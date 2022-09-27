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Повідомлено про підозру депутатці, яка під час окупації обійняла псевдопосаду на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборант

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру депутатці Дворічанської ОТГ Куп’янського району за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, обрала для себе шлях працювати на представників РФ.

Як зазначається, у липні цього року під час окупації населеного пункту жінка обійняла посаду "виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області".

Також читайте: Мешканця Димера підозрюють у співпраці з окупантами, - Офіс Генпрокурора

Автор: Анастасія Потіха
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де вона?
На окружній Белгорода?
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27.09.2022 15:22 Відповісти
Гос измена - это самое страшное преступление против государства и должно караться пожизненым сроком и смертной карой, как в США!
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27.09.2022 15:23 Відповісти
Ну, ми ж не у США,у нас женевська конвенція та інші європейські цінності)...полонених касапів будемо годувати п'ять разів на день до ожиріння,а місцевих колаборантів змисимо прочитати по п'ять томів українських класиків.https://suspilne.media/242378-kropivnickij-sud-zobovazav-kolaboranta-z-harkova-vivciti-gimn-ukraini-virs-procitati-dvi-knizki
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27.09.2022 15:31 Відповісти
Хоча й замилено, але здається схожа на Верещук
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27.09.2022 15:26 Відповісти
Роздерти суку кацапську навпіл- за ноги!
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27.09.2022 15:30 Відповісти
Друзі якщо ви на цензорі читаєте новини то повинні розуміти що нам доведеться ще боротися з ЗЕ владою після перемоги . Кількість конченних потвор що повязані з рашистами просто зашкалює
Єрмако - Татарівсько - Тимошенко - ОПЗЖ ні ***** при владі Шуфрич в раді спокійно ходить з кавою і це під час війни
А офшори зеленського забули ? А де коломойський , котрий ***** в прямому ефірі Шустера знущався над краЇною ，пограбував власних вкладників на сотні мільярдів гривень і зїбався ***** до неньки Ізраїльщини !
А скандал з вагнерівцями
**** стільки запитань накопилося !
А терехов котрий на камеру "договаривался " з поліцією
Тому ця **** скоріш за все по українському паспорту втече до Європи а наша влада буде казати що вони висували підозри
Я не хочу нового майдану ，але це ******** терпіти також нема сил
А сотні тон розкраденої гуманітарки в Запоріжжі Вагонами ***** Вагонами під час війни
А зпиляні тепловізійні приціли і джавеліни без акумуляторі
А і ще багато чого
****** В РОТ ДА СКІЛЬКИ Ж МОЖНА ВЖЕ КРАСТИ
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27.09.2022 15:56 Відповісти
 
 