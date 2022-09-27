На псевдореферендумі в Маріуполі "проголосували" лише 20% мешканців міста, - мер Бойченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Маріуполі наразі проживають близько 100 тисяч людей. Лише кожен п’ятий житель, який залишився у місті, проголосував на псевдореферендумі окупантів.
Про це повідомив на брифінгу міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"В Маріуполі до війни була 541 тисяча людей, сьогодні там тримають більше 100 тисяч населення. Чи можемо ми сьогодні говорити про більшість людей? Більшість маріупольців перебуває на підконтрольній Україні - більше 200 тисяч людей. Це не можна назвати референдумом, це соціологічне опитування", - сказав він.
Бойченко наголосив, що люди з автоматами приходять до кожної оселі та "просять" взяти участь у "голосуванні".
"Люди йдуть на це вимушено. Це 20% від тих 100 тисяч, яких вони примусово утримують в Маріуполі. Це може бути інструментом демократії?" - каже Бойченко.
Мер закликав жителів окупованого міста намагатися якнайшвидше виїхати.
Будь ласка, зачекайте...
Просто плюнь и забудь на референдумы, пускай делают что хотят и рисуют что хотят, не играй в эти игры. Даже комментировать не имеет смысла, итак весь мир (к счастью) понимает этот позор, так как кацапы ни одной территории не контролируют на 100%, т.к. та самая переправа - это и есть луганщина, в херсонщине тоже протекания идут, а донецкую и запорожскую просто смешно даже.
Купа новин, бляха, що там щось порушили, там не правильно голосували, там не дотримувались якихось правил, ніби сам цей фарс - законий, а ось виконання трохи кульгає.
Якщо вбивця і грабіжник пограбував і заявив, що награбоване його власність - це не відмаже його від покарання.
https://twitter.com/i/status/1574638477932924928
Єдиний позитив, так те що маємо поіменний список кончених колаборантів, а тих що категорично відмовились від евакуації тепер можна поздоровити зі вступом до лав чмобіків.