УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9340 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
8 257 13
газ (2583) газопровід (376) Польща (5136) Моравецький Матеуш (358)

В Польщі відкрили газопровід Baltic Pipe. Моравецький каже, що це кладе край домінуванню РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

baltic,pipe

У Гданську відбулася церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати - епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується. Епоха, відзначена шантажем, погрозами та здирством", - заявив Моравецький. За його словами, сьогодні починається нова ера. "Епоха енергетичного суверенітету, енергетичної свободи та підвищеної безпеки - енергетичної, але й безпеки у ширшому значенні цього слова", - сказав Моравецький.

Газопровід Baltic Pipe має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Його запуск заплановано на 1 жовтня 2022 р. Інвесторами виступають оператори передачі: данська Energinetn та польська Gaz-System.

Читайте: Витоки газу на "Північних потоках" сталися через диверсію, - німецькі ЗМІ

Польська нафтогазова компанія PGNiG вже завила, що імпортує не менше 6,5 млрд кубометрів природного газу з Норвегії у 2023 році трубопроводом Baltic Pipe.

PGNiG також заявила, що у 2023 році вона використовуватиме 80% пропускної спроможності трубопроводу, зарезервованої компанією, яка зросте до 90% у 2024 році, що становить близько 7,7 млрд кубометрів.

Трубопровід потужністю 10 млрд кубометрів надасть Польщі альтернативні джерела газу, які вона шукала з квітня, коли припинилися постачання з Росії.

Також читайте: Польща не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації, - голова канцелярії прем’єр-міністра Дворчик

PGNiG заявила, що зарезервувала близько 8 мільярдів кубометрів пропускної спроможності трубопроводу для своїх постачань.

Після переговорів із постачальниками газу з норвезького континентального шельфу у PGNiG достатньо ресурсів, щоб повністю використати пропускну спроможність трубопроводу, доступну на 2022 рік.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Додаємо наявний LNG-термінал, маємо непотрібність мокшагазу. Молодці поляки!
показати весь коментар
27.09.2022 14:57
+17
Дуже гарна новина!
показати весь коментар
27.09.2022 14:52
+13
Анджей Дуда красава...,веточку из этого газогона в Украину Дуда предусмотрел...
Слава Норвегии...👍🔱💯
показати весь коментар
27.09.2022 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна новина!
показати весь коментар
27.09.2022 14:52 Відповісти
молодцы...показали кацапам фигу.
показати весь коментар
27.09.2022 14:57 Відповісти
І Меркельші теж... але не фігу.
показати весь коментар
27.09.2022 14:59 Відповісти
Додаємо наявний LNG-термінал, маємо непотрібність мокшагазу. Молодці поляки!
показати весь коментар
27.09.2022 14:57 Відповісти
Увы. Не так быстро. Потребности РП на уровне 25 млрд кубов, зависимость от экспорта на уровне 84%. Норвежский газопровод даст около 7 млрд кубов. LPG терминал дает 3 с потенциалом расширения до 8 млрд. И Дуда тут совершенно не при чем, он просто временная говорящая голова от правящей партии, если что.
показати весь коментар
27.09.2022 22:49 Відповісти
Руские хотели походу вывести из строя укр. гтс, чтоб окончательно закрыть вопрос с потоками. Как удачно кто-то сработал на опережение. Чтоб теперь даже мыслей не было что-то с нашей гтс сделать. Теперь газ в европу только через Польшу и Украину будут гонять.
показати весь коментар
27.09.2022 15:11 Відповісти
Проснулись спустя столько лет гегемонии продажных политиканов. Хороший, очень хороший, показательный пример, как безнаказанность порождает преступность. Сименс поставил турбины в Крым (да он прекрасно знал, что и куда идет) и что дальше, его наказали на десятки процентов годового оборота? Да ничего ему не сделали. И так со всем и десятки раз происходило. Даже на Шредера не завели уголовное дело.

10 млрд конечно не хватит, но пока можно суммарно обойтись этим в сочетании с другими источниками электроэнергии и тепла. И хотя бы про себя уже понять, что Кацапстан придется уничтожить. Выхода иного нету. Может не сразу, но довольно быстро. И затем уже оттуда снова можно будет качать природные ресурсы, но уже совсем-совсем по иному принципу, по справедливому, чтобы народы Якутии в первую очередь получили то, что они заслужили, подвергнувшись геноциду за последние 150 лет и сейчас продающих шкуры за водку на 95% больных алкоголизмом полуживотные. Им надо дать образование и хорошую жизнь. А остальную прибыль от продажи ископаемых уже поделить по-честному, не забыв конечно про огромную сумму репараций за все слова от кацапов, что они причинили за 100 лет и за этот год.
показати весь коментар
27.09.2022 15:19 Відповісти
Анджей Дуда красава...,веточку из этого газогона в Украину Дуда предусмотрел...
Слава Норвегии...👍🔱💯
показати весь коментар
27.09.2022 15:24 Відповісти
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЛЬШУ!
показати весь коментар
27.09.2022 15:34 Відповісти
І нашим було б непогано долучитися.
показати весь коментар
27.09.2022 15:44 Відповісти
Скоро на этом трубопроводе будет теракт и визитка Яроша.
показати весь коментар
27.09.2022 15:55 Відповісти
Не будет.
показати весь коментар
27.09.2022 20:11 Відповісти
треба його добудувати до наших сховищ і проблеми з газом можна забути
показати весь коментар
27.09.2022 20:36 Відповісти
 
 