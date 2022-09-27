УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9245 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна Мобілізація в РФ
1 797 31
війна (56107) США (14430) мобілізація (1437) Жан-П'єр Карін (46)

США розглядатимуть звернення про притулок від громадян РФ, які тікають від мобілізації, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,армія,окупанти

Сполучені Штати Америки розглядатимуть заяви про надання притулку від росіян, які втікають від мобілізації.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як пояснила Жан-П’єр, США розмежовують дії уряду РФ, російських військових та російського народу.

"Ми бачимо, що декілька останніх днів у Росії відбуваються акції протесту. Таким чином, будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, - незалежно від громадянства - може подати заяву на надання притулку у Сполучених Штатах, і заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Так ми бачимо свою роль і свою участь у цьому", - сказала речниця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї бригади полонили першого ЧМОбіка поблизу Куп’янська: "Служу три дня. Призван из Ростовской области". ВIДЕО

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Також читайте: Польща не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації, - голова канцелярії прем’єр-міністра Дворчик

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Стоп.

А США притулок українцям надають? Українкам здається так, а українцям?
показати весь коментар
27.09.2022 15:11
+12
показати весь коментар
27.09.2022 15:14
+12
Шо за ********?! Як нападати, вбивати, гвалтувати, катувати - так "Путин мьі с табой!". А як за базар відповісти - так до гейропи і піндосів.
Дати їм втекти, це спонсорувати безвідповідальність
показати весь коментар
27.09.2022 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Те, що їм дозволять це одне, але ж їх з росії не випустять!
показати весь коментар
27.09.2022 15:10 Відповісти
А може це є елементом гібридної війни - безкровне російське вторгнення у цивілізований світ.
показати весь коментар
27.09.2022 15:14 Відповісти
АГА

Приймайте громадян РФ

А потім тут русскіх прижимають не поважають, русский язик не хочуть регіональним робити

Путін спасі-нападі-освободі!!!!
показати весь коментар
27.09.2022 15:19 Відповісти
Як малі діти.. от як вдалося побудувати таку могутню державу таким інфантилам??
Хоча...будували другі --- справжні американці!
показати весь коментар
27.09.2022 15:32 Відповісти
Так не такі будували.
показати весь коментар
27.09.2022 16:07 Відповісти
Стоп.

А США притулок українцям надають? Українкам здається так, а українцям?
показати весь коментар
27.09.2022 15:11 Відповісти
Тим, які не мають права виїзжати за межі кордону України?
Чи батальону монако?
показати весь коментар
27.09.2022 15:18 Відповісти
За кордоном насправді багато українців...
показати весь коментар
27.09.2022 17:42 Відповісти
Треба США попередити . Вони хотять РУЦКИЙ МИР в себе получити ?
показати весь коментар
27.09.2022 15:12 Відповісти
Нафіг вам американцям проблеми ,від росіян нічого доброго не можна чекати .
показати весь коментар
27.09.2022 15:13 Відповісти
надеюсь, их селить будут во Флориде?
показати весь коментар
27.09.2022 15:13 Відповісти
Ну,буряты могут самоопределиться как индейцы Аляски.
показати весь коментар
27.09.2022 15:24 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 15:14 Відповісти
А вот что Лавкрафт говорил про русских
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.
показати весь коментар
27.09.2022 15:16 Відповісти
Apiatj dvadcatj piat ..."haroshie "ruskie beriot verh
показати весь коментар
27.09.2022 15:20 Відповісти
Ну и много их таких будет ? Разве те, что успели в Европу смыться. Но еще надо доказать, что тебя хотели мобилизовать.
показати весь коментар
27.09.2022 15:20 Відповісти
Шо за ********?! Як нападати, вбивати, гвалтувати, катувати - так "Путин мьі с табой!". А як за базар відповісти - так до гейропи і піндосів.
Дати їм втекти, це спонсорувати безвідповідальність
показати весь коментар
27.09.2022 15:22 Відповісти
зря
показати весь коментар
27.09.2022 15:26 Відповісти
І навіщо їм лишні проблеми, досить і мексиканців.
показати весь коментар
27.09.2022 15:36 Відповісти
Давать политическое убежище только тем рашистам, которые убили силовиков, уничтожили имущество или нанесли какой-то другой ущерб рашен-рейху.
показати весь коментар
27.09.2022 16:03 Відповісти
C видеоподтверждением.
показати весь коментар
27.09.2022 17:12 Відповісти
Звозьте їх на якийсь острів й хай ходять у бахілах і підгузниках!
А то вони за пів години усе засруть й витопчуть, а через дві години вже будуть з гівняними тиКАЛорами стояти десь у людному місці і волати "вялікая расія"...
показати весь коментар
27.09.2022 16:12 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 16:13 Відповісти
В штатах мало кацапських шпигунів?
показати весь коментар
27.09.2022 17:03 Відповісти
После приема таких типо беженцев велика вероятность создания Брайтонбичской Народной Республики, которая откажется кормить Уоллстрит и прочих пендоских нахлебников, и возжелает воссоединения с расией.
показати весь коментар
27.09.2022 17:16 Відповісти
Дурня це все, США давно приймає з усього світу, це як Римська імперія. Просто йде відбір, розумних, багатих, ділових, працьовитих, висококваліфікованих фахівців.
показати весь коментар
27.09.2022 17:45 Відповісти
Ага, бачили ми цих "фахівців". З Індії вже понабирали "айтішніків", тепер жоден продукт не виходить в прод без мільярда багів. Понабирайте ще з сосії спеціалістів ******* все, що не прибито цвяхами, і пити все що горить.
показати весь коментар
27.09.2022 18:26 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59530991
показати весь коментар
27.09.2022 20:11 Відповісти
Максимально стисло і по суті:
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
27.09.2022 21:09 Відповісти
Для справки- кому дают убежище в США если ты из Украины:

1. Тем кто преследуется по « политическим моментам» властью

А-наибольшая категория-« не традиционная сексуальная ориентация» ( лесбиянки и гомосексуалисты),

Б- «религиозные преследования»,

С- «политические преследования властью инакомыслящих» ( например, журналистов и др).

США Не предоставляет убежище украинцам бежавшим от войны ( бомбежек, оккупации и тд). Статус « беженца» на украинцев ( мужчин и женщин) не распространяется.

Им могут дать статус « временный защитный статус» ( TPS) до осени 2023. Но это не иммиграционный статус.

Поэтому очень Странно, что теперь граждане страны агрессора будут получать иммиграционную защиту, а граждане страны жертвы нападения агрессора- нет.
показати весь коментар
27.09.2022 22:01 Відповісти
 
 