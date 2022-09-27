Польща не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації, - голова канцелярії прем’єр-міністра Дворчик
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При цьому Польща не закриватиме кордони для тих росіян, які були репресовані з огляду на свої політичні переконання чи боротьбу за права людини у Росії.
Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ.
"З іншого боку, ми не плануємо приймати російських громадян, які досі підтримували режим Володимира Путіна, а тепер, коли раптом з'явилася перспектива, що зможуть не лише на словах підтримувати цей режим, але й опинитися на фронті, вони раптом стали великими демократами й планують залишити Росію. Без сумніву, ми таких людей не підтримуватимемо", - заявив Дворчик.
Топ коментарі
+18 Amber
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Руzzкое казачество восстало
@dennydov
·
16 ч
Чуваки не курят на пороховой бочке, а жарят шашлык на ней, *****. Надо больше ада!
В Дагестане мент изнасиловал 17 летнюю девушку обещая взамен отпустить парня, задержанного на акции протеста против мобилизации.
Молодцы поляки.