Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах та призначив посла на Мальті

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України у Ватикані Андрія Юраша послом України при Мальтійському ордені за сумісництвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази 27 вересня опубліковані на сайті глави держави.

Указом №671/2022 посла України при Ватикані Андрія Юраша призначили послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

Крім того, Зеленський звільнив з посад посла України в Нідерландах і за сумісництвом постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Максима Кононенка, а також посла України у Швейцарії та за сумісництвом посла України в Ліхтенштейні Артема Рибченка.

Відповідні укази №669/2022 та №670/2022 також датовані 27 вересня.

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Як повідомлялося, Юраш і Кононенко були призначені послами у Ватикані та Нідерландах згідно з відповідними указами Зеленського у 2021 році, Рибченка було призначено послом України у Швейцарії згідно з указом п'ятого президента Петра Порошенка у 2018 році.