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Новини Політика України
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Зеленський (17376) Нідерланди (1113) посол (1006) Швейцарія (377) Мальта (63)

Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах та призначив посла на Мальті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

указ

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України у Ватикані Андрія Юраша послом України при Мальтійському ордені за сумісництвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази 27 вересня опубліковані на сайті глави держави.

Указом №671/2022  посла України при Ватикані Андрія Юраша призначили послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом.

Крім того, Зеленський звільнив з посад посла України в Нідерландах і за сумісництвом постійного представника України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Максима Кононенка, а також посла України у Швейцарії та за сумісництвом посла України в Ліхтенштейні Артема Рибченка.

Відповідні укази №669/2022 та №670/2022 також датовані 27 вересня.

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Як повідомлялося, Юраш і Кононенко були призначені послами у Ватикані та Нідерландах згідно з відповідними указами Зеленського у 2021 році, Рибченка було призначено послом України у Швейцарії згідно з указом п'ятого президента Петра Порошенка у 2018 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Так Бенядіктову треба ж уже пристроїти подалі від Києва. Бо ще почне правду розповідати, як готувались до війни, хто мав закупити м'ясо на шашлики, хто балтіку#9...
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27.09.2022 14:47
+3
Подібні повідомлення все ще сприймаються як чорний гумор.
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27.09.2022 14:40
+3
О, будет опять назначать очередных Верещуков послами
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27.09.2022 14:41
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Подібні повідомлення все ще сприймаються як чорний гумор.
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27.09.2022 14:40 Відповісти
О, будет опять назначать очередных Верещуков послами
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27.09.2022 14:41 Відповісти
До Швейцаріі поіде , мабуть , Бенядіктова 😠
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27.09.2022 15:09 Відповісти
Я щось пропустив? А куди венедіктова поділась?
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27.09.2022 14:42 Відповісти
Чекала звільненого місяця в Швейцаріі 😠
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27.09.2022 15:11 Відповісти
Добре, хоч не баканова...
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27.09.2022 14:43 Відповісти
Так Бенядіктову треба ж уже пристроїти подалі від Києва. Бо ще почне правду розповідати, як готувались до війни, хто мав закупити м'ясо на шашлики, хто балтіку#9...
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27.09.2022 14:47 Відповісти
Зеля прилаштовує всіх своіх зелених на кращі і найліпші посади , як в Украіні так і
за кордоном 😠
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27.09.2022 15:13 Відповісти
 
 