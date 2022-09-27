ЄС за жодних умов не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях України

РФ намагається повторити події 2014 року та сценарій в Криму і проводить фейкові референдуми в Донецькій, Луганській, Херсонській та у Запорізькій областях, навіть попри те, що її війська не контролюють всю цю територію.

Про це під час слухань у Комітеті закордонних справ Європарламенту заявив заступник директора Європейської служби зовнішніх дій по Східній Європі та Центральній Азії Люк П’єр Девін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"При цьому Росія знову погрожує Україні ядерною зброєю, та скористалася для цього навіть платформою ГА ООН минулого тижня. Очевидно, що всі, хто причетний до проведення "референдумів", будуть притягнуті до відповідальності. Це буде приводом для додаткових обмежувальних заходів", - наголосив Девін.

Він зазначив, що подальші санкції ЄС проти РФ включатимуть нові обмеження на експортно-імпортні операції, охоплять нові сектори економіки та розширять чинні секторальні обмеження, а також доповнять санкційний список фізичних осіб та компаній, до яких включатимуть, у тому числі причетних до організації фейкових референдумів.

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"Вони проводили подібний "референдум" в Криму у 2014 році та вважали Крим частиною Росії. Безумовно, ми жодним чином цього не визнаємо. Але, зауважте, - з початку російської агресивної війни Україна вже завдавала ударів по об’єктах в Криму. Тож я не вважаю, що потрібно надалі загострювати риторику навколо цього питання та навколо ядерних погроз Росії. Обговорення цієї теми вже доволі активно триває між ядерними державами", - сказав Девін.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

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"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.