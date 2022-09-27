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Білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з РФ, - моніторингова група

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

окупанти,залізниця

Білорусь із великою ймовірністю готується до прийому військових ешелонів з Росії.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані "Сообщества железнодорожников Беларуси", інформує Цензор.НЕТ.

Так, наприклад, здійснюється:

- перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);
- проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;
- закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;
- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.

"Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із РФ", - наголосили в моніторинговій групі.

Читайте: П’ятьох росіян через мобілізацію зняли з поїзда до Білорусі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
ваша команда по запугиванию рашкой уже примелькалась. то мопеды изменят ход войны, то чмобики алкажи, теперь ядерным ударом пугаете... то что теперь сдаться? не дождетесь
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27.09.2022 16:29
+12
Значить знову на Київ посунуть. Сподіваюсь наші готові.
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27.09.2022 16:03
+12
По ешелонам Україна мае право бити ракетами
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27.09.2022 16:09
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А оце вже сигнал поганий. Повінстю вписується в мою теорію, що протягом жовтня ***** планує використати ТЯЗ.
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27.09.2022 16:02 Відповісти
Як це вписується? Вони що, в костюмах хімзащити і противогазах підуть на Київ?
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27.09.2022 16:08 Відповісти
Ніт. У них того лайна вдосталь. А тим часом баби єщьо нарожают.
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27.09.2022 16:10 Відповісти
Я не казав, що ЯЗ буде проти Києва застосована. В усякому разі в першу атаку ЯЗ. Якщо не по армії, то будуть по 1-2 великим, але не головним містам в центральній Україні. Кривий Ріг підходить ідеально. Не на Дніпрі, великий і символічний. І от вони скидають бомби\ракети\снаряди... на 2-3 міста типу Кривого Рогу і виставляють ультиматум - або капітуляція протягом 24 годин, або їбанемо про Києву та всім іншим обласним центрам. І якщо не буде нормальної відповідді на це з боку світу і ми справді капітулюємо, от тут ці 1.2 млн мобіків без навчання і броників з мосінками стануть в нагоді - їх будуть заводити у всі міста та містечка (для особливо обдарованих коментаторів скажу - ЩО НЕ В ТІ, В ЯКИХ ВИКОРИСТАЛИ ТЧЗ) для контролю над місцевими.
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27.09.2022 16:21 Відповісти
ваша команда по запугиванию рашкой уже примелькалась. то мопеды изменят ход войны, то чмобики алкажи, теперь ядерным ударом пугаете... то что теперь сдаться? не дождетесь
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27.09.2022 16:29 Відповісти
А скажіть мені, будь ласка. Тільки чесно. У лютому ви готувалися до шашликів чи війни?
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28.09.2022 00:03 Відповісти
Чесно кажучі не вірю я в капітуляцію України навіть в разі застосування ЯЗ. після Бучі, Ірпеню, Маріуполя, Ізюму (список можна продовжувати довго) в капітулації нема ніякого сенсу. Скоріше черги в воєнкоматах стануть в десять разів довшими. Окрім того, не треба думати, що на Заході сидять самі дебіли. Там прекрасно розуміють, що буде, якщо Україна капітулює. І тому будуть змушені втрутитися. Хоча якшо я помиляюсь щодо Заходу, то треба валити кудись в сторону Австралії.
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27.09.2022 16:31 Відповісти
я з України нікуда не повалю...навіть після ядерного взриву..хрєн вам
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27.09.2022 16:36 Відповісти
Я про себе. Вас ніхто з України не випустить. Звісно якщо ви не член "слуги уроду" або "95 кварталу"
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27.09.2022 16:38 Відповісти
Обов'язково потрібно перднути про "зелених", яка б не була тема?
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27.09.2022 16:52 Відповісти
А у вас підгоріло?
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27.09.2022 16:52 Відповісти
А ты из пламенных ЗЕБИЛОВ? И справка есть от психиатра?
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27.09.2022 16:57 Відповісти
Я уже третий раз натыкаюсь на эти методички. Сначала в телеге, теперь тут.
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27.09.2022 17:15 Відповісти
А, ну і з Білорусі їм буде простіше швиденько доїхати до Київа та до купи інших місць.
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27.09.2022 16:22 Відповісти
В Києві - мінімум мільон озброєних мужиків. Роздати їм протитанкові засоби - справа годин і місто можна буде взяти лише за допомогою ядерної зброї, або поклавши мільонів пʼять чмобиків (і то не факт, бо тут якість переважає над кількістю).
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27.09.2022 16:34 Відповісти
там уже танків не лишилось, що є то на донецькому напрямку. Хіба що Т-55, Т-62 десь знімуть з консервації, але то ще питання. Можуть просто поперти з розрахунку 1 БТР на 100 піхотинців. Київщина вже не та що була до 24-го лютого, там довгої прогулянки не буде
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27.09.2022 16:43 Відповісти
Навіщо танки? Що зробить ненавчена піхота проти БТР, БМП? Нічого! Потрібно готувати людей, добровольці ще є, але вже не першого сорту, але фолькштурм ще можна створити та підготувати. Але нічого не робиться!
