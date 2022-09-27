582 воєнні злочини росіян задокументовані правоохоронцями на деокупованих територіях Харківської області,- МВС

23 вересня завершено огляд та ексгумацію тіл на місці масового поховання людей поблизу міста Ізюм.

Про це повідомлено речниця МВС Альона Матвєєва на брифінгу в Military Media Center, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчими підрозділами Національної поліції України на деокупованій території області задокументовано 582 воєнні злочини. В Ізюмі з 445 могил та 1 групового поховання ексгумовано тіла 425 цивільних осіб (212 жінок, 196 чоловіків, 5 дітей і 12 тіл невстановленої статі) та 22 військовослужбовців ЗСУ", - повідомила речниці МВС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Первинне оперативне розмінування деокупованих територій триватиме рік, - МВС