На псевдореферендумі в Маріуполі "проголосували" лише 20% мешканців міста, - мер Бойченко

В окупованому Маріуполі наразі проживають близько 100 тисяч людей. Лише кожен п’ятий житель, який залишився у місті, проголосував на псевдореферендумі окупантів.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В Маріуполі до війни була 541 тисяча людей, сьогодні там тримають більше 100 тисяч населення. Чи можемо ми сьогодні говорити про більшість людей? Більшість маріупольців перебуває на підконтрольній Україні - більше 200 тисяч людей. Це не можна назвати референдумом, це соціологічне опитування", - сказав він.

Бойченко наголосив, що люди з автоматами приходять до кожної оселі та "просять" взяти участь у "голосуванні".

Також читайте: ЄС запровадить санкції за причетність до псевдореферендумів, - Стано

"Люди йдуть на це вимушено. Це 20% від тих 100 тисяч, яких вони примусово утримують в Маріуполі. Це може бути інструментом демократії?" - каже Бойченко.

Мер закликав жителів окупованого міста намагатися якнайшвидше виїхати.