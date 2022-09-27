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війна (56107) Дудаєв (13)

Бійці батальйону ім. Джохара Дудаєва потребують допомоги у придбанні зимової амуніції та техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дудаєв

Батальйон імені Джохара Дудаєва потребує допомоги для підготовки до проведення зимової воєнної кампанії.

Про це повідомила вдова Джохара Дудаєва Алла, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що в 1994 році український народ прийшов на допомогу чеченцям, коли РФ почала повномасштабну війну: "В пантеон наших героїв назавжди вписані імена українських добровольців, які боролися разом з нами і віддавали свої життя за Свободу Ічкерії".

 Сьогодні в Україні за Свободу і Незалежність України та Ічкерії б’ється батальйон імені Джохара Дудаєва.

"Від своїх українських друзів я дізналася, що батальйон потребує підготовки до проведення зимової воєнної кампанії. Саме від українців, бо чеченський етикет не дозволяє їм звертатися до мене по допомогу. ...  Первинним завданням є підготовка до зимової кампанії розвідувально-штурмової групи "Адам" батальйону імені Джохара Дудаєва. Ця група складається з кількох десятків бійців та офіцерів. Я не можу називати точну цифру з міркувань військової таємниці. Але більшість з них потребують екіпіровки на зиму і їх необхідно терміново підготувати. Оскільки батальйон імені Джохара Дудаєва і розвідувально-штурмова група батальйону "Адам" є добровольчими, у них немає жодного фінансування з боку держави, все купується на свої гроші. Війна серйозно виснажує ресурси групи і батальйону Потреби групи складаються з зимової амуніції і техніки", - наголосила Дудаєва.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375 4115 0536 8303 (Ilya Moroz)

Приватбанк 5168757377848645 (Ілля Мороз)

Або на рахунки Міжнародного благодійного фонду "Ічкерія" в Приватбанку:

Рахунок в гривні: UA633052990000026004006233803

Рахунок в євро: UA093052990000026000046234316

Рахунок в доларах: UA183052990000026008036232018

Номер телефону: +38 063 388 65 37.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
+ Вибачте, копійки.

Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів
Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК
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27.09.2022 14:51
+11
Не на часі..головне дураки та дороги..Зеля стратег вищого пілотажу...
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27.09.2022 14:59
+9
ЗелеМойскіє чуваки поачали покупать круті тачки у Європі .ще в травні...я тоді на Цензорі казав про це...
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27.09.2022 15:02
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+ Вибачте, копійки.

Через незастосування закону про санкції щодо російських олігархів Україною вже втрачено 2,5 мільярда доларів
Хіт-парад найдорожчих автівок, придбаних державою під час повномасштабного вторгнення. Очолює рейтинг "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК
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27.09.2022 14:51 Відповісти
+ копійка до копієчки...
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27.09.2022 15:16 Відповісти
Не на часі..головне дураки та дороги..Зеля стратег вищого пілотажу...
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27.09.2022 14:59 Відповісти
Just curious where the ammo provided by partners goes? They are sending more than enough!
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27.09.2022 14:59 Відповісти
Unfortunately, these weapons are not enough to equip 1 million army in Ukraine. NATO weapons are of high quality, but we have only few of them, much less than Russia has now.
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27.09.2022 16:18 Відповісти
ЗелеМойскіє чуваки поачали покупать круті тачки у Європі .ще в травні...я тоді на Цензорі казав про це...
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27.09.2022 15:02 Відповісти
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27.09.2022 15:15 Відповісти
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27.09.2022 15:49 Відповісти
Ви до "ВЕЛИКАГО ЗЕПРЕЗЕДЕНТА та ДЕРМАКА"з цим питанням вже зверталися,не порушуйте черговість!
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27.09.2022 16:23 Відповісти
+1000грн
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27.09.2022 16:27 Відповісти
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27.09.2022 16:31 Відповісти
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27.09.2022 16:49 Відповісти
Може б наші депутати і депутатки, міністри і міністерки хоч якусь частину своїх заощаджень підкинули б для цих добровольців, вони ж і вас захищають. Наші люди неймовірні, вони і для цих воїнів скинуться. Респект ВАМ!
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27.09.2022 17:09 Відповісти
Дупа в них зклеїться, вони ж до влади прийшли, щоб зразу з грязі в князі, а ви що їм пропонуєте? Це аж ніяк не вкладається в їхню ідею, допомагати комусь? Нє, на таке вони не підписувались.
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27.09.2022 17:41 Відповісти
Єй , зелень , всі воїни вже потребують зимного одягу , а ви всеодно
фінансуєте дороги і печетесь блд. про своі кишені 😠
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27.09.2022 17:15 Відповісти
 
 