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28.09.2022 02:41 Відповісти
а шо воно змінить?
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27.09.2022 16:09 Відповісти
***** дуже любить історію, а єдиний раз коли використовували ядерну зброю це закінчило другу світову війну
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27.09.2022 16:13 Відповісти
В тій історії Японія фактично вже програла війну, залишилась без армії, авіації і флоту і готувалася до останньої оборони своїх островів. В України програшу нема, армія є і навіть літаки якісь трохи літають.
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27.09.2022 16:21 Відповісти
Дядьку! ви шо думаєте? шо Україна закінчується в Києві?Західну Україну топтали ..монголи..німці..австроугорщина.. поляки ..знову німці..маскалота...
Хрен вам..а ці падлюки по українськи розмовляють і думають і хрєн ім що встоїть..Гени Не воші
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27.09.2022 16:42 Відповісти
Ще вікінгів забули. Теж топтали аж гай шумів.
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27.09.2022 16:54 Відповісти
А вони можуть піти не на Київ, а на Захід України щоб спробувати перерізати нас від постачання з Європи, а по Києву в цей час вдарити ядеркою
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27.09.2022 16:11 Відповісти
І як удар по Києву допоможе у просуванні на заході?
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27.09.2022 16:15 Відповісти
Сигнал, звичайно, поганий. Але як це корелюється з ЯЗ? Може вони просто хочуть частиною зібраного мʼяса повторити ривок на Київ або ще куди, де унітази ще не зібрані...
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27.09.2022 16:17 Відповісти
В разі капітуляції\деморалізації України в результаті використання ТЯЗ в 2-3 великих містах, саме з Білорусі вони зможуть швидко завести контингент до Києва, для встановлення контролю над місцевими та містом.
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27.09.2022 16:25 Відповісти
А куди подіти сто, а може і більше тисяч киян, котрі стануть на захист міста? Втрачати нам буде вже нічого.
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27.09.2022 16:35 Відповісти
Спробувати звичайно можуть - вони ж дебіли! -, але це "квиток в один кінець". Щось мені підказує що якщо кацапи спробують застосувати ТЯЗ то їм точно буде вже не до взяття Києва...
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27.09.2022 16:42 Відповісти
Вже Майже жовтень, ніхрєна не вписується
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27.09.2022 16:22 Відповісти
Якщо буде застосоване яз то почнеться 3 світова.Україні тоді втрачати нічого.А світ просто порве.Ізраіль Іран Пакістан Пів Корея Індія всі ці країни скажуть одне а чому б ні?Якщо рашка так то ми також так і почнеться срака.Є два варінта або застосування ЯЗ і всьому світу хана або залякування.Застосуваня яз по Украхні це також поперелження буде НАто і світу і це також прямий виклик всьому світу.Далі самі міркуйте.Рашка як така перестане існувати бо всі країни просто взбісяться на неї.
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27.09.2022 16:27 Відповісти
Не почнеться. Бо Байден сказав пуйлу: я тебе ізгоєм зроблю. А сказав би: я тебе 10 разів знищу - пуйло б не наважився. Нічого пуйлу не буде за ЯЗ. Санкції проти Пушиліна та Сальдо введуть.
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27.09.2022 16:41 Відповісти
ви спочатку похмеліться...може свідомість повернеться.
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27.09.2022 16:33 Відповісти
Цікаво, а у АТАCMS є опція автоматичного переведення стрілок на залізничних перегонах?
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27.09.2022 16:02 Відповісти
Не повірите - є .
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27.09.2022 16:18 Відповісти
Значить знову на Київ посунуть. Сподіваюсь наші готові.
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27.09.2022 16:03 Відповісти
Колись кацабський ідеолух Дугін пропанував московитам завдати демонстративний ядерний удар по Українв в районі Чорнобиля і обов'язково вночі. щоб яскравіше києвляні побачили ядерний вибух. Мабуть вони проробляють цей варіант. а тоді підуть війська з бєлкакашки на Київ.
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27.09.2022 16:11 Відповісти
слышь клоун кацапский,ты чего здесь панику наводишь? вали на х*й!
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27.09.2022 16:37 Відповісти
Підуть через зону ядерного удару? Вони ідіоти, але ж не камікадзе
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27.09.2022 16:44 Відповісти
***** на тех чмобиков перемолотят за день артой,перемолотили елитку которая с ефектом неожиданости а тут какието отбросы с ржавыми автоматами,єто будет славная охота на русню.
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27.09.2022 16:13 Відповісти
Це якою артою ти перемелювати русю зібрався? Нам уже арту поставляють не по 4 шт на 2 місяці? Або в нас вже МРЛС (16) більше ніж у Саудівської Аравії - 32!
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28.09.2022 02:49 Відповісти
ані нє прічом...єта всьо лукашенка..ві нє панімаєтє
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27.09.2022 16:06 Відповісти
По ешелонам Україна мае право бити ракетами
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27.09.2022 16:09 Відповісти
вот как могло произойти так, что пенсионер и больной управляет народом...
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27.09.2022 16:09 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

