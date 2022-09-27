УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9245 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
879 8
ООН (2756) полонені (1938) Богнер Матільда (18)

Місія ООН досі не потрапила до місць, де перебувають українські полонені, - голова місії Богнер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

богнер,матильда

При цьому фахівці місії безперешкодно відвідували місця інтернування російських полонених в Україні.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Упродовж звітного періоду наші спеціалісти з прав людини мали безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, яку контролює уряд України. З іншого боку, нам не було надано конфіденційного доступу до місць інтернування українських військовополонених на території, що контролюється збройними силами РФ або пов’язаними збройними групами", - сказала Богнер.

Також голова місії повідомила, що  інформація, яку отримує Місія, свідчить про те, що для українських захисників, які перебувають у російському полоні, існують серйозні ризики щодо здоров’я та безпеки.

"Вони зазнають жорстокого поводження. Крім того, принижують і їх гідність. Таке поводження з українськими військовополоненими має систематичний характер як на окупованих територіях, так і в місцях інтернування у РФ", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українських полонених катують у Росії та на окупованих нею територіях, - ООН

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відмазки.
показати весь коментар
27.09.2022 15:09 Відповісти
Раша так звикла до БЕЗКАРНОСТІ , що плюе і на ООН
Гнати їх з Ради безпеки і вводити туди Україну
Ось сьогодні Україна увесь світ захищае
Героям слава ! Смерть ворогаМ !
показати весь коментар
27.09.2022 15:10 Відповісти
Смисл цієї організації???
показати весь коментар
27.09.2022 15:10 Відповісти
Гроші.
показати весь коментар
27.09.2022 15:11 Відповісти
гроші - це для них смисл. а для нас? якщо їм байдуже донаших проблем, то чому мене має цікавити їхнє фінансування?
показати весь коментар
27.09.2022 15:51 Відповісти
А смисл ЄС, ПАРЕ, ОБСЄ, ЄСПЧ, Гаагського трибуналу, Червоного Хреста, Венеціанської комісії... Яке б рішення не прийняли - іншій (незгідній) стороні на них насрати. Кастрати, паразити і халявщики.
У ДСВ мала би перемогти Німеччина -і такої х-ні у світі не було б.
показати весь коментар
27.09.2022 15:21 Відповісти
Розпустити по причині професійної непридатності.
показати весь коментар
27.09.2022 15:12 Відповісти
С ними только с позиции силы и оружия говорить надо! Хорошую организацию превратили во что то аморфное.
показати весь коментар
27.09.2022 15:16 Відповісти
 
 