Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 5 тис. 996 осіб, з них 382 дитини. Ще 8 тис. 848 осіб дістали поранень, - ООН
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Такі цифри озвучила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер на презентації нової доповіді Управління ООН з прав людини щодо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на цей тиждень ми задокументували, що 5 тис. 996 людей загинули й 8 тис. 848 дістали поранень. Серед загиблих 382 дитини. Ці цифри відображають підтверджені окремі інциденти, а фактичні цифри значно вищі", - сказала Богнер.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) збільшило свою присутність в Україні. Тепер роботу місії розгорнуто на 6 локаціях.
Голова місії також повідомила, що зафіксовано пошкодження або руйнування 252 медичних закладів та 415 навчальних закладів у всій країні, хоча реальні цифри також вищі.
"Переважна більшість втрат серед цивільного населення, зафіксованих із 24 лютого, була спричинена застосуванням у населених пунктах зброї вибухової дії, переважно російськими Збройними силами та пов'язаними з ними збройними групами. Регулярно застосовувалися обстріли з важкої артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари, включно зі зброєю, яка здатна нести касетні боєприпаси", - розповіла Богнер.
Вона наголосила, що масштаби пошкоджень та руйнувань переконливо свідчать про те, що були порушення міжнародного гуманітарного права.
Будь ласка, зачекайте...
Структура з бюджетом невеликої країни, та власною армією для цього не потрібна.
Наша влада не так давно казала, що трошки більше ніж 3000.
Наша влада перша замовчує кількість загиблих.
Мій син учиться в інституті. Київ. Одногрупниця з Маріуполя поїхала на зимові канікули додому. Зв'язку досі нема ні знею, ні з її родиною. Ще надіються, що живі, але надія вже згасає.
Але треба постійно молитися і благати Господа, і він почує. Бо він благ і милостивий.
цвинтар, бо знаючи скільки там людей загинуло важко буде про це не думати.
Був там у 2007 коли місто ще було пострадянським, навіть таке воно мені сподобалось.
Нажаль у нас в Україні люди завжди були такі - допускали катастрофу, а потім героїчно
ліквідовували ії наслідки. І тваринами не хочеться їх називати але ..... дуже хотіли щоб
країною керував комік, думали це буде весело. Смальцю в голові немає ....
Це в голові не вміщується, а Зе клоуну схоже це сходить з рук.