1 ч

Так, стало известно о случаях изнасилований «кадыровцами» мобиков из Докучаевска.

Об этом заявил местный Telegram-блогер «Бэтмен ДНР». Он опубликовал письмо от родственников тех, кто подвергался издевательствам.

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27.09.2022 16:15 Відповісти
Братская любовь.
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27.09.2022 16:17 Відповісти
..."случаи,..."ну-ну
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27.09.2022 16:24 Відповісти
- "Пид@рaсы, сэр"
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27.09.2022 16:42 Відповісти
Кадыровцы одеты не в российскую военную форму . Кто им продал форму ?
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27.09.2022 16:46 Відповісти
Російські ешелони - халва для наших "Хаймарс"!
Так що хай потім не ображаються...
Та насрати - хай ображаються...)))
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27.09.2022 16:16 Відповісти
Хайиарсами не б'ють по чужій території. Невже це ще не всі зрозуміли?
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27.09.2022 16:23 Відповісти
это просто вопрос времени. если события будт разворачиваться не очень здорово, возможно ограничения будут сняты. А может уже сняты учитывая тот факт, что вчера работало пво в ялте. А это далеко.
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27.09.2022 16:31 Відповісти
""
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27.09.2022 16:50 Відповісти
Злые языки кажуть шо из Тайги и Тундры путлер везе лукашеске даже танки Т-34... даже с постаментов снимают те Зилизяки...та брешуть люди...не може такого Бути...🦍🦍🦍☠️👽🤣вяличие должно быть вяликим металлоломом...
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27.09.2022 16:18 Відповісти
Пуйло же "великий стратег", як він сам думає. Хоче знову всіх на...бати.
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27.09.2022 16:24 Відповісти
Тихановська десь шифруєця.
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27.09.2022 16:27 Відповісти
Байден казав на рабZee 15 000 танків та 20 000 БТРів,значить Україні потрібно 50 000 Джавелинів...
Факультет Пентагону працює у режимі 24/7...😝 Стінгери Байден чомусь не рахував
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27.09.2022 16:29 Відповісти
3к танків та 6к БТР, це робочі машини все інше той хлам який на кучах валяється
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27.09.2022 16:53 Відповісти
Ну давайте, дубль 2 по чорнобильських болотах на танчиках і бтрах 60х років, а якщо попретесь близько до Польських кордонів можете відхватити вже від абрамсів та ф22 з ф35.
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27.09.2022 16:31 Відповісти
Не дарма Лукашеску їздив до пуйла.. Про щось явно домовилися
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27.09.2022 16:32 Відповісти
Як відомо - це всім поху@.
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27.09.2022 16:54 Відповісти
Беларусь использовалась в феврале как площадка для 3 ударов:
- основной через ЧЗО на Киев
- через житомирскую область чтобы перерезать трассу Киев-Чоп (отрезать Киев от западной части страны, от поставок западного оружия и подхода подкреплений)
- через черниговскую обл. чтобы отрезать Харьков от Киева
Сейчас удар через ЧЗО невозможен - отступая, русня взорвала мосты, в частности мост через Припять длиной 700 м, который восстановить очень проблематично.
По-видимому, на новый виток агрессии основной задачей будет перерезание трассы Киев-Чоп. Но вряд ли мобики смогут даже близко подойти, даже если будут мясом закидывать как диды.
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27.09.2022 16:35 Відповісти
