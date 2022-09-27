УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9213 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
1 949 11
війна (56107) Маріуполь (2815) окупація (5814) Бойченко (86) псевдореферендум (179)

На псевдореферендумі в Маріуполі "проголосували" лише 20% мешканців міста, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,псевдореферендум

В окупованому Маріуполі наразі проживають близько 100 тисяч людей. Лише кожен п’ятий житель, який залишився у місті, проголосував на псевдореферендумі окупантів.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В Маріуполі до війни була 541 тисяча людей, сьогодні там тримають більше 100 тисяч населення. Чи можемо ми сьогодні говорити про більшість людей? Більшість маріупольців перебуває на підконтрольній Україні - більше 200 тисяч людей. Це не можна назвати референдумом, це соціологічне опитування", - сказав він.

Бойченко наголосив, що люди з автоматами приходять до кожної оселі та "просять" взяти участь у "голосуванні".

Також читайте: ЄС запровадить санкції за причетність до псевдореферендумів, - Стано

"Люди йдуть на це вимушено. Це 20% від тих 100 тисяч, яких вони примусово утримують в Маріуполі. Це може бути інструментом демократії?" - каже Бойченко.

Мер закликав жителів окупованого міста намагатися якнайшвидше виїхати.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Вот зачем ты это сказал? Звучит как ты сидишь в яме и на тебя стали срать. Когда насрали, то ты говоришь, что попало только 20% и поэтому все замечательно. Так только русские говорят.

Просто плюнь и забудь на референдумы, пускай делают что хотят и рисуют что хотят, не играй в эти игры. Даже комментировать не имеет смысла, итак весь мир (к счастью) понимает этот позор, так как кацапы ни одной территории не контролируют на 100%, т.к. та самая переправа - это и есть луганщина, в херсонщине тоже протекания идут, а донецкую и запорожскую просто смешно даже.
показати весь коментар
27.09.2022 15:45
+3
яц це? в місті ж лишилось 20 відсотків від того, що було, тоді виходить, що всі вони й проголосували..., або 20 від 20 це не 20...
показати весь коментар
27.09.2022 15:49
+2
Згоден на 105%. Не можна цьому лайну приділяти ніякої уваги, тим паче такими формулюваннями. Бо зі слів Бойченка виходить, що якщо б проголосували 73%, то все, можна визнавати ці дії законними?
Купа новин, бляха, що там щось порушили, там не правильно голосували, там не дотримувались якихось правил, ніби сам цей фарс - законий, а ось виконання трохи кульгає.
Якщо вбивця і грабіжник пограбував і заявив, що награбоване його власність - це не відмаже його від покарання.
показати весь коментар
27.09.2022 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот зачем ты это сказал? Звучит как ты сидишь в яме и на тебя стали срать. Когда насрали, то ты говоришь, что попало только 20% и поэтому все замечательно. Так только русские говорят.

Просто плюнь и забудь на референдумы, пускай делают что хотят и рисуют что хотят, не играй в эти игры. Даже комментировать не имеет смысла, итак весь мир (к счастью) понимает этот позор, так как кацапы ни одной территории не контролируют на 100%, т.к. та самая переправа - это и есть луганщина, в херсонщине тоже протекания идут, а донецкую и запорожскую просто смешно даже.
показати весь коментар
27.09.2022 15:45 Відповісти
Згоден на 105%. Не можна цьому лайну приділяти ніякої уваги, тим паче такими формулюваннями. Бо зі слів Бойченка виходить, що якщо б проголосували 73%, то все, можна визнавати ці дії законними?
Купа новин, бляха, що там щось порушили, там не правильно голосували, там не дотримувались якихось правил, ніби сам цей фарс - законий, а ось виконання трохи кульгає.
Якщо вбивця і грабіжник пограбував і заявив, що награбоване його власність - це не відмаже його від покарання.
показати весь коментар
27.09.2022 16:39 Відповісти
*сваихнибрасаем!".....
https://twitter.com/i/status/1574638477932924928
показати весь коментар
27.09.2022 15:47 Відповісти
яц це? в місті ж лишилось 20 відсотків від того, що було, тоді виходить, що всі вони й проголосували..., або 20 від 20 це не 20...
показати весь коментар
27.09.2022 15:49 Відповісти
Бойченко таке саме бла-бла, як і Гайдай. Бо з Київа краще видно, що там в Маріуполі.
Єдиний позитив, так те що маємо поіменний список кончених колаборантів, а тих що категорично відмовились від евакуації тепер можна поздоровити зі вступом до лав чмобіків.
показати весь коментар
27.09.2022 15:59 Відповісти
20 від 20 відсотків, РейХферендум по кацапскі.
показати весь коментар
27.09.2022 16:00 Відповісти
ЖДУны рюS$кого рейха заслужили то чего хотели...
показати весь коментар
27.09.2022 16:04 Відповісти
Який сенс в цьому пропагандонському лайні, всі ж знають, що ніхто не визнає того цирку, потреба в роздмухуванні тої теми тільки в пропагандонів , як москальських, та і наших
показати весь коментар
27.09.2022 17:53 Відповісти
Можем ли мы сегодня говорить о большинстве людей или не можем - не имеет никакого значения. Все это в принципе незаконно, а подобные заявления только намекают на какую-то возможную легитимность
показати весь коментар
27.09.2022 18:08 Відповісти
На ці т.з. "рехферендуми" взагалі ніхто мог не приходити, результат був би все одно однаковий 98%-на явка і 97% - за.
показати весь коментар
27.09.2022 19:29 Відповісти
 
 