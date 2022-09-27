США розглядатимуть звернення про притулок від громадян РФ, які тікають від мобілізації, - Білий дім
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Сполучені Штати Америки розглядатимуть заяви про надання притулку від росіян, які втікають від мобілізації.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як пояснила Жан-П’єр, США розмежовують дії уряду РФ, російських військових та російського народу.
"Ми бачимо, що декілька останніх днів у Росії відбуваються акції протесту. Таким чином, будь-хто, хто шукає притулку від переслідувань, - незалежно від громадянства - може подати заяву на надання притулку у Сполучених Штатах, і заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Так ми бачимо свою роль і свою участь у цьому", - сказала речниця.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.
Будь ласка, зачекайте...
Приймайте громадян РФ
А потім тут русскіх прижимають не поважають, русский язик не хочуть регіональним робити
Путін спасі-нападі-освободі!!!!
Хоча...будували другі --- справжні американці!
А США притулок українцям надають? Українкам здається так, а українцям?
Чи батальону монако?
"Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.
Дати їм втекти, це спонсорувати безвідповідальність
А то вони за пів години усе засруть й витопчуть, а через дві години вже будуть з гівняними тиКАЛорами стояти десь у людному місці і волати "вялікая расія"...
🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
1. Тем кто преследуется по « политическим моментам» властью
А-наибольшая категория-« не традиционная сексуальная ориентация» ( лесбиянки и гомосексуалисты),
Б- «религиозные преследования»,
С- «политические преследования властью инакомыслящих» ( например, журналистов и др).
США Не предоставляет убежище украинцам бежавшим от войны ( бомбежек, оккупации и тд). Статус « беженца» на украинцев ( мужчин и женщин) не распространяется.
Им могут дать статус « временный защитный статус» ( TPS) до осени 2023. Но это не иммиграционный статус.
Поэтому очень Странно, что теперь граждане страны агрессора будут получать иммиграционную защиту, а граждане страны жертвы нападения агрессора- нет.