А хіба в нас стоїть велике угрупування військ на Поліссі? Щось я сумніваюся... більшість дійсно боєздатних наших підрозділів зараз на Сході. Як би там не було, ГенШтаб все бачить і знає.
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27.09.2022 16:42 Відповісти
напередодні вторгнення там дійсно нічого не стояло крім прикордонників. Якийсь танковий полк був і то був "вчасно" розформований просто перед вторгненням (совпадєніє?).
Зараз стоять, принаймні в ЗМІ час од часу така інфа проскакує.
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27.09.2022 16:54 Відповісти
Отож. "Щас не 41-й"...(с)
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27.09.2022 16:56 Відповісти
Разница с 41м есть. В 41м расстреляли "за предательство" несколько генералов, хотя предательства не было. В феврале 22-го предательство было, открыли границы с юга и с севера, но никого не то что не расстреляли, но даже имен мы не знаем.
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27.09.2022 17:05 Відповісти
А скільки військових та резервістів по західних областях? Я бачу що вони є, от же якщо буде потреба то ці ділянки швидко закриють.
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27.09.2022 16:55 Відповісти
А може це останній шизофренічний план пуйла - зібрати мільйон мобіків і захопити Київ?)
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27.09.2022 16:37 Відповісти
Сколько мрази выявляться по соседству , все, так и ходят , под царем раком , эх , картопляники , а вы аказуется дрыщи , время показало кто есть кто...
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27.09.2022 16:39 Відповісти
Недарма ж Лукашистий вчора до Пуйла на килим їздив...
Кепсько це. Хочуть, напевне, наробити нам безладу на півночі. Можливо, знову спробують на Київ.
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27.09.2022 16:40 Відповісти
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27.09.2022 16:47 Відповісти
Танки и БТРы давно вчерашний день.... сейчас Логистика и дроны решают все проблемы быстро и слаженно...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱✊💪
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27.09.2022 16:49 Відповісти
Я считаю что как только дуло первого танка высунется на территорию Украины с Беларуси, Украина имеет полное право отработать по базам русни в РБ, а также по Мозырьскому ПНЗ. Это будут легитимные военные цели, никаких возражений со стороны Запада не последует.
Ну и для пюрера, у которого основной профит - переработка русской нефти и продажа топлива - это будет ударом под дых. Когда ему будет нечем платить зарплаты своим полицаям, его дни будут сочтены.
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27.09.2022 17:03 Відповісти
******* треба цю бєласрусь, чому по Мінску немає прильотів
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27.09.2022 17:07 Відповісти
Одного разу їм по ходу мало було? Чекаємо кацапських чмонєй на Київщині. Окопи навколо села ще з лютого-березня залишились. Підходи та під'їзди пристрілені. Все інше теж наготові...
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27.09.2022 17:35 Відповісти
Здається, що вже на часі полпмати целку таргану, поки ще не почалося!
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27.09.2022 18:06 Відповісти
Є такий термін- превентивне запобігання агресивному нападу- це якщо Зеленка набереться сміливості ( хоча де йому цього набратися- невідомо), врізати по місцях концентрації московитів, перевести то все на вище згадане, і нехай жаліється в ООН, або лігу сексуальних реформ. Бо той колгоспний політрук0 кончене ніщо.
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27.09.2022 18:12 Відповісти
 
 