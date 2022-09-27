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ООН (2756) Богнер Матільда (18) воєнні злочини (1561)

Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 5 тис. 996 осіб, з них 382 дитини. Ще 8 тис. 848 осіб дістали поранень, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

богнер

Такі цифри озвучила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер на презентації нової доповіді Управління ООН з прав людини щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на цей тиждень ми задокументували, що 5 тис. 996 людей загинули й 8 тис. 848 дістали поранень. Серед загиблих 382 дитини. Ці цифри відображають підтверджені окремі інциденти, а фактичні цифри значно вищі", - сказала Богнер. 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збільшило свою присутність в Україні. Тепер роботу місії розгорнуто на 6 локаціях.

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 Голова місії також повідомила, що зафіксовано пошкодження або руйнування 252 медичних закладів та 415 навчальних закладів у всій країні, хоча реальні цифри також вищі.

"Переважна більшість втрат серед цивільного населення, зафіксованих із 24 лютого, була спричинена застосуванням у населених пунктах зброї вибухової дії, переважно російськими Збройними силами та пов'язаними з ними збройними групами. Регулярно застосовувалися обстріли з важкої артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари, включно зі зброєю, яка здатна нести касетні боєприпаси", - розповіла Богнер.

Вона наголосила, що масштаби пошкоджень та руйнувань переконливо свідчать про те, що були порушення міжнародного гуманітарного права.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Це їм олєнєвод шойгу такі цифри надав? Цих бєздєльників під назвою ООН давно потрібно розігнати. Грантоєди срані!
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27.09.2022 15:25
+3
БЛД - ТІЛЬКИ В МАРІУПОЛІ 20 ТИС ЗАГИБЛИХ ГРОМАДЯН, КОМУ ВИ ЛОКШИНУ ВІШАЄТЕ НА ВУХА ?
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27.09.2022 15:59
+1
Зменшують кількість жертв, щоб зелена скотина не відповідала перед судом за підготовку держави до війни.
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27.09.2022 17:49
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Таку інформацію може управління статистики надати.
Структура з бюджетом невеликої країни, та власною армією для цього не потрібна.
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27.09.2022 15:23 Відповісти
Це їм олєнєвод шойгу такі цифри надав? Цих бєздєльників під назвою ООН давно потрібно розігнати. Грантоєди срані!
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27.09.2022 15:25 Відповісти
Ні це їм українська влада доповідає.
Наша влада не так давно казала, що трошки більше ніж 3000.
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27.09.2022 16:02 Відповісти
Вы чё?гоните?там в одном Мариуполе больше погибло!!!
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27.09.2022 17:15 Відповісти
Уасья, гонить не Людмила, а "наша влада" , якою коЗЕлятина "рулить", й дебіли, які мову за 30 років Незалежності України не вивчили.
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27.09.2022 18:41 Відповісти
по официальным данным, получается, что гражданских погибло на 4 тысячи меньше, чем военных ЗСУ, принимающих участие уже 7й месяц в ежедневных боях.
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27.09.2022 15:26 Відповісти
переважно російськими Збройними силами???
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27.09.2022 15:39 Відповісти
БЛД - ТІЛЬКИ В МАРІУПОЛІ 20 ТИС ЗАГИБЛИХ ГРОМАДЯН, КОМУ ВИ ЛОКШИНУ ВІШАЄТЕ НА ВУХА ?
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27.09.2022 15:59 Відповісти
87 000 загиблих по даним із моргів в Маріуполі. Ми можемо ще багато чого не знати.
Наша влада перша замовчує кількість загиблих.
Мій син учиться в інституті. Київ. Одногрупниця з Маріуполя поїхала на зимові канікули додому. Зв'язку досі нема ні знею, ні з її родиною. Ще надіються, що живі, але надія вже згасає.
Але треба постійно молитися і благати Господа, і він почує. Бо він благ і милостивий.
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27.09.2022 16:12 Відповісти
Це просто PZDC. Після нашої перемоги для мене Маріупіль буде місто меморіал, чи місто
цвинтар, бо знаючи скільки там людей загинуло важко буде про це не думати.
Був там у 2007 коли місто ще було пострадянським, навіть таке воно мені сподобалось.
Нажаль у нас в Україні люди завжди були такі - допускали катастрофу, а потім героїчно
ліквідовували ії наслідки. І тваринами не хочеться їх називати але ..... дуже хотіли щоб
країною керував комік, думали це буде весело. Смальцю в голові немає ....
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28.09.2022 02:10 Відповісти
Гибель одного человека,трагедия...гибель миллионов просто статистика...
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27.09.2022 16:07 Відповісти
Кількість загиблих в Маріуполі заповнить декілька великих світових стадіонів до країв.
Це в голові не вміщується, а Зе клоуну схоже це сходить з рук.
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28.09.2022 02:14 Відповісти
Зменшують кількість жертв, щоб зелена скотина не відповідала перед судом за підготовку держави до війни.
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27.09.2022 17:49 Відповісти
 
 