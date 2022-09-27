Білорусь, імовірно, готується до прийому військових ешелонів з РФ, - моніторингова група

Білорусь із великою ймовірністю готується до прийому військових ешелонів з Росії.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на дані "Сообщества железнодорожников Беларуси", інформує Цензор.НЕТ.

Так, наприклад, здійснюється:



- перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових сполучень ЗС РФ);

- проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;

- закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

- розробка графіків руху військових ешелонів по БЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.

"Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із РФ", - наголосили в моніторинговій групі.

Читайте: П’ятьох росіян через мобілізацію зняли з поїзда до Білорусі