно учитывая каким загзагом это сейчас делается
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27.09.2022 14:33 Відповісти
Просто в Турків зараз дефіцит сміттярів, щоб прибирати за тим стадом.
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27.09.2022 17:38 Відповісти
 
 