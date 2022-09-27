Повідомлено про підозру депутатці, яка під час окупації обійняла псевдопосаду на Харківщині
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру депутатці Дворічанської ОТГ Куп’янського району за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Харківська обласна прокуратура
За даними слідства, жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, обрала для себе шлях працювати на представників РФ.
Як зазначається, у липні цього року під час окупації населеного пункту жінка обійняла посаду "виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області".
Будь ласка, зачекайте...
На окружній Белгорода?
Єрмако - Татарівсько - Тимошенко - ОПЗЖ ні ***** при владі Шуфрич в раді спокійно ходить з кавою і це під час війни
А офшори зеленського забули ? А де коломойський , котрий ***** в прямому ефірі Шустера знущався над краЇною ，пограбував власних вкладників на сотні мільярдів гривень і зїбався ***** до неньки Ізраїльщини !
А скандал з вагнерівцями
**** стільки запитань накопилося !
А терехов котрий на камеру "договаривался " з поліцією
Тому ця **** скоріш за все по українському паспорту втече до Європи а наша влада буде казати що вони висували підозри
Я не хочу нового майдану ，але це ******** терпіти також нема сил
А сотні тон розкраденої гуманітарки в Запоріжжі Вагонами ***** Вагонами під час війни
А зпиляні тепловізійні приціли і джавеліни без акумуляторі
А і ще багато чого
****** В РОТ ДА СКІЛЬКИ Ж МОЖНА ВЖЕ КРАСТИ