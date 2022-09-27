Білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з РФ, - моніторингова група
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь із великою ймовірністю готується до прийому військових ешелонів з Росії.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані "Сообщества железнодорожников Беларуси", інформує Цензор.НЕТ.
Так, наприклад, здійснюється:
- перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);
- проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;
- закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;
- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.
"Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із РФ", - наголосили в моніторинговій групі.
Будь ласка, зачекайте...
Хрен вам..а ці падлюки по українськи розмовляють і думають і хрєн ім що встоїть..Гени Не воші
@VictorKvert2008
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1 ч
Так, стало известно о случаях изнасилований «кадыровцами» мобиков из Докучаевска.
Об этом заявил местный Telegram-блогер «Бэтмен ДНР». Он опубликовал письмо от родственников тех, кто подвергался издевательствам.
Так що хай потім не ображаються...
Та насрати - хай ображаються...)))
Факультет Пентагону працює у режимі 24/7...😝 Стінгери Байден чомусь не рахував
- основной через ЧЗО на Киев
- через житомирскую область чтобы перерезать трассу Киев-Чоп (отрезать Киев от западной части страны, от поставок западного оружия и подхода подкреплений)
- через черниговскую обл. чтобы отрезать Харьков от Киева
Сейчас удар через ЧЗО невозможен - отступая, русня взорвала мосты, в частности мост через Припять длиной 700 м, который восстановить очень проблематично.
По-видимому, на новый виток агрессии основной задачей будет перерезание трассы Киев-Чоп. Но вряд ли мобики смогут даже близко подойти, даже если будут мясом закидывать как диды.
Зараз стоять, принаймні в ЗМІ час од часу така інфа проскакує.
Кепсько це. Хочуть, напевне, наробити нам безладу на півночі. Можливо, знову спробують на Київ.
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱✊💪
Ну и для пюрера, у которого основной профит - переработка русской нефти и продажа топлива - это будет ударом под дых. Когда ему будет нечем платить зарплаты своим полицаям, его дни будут сочтены.