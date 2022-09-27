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Польща не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації, - голова канцелярії прем’єр-міністра Дворчик

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон,польща

При цьому Польща не закриватиме кордони для тих росіян, які були репресовані з огляду на свої політичні переконання чи боротьбу за права людини у Росії.

Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ.

"З іншого боку, ми не плануємо приймати російських громадян, які досі підтримували режим Володимира Путіна, а тепер, коли раптом з'явилася перспектива, що зможуть не лише на словах підтримувати цей режим, але й опинитися на фронті, вони раптом стали великими демократами й планують залишити Росію. Без сумніву, ми таких людей не підтримуватимемо", - заявив Дворчик.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Полякам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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27.09.2022 14:28
+11
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27.09.2022 14:32
+9
Все вірно, на#уя їм цей непотріб
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27.09.2022 14:33
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Полякам щира подяка і повага 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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27.09.2022 14:28 Відповісти
Пам'ятник Богдану Хмельницькому починає дратувати...
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27.09.2022 14:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI

Руzzкое казачество восстало
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27.09.2022 14:28 Відповісти
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27.09.2022 14:32 Відповісти
😂😂😂
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27.09.2022 14:50 Відповісти
Все вірно, на#уя їм цей непотріб
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27.09.2022 14:33 Відповісти
НАТО защитите и спасите нас! Мы сегодня белые и пушистые, а обсирать вас будем только завтра.
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27.09.2022 14:33 Відповісти
Denis Dovgopoliy

@dennydov

·

16 ч

Чуваки не курят на пороховой бочке, а жарят шашлык на ней, *****. Надо больше ада!

В Дагестане мент изнасиловал 17 летнюю девушку обещая взамен отпустить парня, задержанного на акции протеста против мобилизации.
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27.09.2022 14:43 Відповісти
Щеб пак,,,,хороший сруский це дохлый сруский
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27.09.2022 14:45 Відповісти
Польщі тільки сутичок узкіх з українками біженками не вистачало. Ось мине якийсь час і ті країни, які прийняли росіян, будуть клясти той день, коли їм спадло на думку це зробити.
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27.09.2022 14:46 Відповісти
Точно так спало на думку. Європейські толерасти! Кацапи оговтаються через два дні і почнуть "качати права Європі". І до українок почнуть чіплятися за мову нашу. А поляки - молодці.
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27.09.2022 15:42 Відповісти
Хоть поляки вменяемые.👍
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27.09.2022 15:47 Відповісти
Хоть кто то здравый
Молодцы поляки.
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27.09.2022 19:45 Відповісти
 
 